Мостовой об Угальде: «За него переплатили в 2-3 раза, отдали 13 млн, красная цена – 8-9. С Соболевым это разные исполнители, Слишкович пробовал их в паре, но безуспешно. Зато нужные люди заработали»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» переплатил за Манфреда Угальде.

«Про костариканца все было понятно с самого начала. За нападающего отдали 13 миллионов евро, но разве он стоит этих денег? Зато нужные люди заработали. Все нормально.

За Угальде переплатили в два-три раза. Да, вроде парень неплохой, но не на такую сумму. Красная цена ему – 8-9 миллионов. А сравнивать их с нельзя, поскольку это исполнители совершенно разного плана. Слишкович пробовал использовать их в паре, но пока тоже без особого успеха», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

В текущем сезоне Угальде провел за « » 13 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.