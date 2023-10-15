Салтыков о победе России U21 над молодежкой «Сантоса»: «У нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Играли друг за друга, за всю страну»

Теги Крылья Советов Сантос высшая лига Бразилия сборная России U-21 премьер-лига Россия товарищеские матчи (прочее) Матч ТВ Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков высказался о победе сборной России U21 над молодежкой «Сантоса».

Российская команда обыграла бразильцев со счетом 6:4. Салтыков на 41-й минуте реализовал пенальти.

«Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание.

Мы играли друг за друга, за всю страну, постоянно подсказывали друг другу, не убирали ноги в единоборствах, а действительно полностью отдавались игре», – сказал игрок «Крыльев Советов». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Очки Дани Алвеса
А можно как-то просто в футбол играть, не за всю страну, не за Отечество? К чему этот пафос? Товарняк против бразильских сопляков.
+23
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+14
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Pucheslav
Ответ ta-tosha
Да, там половина игроков 18 и 19 летние у бразил играли. Дядьки взрослые просто их массой затоптали
Какие их дядьки взрослые топтали ? знаменитые амбалы из команды до 21 года ?
+7
-1
+6
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Доктор Верховцев
А Сантос на расслабоне мяч катал, просто по кайфу.
+7
-2
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