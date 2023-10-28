Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»
Хави считает несправедливой победу «Реала» над «Барселоной».
Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Ла Лиги.
«Обидный результат, потому что то, что мы планировали на этот матч, получилось хорошо. Мы заслуживали большего. Победа «Реала» несправедлива.
Мы сделали шаг вперед в этом матче. Заслуживали гораздо большего. Но это футбол.
Неудачный эпизод в конце игры. Мы сделали большой шаг вперед в игре, но это очень плохой результат.
Когда проигрываешь на своем стадионе, это не приносит удовлетворения. Мы расстроены, но нужно двигаться вперед.
Соперник высоко прессингует, они отбирают мячи. Нам нужно больше владеть мячом, быть спокойнее. Но нам этого не хватило в последние 25 минут.
Резюме игры таково: мы провели 60 хороших минут и забили один гол, соперник хорошо провел 25 минут и забил два мяча», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но он ранее этого не говорил, а сейчас заныл😂
Ну а Хави как всегда не способен достойно и по-мужски принять поражение.
А Хави, просто отбыл номер.
Заслуженная победа.
З.ы , пенальти на Каме его не беспокоит?)