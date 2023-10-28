Джикия сломал ребро на тренировке. Капитан «Спартака» не сыграет с «Факелом» и пропустит месяц
Георгий Джикия пропустит матч 13-го тура Мир РПЛ с «Факелом».
По данным «РБ Спорт», защитник травмирован, он не приехал со «Спартаком» в Воронеж.
По информации «Чемпионата», капитан «Спартака» сломал ребро на тренировке и пропустит около месяца.
Матч пройдет сегодня, 28 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Стоит также отметить, что матч с «Факелом» также пропустит Квинси Промес.
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Ну а так Георгию здоровья 🙏
Хорошее питание и малые физические нагрузки часто приводят к травмам.
чЁт такое вспоминается в Локо, тоже был неплохой защитник грузин, но уж больно любил покушать.
Георгию - здоровья и планомерного восстановления.