Зак Лавин установил рекорд карьеры – 51 очко за один матч. «Буллс» проиграли «Пистонс»

Атакующий защитник « » обновил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 51 очко в гостевой встрече с « ».

Несмотря на рекорд своего лидера, «Буллс» потерпели поражение со счетом 102:118.

Лавин реализовал 19 из 33 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 6 из 8 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 1 перехват и 3 потери.

Лучшими в составе «Детройта» стали Кейд Каннингем (25 очков и 10 передач) и Джейлен Дюрен (23 очка, 15 подборов, 5 передач).

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!