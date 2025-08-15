«Барса» за 11 млн евро продала оставшиеся 50% прав на Тринкау «Спортингу»
Франсишку Тринкау теперь полностью принадлежит «Спортингу».
Португальский клуб выкупил оставшиеся 50% прав у «Барселоны» за 11 млн евро.
Летом 2023-го «Спортинг» приобрел 50% прав на Тринкау за 7 млн евро. А сейчас выкупил остальные 50%.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
