Судьи отменили 2 гола Кина «Вероне» – из-за офсайда и фола. Аллегри заменил форварда через несколько минут после второго мяча, Мойзе ушел в подтрибунку
Судьи отменили два гола Мойзе Кина в ворота «Вероны».
«Ювентус» принимает «Верону» в матче 10-го тура Серии А (0:0, второй тайм).
В ходе этой игры нападающий туринцев Мойзе Кин забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Взятие ворот на 13-й минуте было отменено из-за небольшого офсайда, который был зафиксирован при просмотре видеоповтора.
На 53-й минуте Кин забил еще один мяч, но он не был засчитан из-за нарушения в начале атаки. Главный арбитр матча Эрманно Феличиани посмотрел повтор эпизода на мониторе.
На 62-й минуте главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри принял решение заменить Кина – вместо него на поле вышел Федерико Кьеза. Мойзе ушел в подтрибунное помещение сразу после замены. Ближе к концу встречи он вернулся на скамейку запасных.
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