Джикия сломал ребро на тренировке. Капитан «Спартака» не сыграет с «Факелом» и пропустит месяц

Георгий Джикия пропустит матч 13-го тура Мир РПЛ с «Факелом».

По данным «РБ Спорт», защитник травмирован, он не приехал со « » в Воронеж.

По информации «Чемпионата», капитан «Спартака» сломал ребро на тренировке и пропустит около месяца.

Матч пройдет сегодня, 28 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Стоит также отметить, что матч с « » также пропустит Квинси Промес.

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