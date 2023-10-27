Кубок мира по регби-2023. Финал. Новая Зеландия сыграет с ЮАР
28 октября Новая Зеландия сыграет с ЮАР в финале мужского Кубка мира по регби.
Франция
Плэй-офф
Финал
28 октября
Сен-Дени
Новая Зеландия – ЮАР – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Я был дал 50 на 40 в пользу НЗ за счет лишних суток на восстановление и куда менее энергозатратного полуфинала ими сыгранного.
Еще 10% оставляю на полный рандом :)
Вообще из всех, кто играл на 15-м номере в сборной ЮАР после Монтгомери мне больше всех нравился Франсуа Штейн. Но да я в его отношении пристрастен.
А так кто там только не отметился же - Лэмби, Госен, Аплон, Киршнер, даже Морне Штейн. Никто не убедил, честно говоря.
Не знаю, в чем тут дело. Видимо, Эрасмус решил, что Поллард и де Клерк наэкономили сил на 80 минут в финале. Зря он их что ли в 1/4 и 1/2 на лавке полировал :))
А если сУрьезно, то Ле Ру, конечно, стал медленнее, а рукожопит он вообще всю карьеру. Но с точки зрения понимания игры он, пожалуй, и сегодня лучший фулбэк во всей Африке.
А у Питера де Вильерса язык был, что помело - чего он только не нёс :)
Впрочем мне объясняли потом, что со Штейном у них просто недопонимание вышло, и ничего плохого про Франсуа он не говорил.
У нас с Вами наоборот - я как раз Аплона помню на краю веера, а Киршнера - 15-м :))
Де Вильерс к плей-офф восстановился, но сломался уже сам Штейн.
На краю вроде на том турнире он не играл.
Но он, конечно, не 15 номер. 12 или 13