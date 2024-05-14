Мостовой об Угальде: «За него переплатили в 2-3 раза, отдали 13 млн, красная цена – 8-9. С Соболевым это разные исполнители, Слишкович пробовал их в паре, но безуспешно. Зато нужные люди заработали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Р-Спорт Манфред Угальде деньги Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» переплатил за Манфреда Угальде.

«Про костариканца все было понятно с самого начала. За нападающего отдали 13 миллионов евро, но разве он стоит этих денег? Зато нужные люди заработали. Все нормально.

За Угальде переплатили в два-три раза. Да, вроде парень неплохой, но не на такую сумму. Красная цена ему – 8-9 миллионов. А сравнивать их с Соболевым нельзя, поскольку это исполнители совершенно разного плана. Слишкович пробовал использовать их в паре, но пока тоже без особого успеха», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

В текущем сезоне Угальде провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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11 комментариев
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13:8=2...3
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+8
Ответ Wokulski
13:8=2...3
царская математика
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+3
Ответ Илья Румянцев
не согласен,цена Угальде,максимум 3 миллиона
Рублей…белорусских!
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Мостовой- опять без меня заработали!
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Мне кажется, если без шуток, из царя мог получиться неплохой спортдир, трансферный агент и тд. Там, где его бы футбольные знания и связи пригодились бы и помогли реализовать его футбольное прошлое) а главное, учиться не нужно было бы)
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не согласен,цена Угальде,максимум 3 миллиона
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Впервые соглашусь с Мостовым.
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Да он и 8-9 не стоит
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но только не ты заработал -ахаххахах
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Да вот мостовая как всегда, интересно что сказал бы при Антохе,? Я думаю там все по другому говорили бы! Просто у НАС сейчас нет лидера в игре😔и это очень видно в игре...
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Ответ Wokulski
13:8=2...3
13-8=2+3

Мб это имел ввиду?
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