Фостер о травмах «МЮ»: «Роналду инвестирует в себя как в собственный бизнес, поэтому редко травмируется. Большинство травм можно предотвратить, занимаясь дополнительно в тренажерном зале»

Теги Манчестер Юнайтед Бен Фостер Криштиану Роналду премьер-лига Англия травмы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Футбол

Бен Фостер высказался о травмах в «МЮ» и привел в пример Криштиану Роналду.

Ранее Уэйн Руни заявил, что некоторые игроки «МЮ» преувеличивают свои травмы из-за Евро. Фостер обратился к опыту Криштиану Роналду, рассуждая о травмированных футболистах.

«Он (Роналду – Sports) инвестирует в себя как в собственный бизнес и следит за тем, чтобы все было идеально. Поэтому он очень редко получает травмы.

Я согласен с Уэйном Руни, слишком много игроков рады быть травмированными. Люди видят, как игрок получают травму, и говорят: «О, ему так не повезло». Я проработал в футболе 20 с лишним лет и знаю, что в некоторых случаях им действительно не повезло. Некоторые травмы были неизбежны, но большинство из них можно предотвратить.

Большинство травм можно предотвратить, занимаясь дополнительно в тренажерном зале, разминкой, охлаждением, профилактическими и реабилитационными упражнениями и прочим, чтобы не получить травму или рецидивы», – сказал бывший вратарь «МЮ».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ SPAIN 2010
Роналду и Месси несмотря на то что их часто лупили по ногам, почти за всю карьеру ни разу не получали серьезные травмы
Травма Роналду с Вальядолидом в 2014 была серьёзной

По сути из-за неё он перестроился под форварда, стал меньше идти в дриблинг и менее точно бить штрафные с правой ноги
+14
-3
+11
Роналду и Месси несмотря на то что их часто лупили по ногам, почти за всю карьеру ни разу не получали серьезные травмы
+8
0
+8
Ответ SPAIN 2010
Роналду и Месси несмотря на то что их часто лупили по ногам, почти за всю карьеру ни разу не получали серьезные травмы
Ибо уникумы, которые показали, что все возможно при таланте и должном отношении к делу.
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Симуляции тоже помогают избегать травмы. Пример Криша не даст соврать
Брат Риго и ты тут
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Травма Роналду с Вальядолидом в 2014 была серьёзной По сути из-за неё он перестроился под форварда, стал меньше идти в дриблинг и менее точно бить штрафные с правой ноги
А как травма мешает штрафные бить? Про переход в форварда соглашусь
0
0
0
Ответ real19024ver
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Если бы я был глором Криштика, я мб и расстроился бы на твой комм :)
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Про то, что сам не удаляешь - видел как минимум раз 5 это. Мне кажется, что и не я один
0
0
0
Ответ real19024ver
Если бы я был глором Криштика, я мб и расстроился бы на твой комм :)
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Это началось намного раньше. Если ты помнишь, то году в 2018ом был большой приток таких акков. Потом затишье и потом опять всплеск. У меня складывается впечатление, что это боты от самого ресурса спортса.И их примерно равное количество :Криштибоев и Мессибоев в топе больше всего
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий