Судьи отменили 2 гола Кина «Вероне» – из-за офсайда и фола. Аллегри заменил форварда через несколько минут после второго мяча, Мойзе ушел в подтрибунку

Теги Ювентус серия А Италия судьи Верона Массимилиано Аллегри Мойзе Кин Футбол

Судьи отменили два гола Мойзе Кина в ворота «Вероны».

«Ювентус» принимает «Верону» в матче 10-го тура Серии А (0:0, второй тайм). 

В ходе этой игры нападающий туринцев Мойзе Кин забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Взятие ворот на 13-й минуте было отменено из-за небольшого офсайда, который был зафиксирован при просмотре видеоповтора. 

На 53-й минуте Кин забил еще один мяч, но он не был засчитан из-за нарушения в начале атаки. Главный арбитр матча Эрманно Феличиани посмотрел повтор эпизода на мониторе.

На 62-й минуте главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри принял решение заменить Кина – вместо него на поле вышел Федерико Кьеза. Мойзе ушел в подтрибунное помещение сразу после замены. Ближе к концу встречи он вернулся на скамейку запасных.

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5 комментариев

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Kubinec_
и все это дело заправить пенальти на Кьезе который не дали. судьи Ювентус тащат, не забывайте
+11
-1
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vel
За оплеуху в центре поля отменяют гол. Не футбол, а балет. Стыдоба. Оба в борьбе включают руки - а потом, проигравший эпизод, пользуется этим. Тьфу.
+4
0
+4
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Александр Беляков
На варе Безбородов?
+3
0
+3
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