Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник
В Германии стартует 1-й раунд Кубка Германии.
В пятницу «Байер» сыграет на выезде с «Зонненхоф-Гроссаспахом».
В субботу «Лейпциг» встретится в гостях с «Зандхаузеном».
В воскресенье «Шальке» проведет матч с «Локомотивом» из Лейпцига.
«Боруссия» Дормунд сыграет в понедельник с «Рот-Вайсс Эссеном». «Бавария» проведет свой матч с «Веэном» 27 августа.
Кубок Германии
1-й раунд
15 августа 16:00, Людвигспаркштадион
Не начался
15 августа 16:00, Комтех-Арена
Не начался
15 августа 16:00, Хайдевальдштадион
Не начался
15 августа 18:45, Шюко-Арена
16 августа 11:00, Sportforum Hohenschönhausen
Не начался
16 августа 11:00, Sportpark Husterhöhe
16 августа 13:30, Миллернтор
Не начался
16 августа 13:30, Kaiserstuhlstadion
Не начался
Не начался
16 августа 13:30, Vöhlin-Stadion
Не начался
16 августа 13:30, Хардтвальдштадион
Не начался
16 августа 13:30, Везерштадион
Не начался
16 августа 16:00, Stadion am Lotter Kreuz
Не начался
16 августа 16:00, Штадион дер Фройндшафт
Не начался
17 августа 11:00, Stadion Oberwerth
Не начался
17 августа 13:30, Bruno-Plache-Stadion
Не начался
17 августа 13:30, Маршвегштадион
Не начался
17 августа 13:30, Heinz-Dettmer-Stadion
Не начался
17 августа 13:30, Блючип-Арена
Не начался
17 августа 13:30, Карл Либкнехт
Не начался
17 августа 13:30, Jahnstadion Regensburg
Не начался
17 августа 16:00, Leuna Chemie Stadion
17 августа 16:00, Donaustadion
Не начался
17 августа 16:00, Вальдштадион
Не начался
18 августа 16:00, Глюксгаз-Штадион
18 августа 16:00, Willy-Sachs-Stadion
18 августа 16:00, LVM-Preußenstadion
18 августа 18:45, Stadion an der Hafenstraße
27 августа 18:45, Брита-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
