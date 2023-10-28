«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге с 28 очками после 11 туров, «Мадрид» 1-й по разнице мячей. «Барса» отстала на 4 балла, «Атлетико» – в 6 очках с 2 играми в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» сохрнил первое место в Ла Лиге после класико.

Мадридская команда обыграла «Барселону» на выезде в 11-м туре Ла Лиги – 2:1.

«Реал» сохранил за собой первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 11 матчей. Второй идет «Жирона» – она набрала столько же баллов, но уступает по дополнительным показателям.

«Барселона» занимает 3-ю строчку – у каталонцев 24 очка. Замыкает первую четверку «Атлетико», набравший 22 балла и имеющий две игры в запасе. 

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155 комментариев

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JENNINGS
А теперь главный вопрос: Риго, Гуру, ЧТО С ЛИЦОМ?!😅😂
+89
-9
+80
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Артём Поддубный
Оказывается Беллингем забивает не только слабым командам. Или что же имели ввиду болельщики Барселоны?
+64
-4
+60
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udiekemen
Ответ JENNINGS
А теперь главный вопрос: Риго, Гуру, ЧТО С ЛИЦОМ?!😅😂
До первого тайма фаны Барсы : и где этот бегунгем, будущего обладателя Зм не видно, растерялся, испарился, а бугенок на поле?)
Ну и вот) Теперь понипаем что Беллингем>>>Барса
+56
-5
+51
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Гномович!
Хиль Мансано 1-2 Беллингем
+55
-13
+42
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Artem Piatkov
Всех болельщиков Реала с победой!

Кринжоберке, КринжоКлимову и Кринжокаминскому - плакать и страдать как обычно
+43
-10
+33
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vzi
Я требую провести ДНК тест Беллингема, чтобы выяснить - не является ли он папочкой Барселоны?..
+34
-6
+28
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Стахович
А ЗМ вместо Беллингема получит аргентинский Хасбик из 150-лиги мира
+39
-12
+27
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Бестрофейник 19/20
Беллингем отобрал очко у Барселоны, закинув мяч в очко
+21
-2
+19
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udiekemen
Ответ Artem Piatkov
Всех болельщиков Реала с победой! Кринжоберке, КринжоКлимову и Кринжокаминскому - плакать и страдать как обычно
Беллингем>>> Барса
+18
-2
+16
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Wizard Harry
Ригоберка, Verblyud, Климов, Тристан, Грейтест - всем привет! 🤍🖤💛
+15
-2
+13
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Иван Баланар
Ответ JENNINGS
А теперь главный вопрос: Риго, Гуру, ЧТО С ЛИЦОМ?!😅😂
В фарш
+13
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Меган Лайф
Ответ Артём Поддубный
Оказывается Беллингем забивает не только слабым командам. Или что же имели ввиду болельщики Барселоны?
Да вроде все верно)
+13
-2
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Ruslan3132
Офигенный матч! 100% заслуженная победа! Все три гола сделал Реал, один себе, два сопернику ))
+9
-1
+8
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
😂😂😂😂
+9
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Roman Araslanov
HEY JUDE
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Bentley Verura
я извиняюсь, не могли бы вы мне найти ригоберк? а то его тут не видно
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0
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Роман
Ответ JENNINGS
А теперь главный вопрос: Риго, Гуру, ЧТО С ЛИЦОМ?!😅😂
Коричневой пастой обмазано.
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Иван Баланар
Ответ Эркинбек Апаканов
Риго и Гуру где вы?
Плачут
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фк кабинет
Первый Мадридский,за ним первый каталонский (Жирона).
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Иван Баланар
Унижением кабинета доволен!
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Zenit2013
Кто-то в здравом уме разве может ещё сравнивать каталонского топчика Гави с хозяином Барселоны Беллингемом?
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Роман
Ответ Артём Поддубный
Оказывается Беллингем забивает не только слабым командам. Или что же имели ввиду болельщики Барселоны?
А разве Барселона сильная? Поэтому и говорят что он слабым забивает.
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Стахович
Всех младенцев в Каталонии теперь назовут Беллингем
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Эркинбек Апаканов
Риго и Гуру где вы?
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Кондитер
короли с победой !
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