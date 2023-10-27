Кубок мира по регби-2023. Финал. Новая Зеландия сыграет с ЮАР

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28 октября Новая Зеландия сыграет с ЮАР в финале мужского Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Франция

Плэй-офф

Финал

28 октября

Сен-Дени

Новая Зеландия – ЮАР – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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47 комментариев

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гилберт
Всем привет! Так как встречаемся мы чуть чаще чем мушкетеры и следующая встреча через 4 года, я призываю активнее делиться мыслями о решающих матчах, о последних новостях и о судьбе регби в целом.
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+10
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old pipe
Ответ Guillermo
Как оцените шансы? На мой взгляд 52 на 48 в пользу ЮАР
Всё таки в пользу ЮАР оцениваете шансы?
Я был дал 50 на 40 в пользу НЗ за счет лишних суток на восстановление и куда менее энергозатратного полуфинала ими сыгранного.
Еще 10% оставляю на полный рандом :)
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+6
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гилберт
Расширение КМ до 24 команд это плохенькая идея. Да, в мире как раз есть 24 команды играющие в регби. Россия как раз 24я. Если Россия мимо то даже не знаю кто там на очереди, дальше провал. Германия или Бразилия...Очень плохо что выйдут три команды из четырех, все эти безумные подсчеты и игра на мотивации...У меня на МКМ от этого голова кругом идёт, теперь ещё и тут. Я все таки за разделение на два дивизиона по 12 команд, с обменом одной или даже двух команд.
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Sadikov
Ответ Олег Попов
Где смотреть?
в ВК https://vk.com/rugby_video
+5
-1
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гилберт
Немного о нашем регби. Состоялся матч Россия -Барбарианс и первый тайм был очень плох и дождь не может быть оправданием. Второй тайм стал компенсацией, качественная игра с интригой до последних секунд. Чуток нашим парням не хватило. И хотелось бы вернуться к красноярскому дерби. Отличный матч, буря эмоций и свехволевая победа Енисея на последних секундах. Так вот о Рамиле Гайсине. Это десятка Енисея и лучший десятый в России. Классный бьющий. В первом тайме Рамиль промазал два простых удара, а во втором вообще пошла жара. Сначала находясь в двух(!) метрах от зачётки соперника, Гайсин заказал скрамхаву свечу себе на ход!!! Понятно ничего не вышло. Потом у зачетки Рамиль выбивал штрафной в пятиметровый коридор и...мяч был перехвачен!! Ну и на 80+ при минус четыре, при штрафном он стал актино показывать что нужно...бить по воротам! Знатно покуралесил Рамиль. И ведь выиграли!
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ni22
Ответ gerr_max
Кубок шести наций не то. Кубок Европы раз в четыре года можно проводить.
Кубок 6 Наций крутейший турнир. Надо его оставить
+3
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гилберт
Ответ Инфернал
Южная Африка пошла ва-банк. Де Клерк и Поллард — в старте, семь нападающих и ле Ру — на скамейке.
Ле Ру уже пора сидеть не на скамейке, а на диване.
+3
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гилберт
Ответ old pipe
Это его во Франции раскормили :)) А конкретно закабанел он уже после 2011 года :)
На КМ 2011 Стейн то ли на краю даже играл. Помню он попытку положил под флаг.
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Mr. Jones
Ответ gerr_max
Можно турнир на 8 участников. Две группы по четыре сборной.
Можно, но все равно большая часть турнира будет повторением 6 наций. По мне так лучше сам чемпионат 6 наций открыть - чтобы победитель т.н. "чемпионата Европы" играл стыковые матчи с обладателем ложки за право участия в 6 нациях следующего сезона. Но тут уже проблема в том, что у турниров разные учредители.
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Mr. Jones
Ответ old pipe
А по Ле Ру не спорю. Я никогда его поклонником не был. Хотя тот же Виллемзе, по-моему, его молодая копия - только чуть более бестолковая, чуть менее криворукая. Вообще из всех, кто играл на 15-м номере в сборной ЮАР после Монтгомери мне больше всех нравился Франсуа Штейн. Но да я в его отношении пристрастен. А так кто там только не отметился же - Лэмби, Госен, Аплон, Киршнер, даже Морне Штейн. Никто не убедил, честно говоря.
Франс Стейн - тот еще 15-й;) размером с форварда, не быстрый, не прыгучий, тоже на безрыбье не на своей позиции играл. Огромный внутренний центр, который немного флайхава умеет играть - своего рода Фаррелл с размерами Туилаги.)
+2
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old pipe
Ответ Mr. Jones
Так Виллемсе ничем не хуже, нынешнего Ле Ру уж точно - это все-таки не Монтгомери. Я удивился, почему на лавке он, а не Райнах.
А по Ле Ру не спорю. Я никогда его поклонником не был. Хотя тот же Виллемзе, по-моему, его молодая копия - только чуть более бестолковая, чуть менее криворукая.
Вообще из всех, кто играл на 15-м номере в сборной ЮАР после Монтгомери мне больше всех нравился Франсуа Штейн. Но да я в его отношении пристрастен.
А так кто там только не отметился же - Лэмби, Госен, Аплон, Киршнер, даже Морне Штейн. Никто не убедил, честно говоря.
+2
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old pipe
Ответ Mr. Jones
Так Виллемсе ничем не хуже, нынешнего Ле Ру уж точно - это все-таки не Монтгомери. Я удивился, почему на лавке он, а не Райнах.
Так по последнему времени я скорее удивлён, почему Райнах не в старте :)))
Не знаю, в чем тут дело. Видимо, Эрасмус решил, что Поллард и де Клерк наэкономили сил на 80 минут в финале. Зря он их что ли в 1/4 и 1/2 на лавке полировал :))
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old pipe
Ответ Инфернал
Южная Африка пошла ва-банк. Де Клерк и Поллард — в старте, семь нападающих и ле Ру — на скамейке.
О да!) 7-1 на лавке и ставка на Полларда. Будем надеяться, он реально готов на 80 минут.
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Инфернал
Южная Африка пошла ва-банк. Де Клерк и Поллард — в старте, семь нападающих и ле Ру — на скамейке.
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ni22
Ответ гилберт
Всем привет! Так как встречаемся мы чуть чаще чем мушкетеры и следующая встреча через 4 года, я призываю активнее делиться мыслями о решающих матчах, о последних новостях и о судьбе регби в целом.
Дружище, ну какое раз в 4 года)
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гилберт
Ответ Guillermo
Как оцените шансы? На мой взгляд 52 на 48 в пользу ЮАР
80 на 20 НЗ.
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old pipe
Ответ гилберт
Ле Ру уже пора сидеть не на скамейке, а на диване.
Ну так не выросло достойной смены - одни Виллемзе да Геланты :)
А если сУрьезно, то Ле Ру, конечно, стал медленнее, а рукожопит он вообще всю карьеру. Но с точки зрения понимания игры он, пожалуй, и сегодня лучший фулбэк во всей Африке.
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old pipe
Ответ гилберт
Значит просто попытку на флаг положил, Уэльсу наверное. Там смешно получилось, Де Вильерс на Стейна вылил тонну дерьма, а когда Франс сломался, ну как же мы без него??
Да, именно Уэльсу и положил, если ничего не путаю :)
А у Питера де Вильерса язык был, что помело - чего он только не нёс :)
Впрочем мне объясняли потом, что со Штейном у них просто недопонимание вышло, и ничего плохого про Франсуа он не говорил.
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old pipe
Ответ гилберт
Я помню Зейна, пестрый такой, волосатый из Претории. Играл 14 и 15. Может в Ленстере больше на краю играл, так и запомнился.
Да, внешность колоритная была у Киршнера, пока он не обрился. Мне какого-то первобытного человека напоминал :)
У нас с Вами наоборот - я как раз Аплона помню на краю веера, а Киршнера - 15-м :))
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гилберт
Ответ old pipe
Киршнер вроде вполне себе был фулбэк :) по позиции в смысле
Я помню Зейна, пестрый такой, волосатый из Претории. Играл 14 и 15. Может в Ленстере больше на краю играл, так и запомнился.
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old pipe
Ответ гилберт
На КМ 2011 Стейн то ли на краю даже играл. Помню он попытку положил под флаг.
На КМ 2011 Штйен играл фулбэка пока с де Вильерсом не случилась классическая для него на КМ вещь - травма. Пришлось Франсуа идти в центр веера, где он остаток турнира и провел. А фулбэка пошел играть Лэмби.
Де Вильерс к плей-офф восстановился, но сломался уже сам Штейн.
На краю вроде на том турнире он не играл.
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ni22
Ответ Mr. Jones
Франс Стейн - тот еще 15-й;) размером с форварда, не быстрый, не прыгучий, тоже на безрыбье не на своей позиции играл. Огромный внутренний центр, который немного флайхава умеет играть - своего рода Фаррелл с размерами Туилаги.)
Зато мог забить от своих ворот штрафной)

