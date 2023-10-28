«Барса» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Мы всегда будем защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам»

В «Барселоне» высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Сегодня каталонский клуб уступил « » в матче 11-го тура (1:2).

Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.

«ФК « » всегда будет защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам, и именно поэтому он будет расследовать любое расистское оскорбление, которое могло иметь место сегодня ​​во время матча с «Реалом», – говорится в заявлении «Барселоны».

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