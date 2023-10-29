Зак Лавин установил рекорд карьеры – 51 очко за один матч. «Буллс» проиграли «Пистонс»

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Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин обновил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 51 очко в гостевой встрече с «Детройтом».

Несмотря на рекорд своего лидера, «Буллс» потерпели поражение со счетом 102:118.

Лавин реализовал 19 из 33 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 6 из 8 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 1 перехват и 3 потери.

Лучшими в составе «Детройта» стали Кейд Каннингем (25 очков и 10 передач) и Джейлен Дюрен (23 очка, 15 подборов, 5 передач).

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

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6 комментариев

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Свежий
Элитный мусорный скорер!
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Темирлан Уразбаев
лавинище
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Sergi Barjuan
Готовят к продаже))
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Григорий Ефимов
Половину очков команды набрал, редко такое увидишь, особенно когда так "мало" забил. Понятно, когда 60+ выбивают, и то не всегда, а тут 51 всего - столько же, сколько все остальные. Чем они там занимались.
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Nikolay
Днём ранее победа против Торонто, 8 очков +/- минус 23!
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Вадим flanec
Ответ Свежий
Элитный мусорный скорер!
Намусорил с Пистонс? Смешнее ничего не придумал?
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