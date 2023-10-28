«Барса» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Мы всегда будем защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Класико расизм дискриминация Футбол

В «Барселоне» высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Сегодня каталонский клуб уступил «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2).

Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев Винисиуса Жуниора «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.

«ФК «Барселона» всегда будет защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам, и именно поэтому он будет расследовать любое расистское оскорбление, которое могло иметь место сегодня ​​во время матча с «Реалом», – говорится в заявлении «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ igls54
Комментарий удален модератором
Эт ты о себе
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bostonKG
Респект
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Ответ Dexter Morgan
Давно пора. А те, кто хейтит Винисиуса, представьте на секунду, что вы идёте по улице, а вас оскорбляют со всех сторон просто так. Даже не зная вас.
Так оскорбляют потому что знают
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Я реально не пойму, почему у болельщиков не хватает фантазии придумать обычные личностные оскорбления для него, не связанные с обезьянами и бананами ? Ну хз, могли бы просто называть его как-нибудь Пиписиус например, что-то наподобие. А потом посмотрели бы, как он это к расизму пытается приплести.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
Ответ Заяцволк
Я реально не пойму, почему у болельщиков не хватает фантазии придумать обычные личностные оскорбления для него, не связанные с обезьянами и бананами ? Ну хз, могли бы просто называть его как-нибудь Пиписиус например, что-то наподобие. А потом посмотрели бы, как он это к расизму пытается приплести.
он бы сказал Пиписиус это намек на большой черный член, а это опять таки расизм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Из всех чернокожих прилетает только Винисиусу.
А он будет заниматься всем, но только не футболом.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=d9lSbWoIU2M
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gnider
Да теперь его будут на каждом матче обзывать чисто как тренд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Главное на самих себя не выйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Anch
Первым шагом будет увольнение члена совета директоров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он Самый
я как болельщик реала жду расследования почему вини забивает каждуму миним один от всех соперников!
он же нулевой в последних матчах! наша пулазащита и выигрывает матчи.а в нападение по сити ти дерево !на замену Кариму взяли хоселу !серьёзно?)ничего личного но челу за 30 и он с низовой иги!)
молимся9 на Джуда и всю опорную ось!она у нас действительно лучшая в мире!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Troshin
Если он так продолжит играть, падать от каждого касания- улыбаться и не вступать в отбор.... его на Бер6абеу свои так начнут называть, а может и одноклубники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Роман Буянов
После того как он себя сегодня вёл и что в конце при замене исполнил? )))
Вышел на поле и порадовался, когда уходил?))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Suleyman Kuliev
Ответ Dexter Morgan
Давно пора. А те, кто хейтит Винисиуса, представьте на секунду, что вы идёте по улице, а вас оскорбляют со всех сторон просто так. Даже не зная вас.
просто так? он сам провоцирует чужих фанатов и напрашивается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Suleyman Kuliev
просто так? он сам провоцирует чужих фанатов и напрашивается
Это ответная реакция. У меня были бы к нему вопросы, если бы он убегал и плакал. А он делает свою работу, просто просит принять меры, чтобы его не оскорбляли. Как и других. Думаешь, Винисиус один такой? Меня просто фанаты на стадионе некоторые бесят. Я и сам на футбол не хожу давно. Быдло мешает смотреть футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий