Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави считает несправедливой победу «Реала» над «Барселоной».

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Ла Лиги.

«Обидный результат, потому что то, что мы планировали на этот матч, получилось хорошо. Мы заслуживали большего. Победа «Реала» несправедлива.

Мы сделали шаг вперед в этом матче. Заслуживали гораздо большего. Но это футбол.

Неудачный эпизод в конце игры. Мы сделали большой шаг вперед в игре, но это очень плохой результат.

Когда проигрываешь на своем стадионе, это не приносит удовлетворения. Мы расстроены, но нужно двигаться вперед.

Соперник высоко прессингует, они отбирают мячи. Нам нужно больше владеть мячом, быть спокойнее. Но нам этого не хватило в последние 25 минут.

Резюме игры таково: мы провели 60 хороших минут и забили один гол, соперник хорошо провел 25 минут и забил два мяча», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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124 комментария

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ZA.RMA
Ну, вообще Реал забивает 2 гола за 2 минуты..поэтому 25 - это даже долго(
+90
-6
+84
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Алексей Вдовин
Хавя, это называется класс. Когда команде хватает 25 минут.
+93
-11
+82
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Растиньяк
🤡🤡🤡
+66
-7
+59
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Real_v_dushe
газонокосильщик просто не умеет проигрывать и постоянно врёт
+44
-3
+41
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Cruel Snake
То есть когда «Барселона» побеждает в добавленое время «справедливости не существует». Так получается
+30
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Футбольные Хроники
Комплексы Хави на лицо
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JENNINGS
Началооось )))
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Лёша Кадников
Главное что высота газона была сегодня в порядке а все остальное пустяки😏
+19
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Парень со двора Шмурнова
Ответ rigobersong
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Ты перепутал - он уравнял составы. После 2 очевидных и неназначенных пенальти в ворота Барсы такое даже стыдно писать.
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D3SP7C1TO
Бывает, Хави. Барса в этом сезоне тоже брала очки не всегда, когда она этого заслуживала (с Сельтой, например). Тут вопрос в том, что же такого произошло на 60-й минуте, что Барса стала играть хуже? Ах да, замена Феррана, ну и кого в этом винить?
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Shuller18
Как был игроком нытиком, так и остался таким же тренером. Позорище!
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Roman Araslanov
Больше чем нытики
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Pelerin
Ответ Леван Мкртчян
Удобно) Когда в прошлом матче за 90 минут обстучали все штанги и ничего не забили -- это называли невезением. Или когда на кубок в первом матче 90 минут играли против обескровленной Барсы и ни разу даже в створ не поробили и момент не создали , то это тоже было невезение. А тут две ошибки Тер Штегена -- и всё , рассказы мадридистов о каком-то особом классе вернулись )) Надо у Вас учиться. Если не будет забивать моя команда, растранжирив момент -- буду говорить " это невезение", как только начнут забивать скажу " это называется класс!"
Жесть какая. Второй гол тоже ошибка Тер Штегена по-твоему?
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Jaguarrr
"Мы бились как львы! Мы играли системно! Мы использовали все рычаги!Но, самолетные ноги не дали нам победить!"
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Вадим Дзахоев
Надо достойно принимать поражение. Беллингем зверюга конечно. Красава (фан Барсы)
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Плацкарт Вагоныч
Когда надо меньше времени для большего количества голов - это называется более высокий класс и лучшая реализация.
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ɔculpa
Я человек нейтральный, но комментарий от Хави стрёмный, малодушный и незрелый какой-то.
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King_X
Весь тот и этот сезон кучу матчей несправедливо Барса вытаскивала тогда, судя по Хави
Но он ранее этого не говорил, а сейчас заныл😂
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Ruslan3132
я ждал этого хныкания от бровястого ))) предсказуем
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Парень со двора Шмурнова
Барса в первом тайме действительно была острее, быстрее и свежее как будто. После перерыва рисунок игры изменился. Системно Реал выглядел несколько хуже, как мне кажется, но как раз потрясающая игра на пространствах (которую еще сильнее преобразил Камавинга) и индивидуальное мастерство исполнителей привели к ошибкам соперника и двум голам.

Ну а Хави как всегда не способен достойно и по-мужски принять поражение.
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Акира_1
Это сейчас в Хави ДНК Барселоны говорит 😀
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фк кабинет
Чапи два сезона в ЛЕ несправедливо.Это всё Джуд,Реал,Перез)))
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Дени Сыч
Если достаточно одного игрока, чтобы перевернуть игру, то есть вопросы к тренеру. Отличие тренера от Хави в том, что замены Карло пошли в плюс к команде.
А Хави, просто отбыл номер.
Заслуженная победа.

З.ы , пенальти на Каме его не беспокоит?)
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dorff_nk
Это он будет говорить об этом еще 6 месяцев. Как болельщик Баварии подтверждаю.
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Тимур Амонов
Ладно проиграли, двигаемся дальше, поздравляю фанов Реала
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