«Барса» за 11 млн евро продала оставшиеся 50% прав на Тринкау «Спортингу»

Франсишку Тринкау теперь полностью принадлежит «Спортингу».

Португальский клуб выкупил оставшиеся 50% прав у «Барселоны» за 11 млн евро.

Летом 2023-го «Спортинг » приобрел 50% прав на Тринкау за 7 млн евро. А сейчас выкупил остальные 50%.

Статистика футболиста доступна здесь .