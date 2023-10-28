Джикия сломал ребро на тренировке. Капитан «Спартака» не сыграет с «Факелом» и пропустит месяц

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Факел Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия пропустит матч 13-го тура Мир РПЛ с «Факелом».

По данным «РБ Спорт», защитник травмирован, он не приехал со «Спартаком» в Воронеж.

По информации «Чемпионата», капитан «Спартака» сломал ребро на тренировке и пропустит около месяца.

Матч пройдет сегодня, 28 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Стоит также отметить, что матч с «Факелом» также пропустит Квинси Промес. 

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64 комментария

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Алексей Иванов
Главное Бабич приехал.
+34
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стрёмный сайт
Он уже 6 туров "не приезжает"
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Олег Ивакин
Изящный выход из сложной ситуации.
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Metaphrast
Ответ Sylvester the Cat
И волки сыты, и овцы целы
и пастуху вечная память (ц)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Вопрос только в том для кого это потеря?
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Sylvester the Cat
И волки сыты, и овцы целы
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Reigher
Следующая официальная новость про Джикию будет, что Спартак благодарит его за годы проведенные в клубе и желает дальнейших успехов.
+12
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Александр Беляков
Абаскаль решил нейтрализовать окончательно его))
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Никита Самарин
Самоустранился 😏
Ну а так Георгию здоровья 🙏
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Ызяя
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вопрос только в том для кого это потеря?
завалился на тренировке как куль с ...... (добром))
Хорошее питание и малые физические нагрузки часто приводят к травмам.
чЁт такое вспоминается в Локо, тоже был неплохой защитник грузин, но уж больно любил покушать.
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Вячеслав Припузов
В любом случае, здоровья Джикии!
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Давид Золотов
будет время подумать и определится со своим будущим
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ГШ68
Ответ YurkaNad
Все. Лётчик сбит. Можно продавать в Ростов.
Зачем нам этот обленившийся "авторитет"?
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SopTecret
Ответ Slavnov
Не понимаю, почему негатива столько к джикии, играл всегда на полную, ничего плохого не говорил, не делал, ну растерял форму, по каким то причинам, с кем не бывает, но токсики везде поливают помоями, Георгию здоровья, быстрее вернуться в состав, бабаскаля в топку, пусть Спартак 2 тренирует...
Видишь, как кто-то "забавно" коверкает фамилии - сразу понимаешь, что где-то в 6 классе человек по развитию
+2
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roni11
Здоровья капитану
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Евгений Шатога
На скамейке травмировался?🤔
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Андрей Чижевский
Ну теперь хоть на месяц закончатся разговоры про то, что плохой Абаскаль не ставит его в состав. А так, Георгию конечно здоровья.
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Жил был пес
Ответ Ызяя
завалился на тренировке как куль с ...... (добром)) Хорошее питание и малые физические нагрузки часто приводят к травмам. чЁт такое вспоминается в Локо, тоже был неплохой защитник грузин, но уж больно любил покушать.
малхаз?
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Дмитрий Агалаков
Не подтвердился перелом.
Георгию - здоровья и планомерного восстановления.
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Петрович
Сам сломал-то? Или довыпендривался?
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Andrew'
Здоровья!
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Ваганов Фидаиль
Жиго надо было оставлять, а Джикию пусть в свободное плаванье!
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Данко Лазович
больше за шашлычную не сыграет видимо))
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Гекдениз Кардениз
Джикия сдал конешно ну у нас народ такой ждут повод чтобы с г смешать, раньше норм добротный защитник был
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HCSibir1989
Рыжий финку под ребро оформил, чисто на говне)
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