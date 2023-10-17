Тренер России U21 об 1:1 с «Сан-Паулу» U20: «Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара»

Теги сборная России U-21 товарищеские матчи (прочее) Футбол

Иван Шабаров оценил ничью России U21 c «Сан-Паулу» U20 (1:1) в товарищеском матче.

«Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара.

По содержанию последний матч выбивается из общей канвы турне. Мы не показали свой оптимальный уровень, тем не менее ребята хотели победить на характере и расстроились, что это не удалось сделать. Приятно, что они так реагируют», – сказал старший тренер молодежной сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Vatikan
Как звать то старшего тренера сборной России?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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