Кубок мира по регби-2023. Финал. Новая Зеландия сыграет с ЮАР

28 октября Новая Зеландия сыграет с ЮАР в финале мужского Кубка мира по регби.

Франция

Плэй-офф

Финал

28 октября

Сен-Дени

Новая Зеландия – ЮАР – 22.00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.