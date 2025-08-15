Коман попрощался с «Баварией»: «Мы разделили незабываемые воспоминания, горжусь победным голом в финале ЛЧ-2020. Желаю команде дальнейших успехов»

Кингсли Коман попрощался с «Баварией» в соцсетях.

Ранее стало известно, что 29-летний вингер перейдет в «Аль-Наср » за 35 млн евро с учетом бонусов. Француз играл за мюнхенский клуб с 2015 года.

«Трудно поверить, что прошло почти 10 лет с тех пор, как в 19 лет я впервые обосновался в Мюнхене.

За это время мне посчастливилось разделить с этим невероятным клубом незабываемые воспоминания и успехи: 9 титулов Бундеслиги, 6 Суперкубков, 3 Кубка Германии, клубный чемпионат мира и, прежде всего, момент, которым я горжусь больше всего: победный гол в финале Лиги чемпионов 2020 года в Лиссабоне.

Болельщикам: ваша поддержка в каждом триумфе и испытании значила для меня очень много. Я всегда буду нести с собой вашу любовь, страсть и преданность.

Я безмерно благодарен всем тренерам, партнерам по команде и всем сотрудникам, с которыми мне выпала честь работать на протяжении всего моего пути.

Этот клуб навсегда останется частью меня, и я желаю «Баварии» только дальнейших успехов в будущих сезонах.

От всего сердца благодарю вас», – написал Коман .