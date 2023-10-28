«Барса» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Мы всегда будем защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам»
В «Барселоне» высказались об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
Сегодня каталонский клуб уступил «Реалу» в матче 11-го тура Ла Лиги (1:2).
Сообщалось, что фанаты «блауграны» называли вингера мадридцев Винисиуса Жуниора «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет.
«ФК «Барселона» всегда будет защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам, и именно поэтому он будет расследовать любое расистское оскорбление, которое могло иметь место сегодня во время матча с «Реалом», – говорится в заявлении «Барселоны».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А он будет заниматься всем, но только не футболом.
он же нулевой в последних матчах! наша пулазащита и выигрывает матчи.а в нападение по сити ти дерево !на замену Кариму взяли хоселу !серьёзно?)ничего личного но челу за 30 и он с низовой иги!)
молимся9 на Джуда и всю опорную ось!она у нас действительно лучшая в мире!!!