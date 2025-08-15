  • Спортс
2

Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник

В Германии стартует 1-й раунд Кубка Германии.

В пятницу «Байер» сыграет на выезде с «Зонненхоф-Гроссаспахом». 

В субботу «Лейпциг» встретится в гостях с «Зандхаузеном». 

В воскресенье «Шальке» проведет матч с «Локомотивом» из Лейпцига. 

«Боруссия» Дормунд сыграет в понедельник с «Рот-Вайсс Эссеном». «Бавария» проведет свой матч с «Веэном» 27 августа. 

Кубок Германии

1-й раунд

Кубок. 1-й раунд
15 августа 16:00, Людвигспаркштадион
Саарбрюкен
Не начался
Магдебург
Кубок. 1-й раунд
15 августа 16:00, Комтех-Арена
Зонненхоф-Гроссаспах
Не начался
Байер
Кубок. 1-й раунд
15 августа 16:00, Хайдевальдштадион
Гютерсло
Не начался
Унион Берлин
Кубок. 1-й раунд
15 августа 18:45, Шюко-Арена
Арминия
Не начался
Вердер
Кубок. 1-й раунд
16 августа 11:00, Sportforum Hohenschönhausen
Динамо Берлин
Не начался
Бохум
Кубок. 1-й раунд
16 августа 11:00, Sportpark Husterhöhe
Пирмазенс
Не начался
Гамбург
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, Миллернтор
Айнтрахт Нордерштедт
Не начался
Санкт-Паули
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, Kaiserstuhlstadion
Балингер
Не начался
Хайденхайм
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, DKB-Арена
Ганза
Не начался
Хоффенхайм
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, Vöhlin-Stadion
Иллертиссен
Не начался
Нюрнберг
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, Хардтвальдштадион
Зандхаузен
Не начался
РБ Лейпциг
Кубок. 1-й раунд
16 августа 13:30, Везерштадион
Хемелинген
Не начался
Вольфсбург
Кубок. 1-й раунд
16 августа 16:00, Stadion am Lotter Kreuz
Шпортфройнде Лотте
Не начался
Фрайбург
Кубок. 1-й раунд
16 августа 16:00, Ломюле
Любек
Не начался
Дармштадт
Кубок. 1-й раунд
16 августа 16:00, Штадион дер Фройндшафт
Энерги
Не начался
Ганновер
Кубок. 1-й раунд
17 августа 11:00, Хоэнберг
Виктория Кельн
Не начался
Падерборн
Кубок. 1-й раунд
17 августа 11:00, Stadion Oberwerth
Энгерс
Не начался
Айнтрахт Ф
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Bruno-Plache-Stadion
Локомотив Лейпциг
Не начался
Шальке
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Маршвегштадион
Атлас Дельменхорст
Не начался
Боруссия М
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Heinz-Dettmer-Stadion
Блау-Вайсс Лоне
Не начался
Гройтер Фюрт
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Блючип-Арена
Мезельвитц
Не начался
Карлсруэ
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Карл Либкнехт
РСВ Айнтрахт
Не начался
Кайзерслаутерн
Кубок. 1-й раунд
17 августа 13:30, Jahnstadion Regensburg
Ян Регенсбург
Не начался
Кельн
Кубок. 1-й раунд
17 августа 16:00, Leuna Chemie Stadion
Халлешер
Не начался
Аугсбург
Кубок. 1-й раунд
17 августа 16:00, Donaustadion
Ульм
Не начался
Эльферсберг
Кубок. 1-й раунд
17 августа 16:00, Вальдштадион
Хомбург
Не начался
Хольштайн Киль
Кубок. 1-й раунд
18 августа 16:00, Глюксгаз-Штадион
Динамо Дрезден
Майнц
Кубок. 1-й раунд
18 августа 16:00, Willy-Sachs-Stadion
Швайнфурт
Фортуна
Кубок. 1-й раунд
18 августа 16:00, LVM-Preußenstadion
Пройссен
Герта
Кубок. 1-й раунд
18 августа 18:45, Stadion an der Hafenstraße
Рот-Вайсс Эссен
Боруссия Д
Кубок. 1-й раунд
26 августа 18:45, Айнтрахт
Айнтрахт Б
Штутгарт
Кубок. 1-й раунд
27 августа 18:45, Брита-Арена
Веэн
Бавария

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии

