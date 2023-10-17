Тренер России U21 об 1:1 с «Сан-Паулу» U20: «Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара»

Иван Шабаров оценил ничью России U21 c «Сан-Паулу» U20 (1:1) в товарищеском матче.

«Игра далась нам тяжело, было видно, что у ребят заканчиваются силы. Плюс нас немного придавила жара.

По содержанию последний матч выбивается из общей канвы турне. Мы не показали свой оптимальный уровень, тем не менее ребята хотели победить на характере и расстроились, что это не удалось сделать. Приятно, что они так реагируют», – сказал старший тренер молодежной сборной России.

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