Но он, конечно, не 15 номер. 12 или 13
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гилберт
Ответ Mr. Jones
Он и в 2007-м за центнер был, не 114, конечно, как в последние сезоны.
В 2007 Франс бы как ребёнок. Большой ребёнок. А потом безумно закабанел.
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гилберт
Ответ old pipe
А по Ле Ру не спорю. Я никогда его поклонником не был. Хотя тот же Виллемзе, по-моему, его молодая копия - только чуть более бестолковая, чуть менее криворукая. Вообще из всех, кто играл на 15-м номере в сборной ЮАР после Монтгомери мне больше всех нравился Франсуа Штейн. Но да я в его отношении пристрастен. А так кто там только не отметился же - Лэмби, Госен, Аплон, Киршнер, даже Морне Штейн. Никто не убедил, честно говоря.
Лет 10 назад Ле Ру был одним из лучших игроков мира, мало в чем уступая Бену Смиту. А из этой бригады фуллбэк разве что Эплон и то часто на краю играл. Зрелищный, моторный игрок, но класса не хватало.
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old pipe
Ответ гилберт
Лет 10 назад Ле Ру был одним из лучших игроков мира, мало в чем уступая Бену Смиту. А из этой бригады фуллбэк разве что Эплон и то часто на краю играл. Зрелищный, моторный игрок, но класса не хватало.
Киршнер вроде вполне себе был фулбэк :) по позиции в смысле
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