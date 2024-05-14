Фостер о травмах «МЮ»: «Роналду инвестирует в себя как в собственный бизнес, поэтому редко травмируется. Большинство травм можно предотвратить, занимаясь дополнительно в тренажерном зале»

Бен Фостер высказался о травмах в «МЮ» и привел в пример Криштиану Роналду.

Ранее Уэйн Руни заявил, что некоторые игроки «МЮ» преувеличивают свои травмы из-за Евро. Фостер обратился к опыту Криштиану Роналду, рассуждая о травмированных футболистах.

«Он (Роналду – Sports) инвестирует в себя как в собственный бизнес и следит за тем, чтобы все было идеально. Поэтому он очень редко получает травмы.

Я согласен с Уэйном Руни, слишком много игроков рады быть травмированными. Люди видят, как игрок получают травму, и говорят: «О, ему так не повезло». Я проработал в футболе 20 с лишним лет и знаю, что в некоторых случаях им действительно не повезло. Некоторые травмы были неизбежны, но большинство из них можно предотвратить.

Большинство травм можно предотвратить, занимаясь дополнительно в тренажерном зале, разминкой, охлаждением, профилактическими и реабилитационными упражнениями и прочим, чтобы не получить травму или рецидивы», – сказал бывший вратарь « ».