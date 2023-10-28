«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге с 28 очками после 11 туров, «Мадрид» 1-й по разнице мячей. «Барса» отстала на 4 балла, «Атлетико» – в 6 очках с 2 играми в запасе
«Реал» сохрнил первое место в Ла Лиге после класико.
Мадридская команда обыграла «Барселону» на выезде в 11-м туре Ла Лиги – 2:1.
«Реал» сохранил за собой первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 11 матчей. Второй идет «Жирона» – она набрала столько же баллов, но уступает по дополнительным показателям.
«Барселона» занимает 3-ю строчку – у каталонцев 24 очка. Замыкает первую четверку «Атлетико», набравший 22 балла и имеющий две игры в запасе.
Ну и вот) Теперь понипаем что Беллингем>>>Барса
Кринжоберке, КринжоКлимову и Кринжокаминскому - плакать и страдать как обычно