«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге с 28 очками после 11 туров, «Мадрид» 1-й по разнице мячей. «Барса» отстала на 4 балла, «Атлетико» – в 6 очках с 2 играми в запасе

«Реал» сохрнил первое место в Ла Лиге после класико.

Мадридская команда обыграла «Барселону» на выезде в 11-м туре – 2:1.

« » сохранил за собой первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 11 матчей. Второй идет « » – она набрала столько же баллов, но уступает по дополнительным показателям.

« » занимает 3-ю строчку – у каталонцев 24 очка. Замыкает первую четверку « », набравший 22 балла и имеющий две игры в запасе.