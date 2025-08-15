  • Спортс
  «Милан» интересовался Станишичем, но получил отказ. «Бавария» не продаст защитника – он нужен Компани
«Милан» интересовался Станишичем, но получил отказ. «Бавария» не продаст защитника – он нужен Компани

«Бавария» не продаст Йосипа Станишича «Милану».

«Россонери» выразили конкретный интерес к защитнику, но вскоре получили отказ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Все остальные запросы также были отклонены. 25-летний игрок останется в «Баварии», так как играет важную роль в команде Венсана Компани и регулярно выходит на поле.

Контракт Станишича с мюнхенцами действует до 2029 года. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
