Жена Карпина о хейтерах: «Удивляют «мужички», пишущие мне гадости про мужа. Там налицо половая дисфункция. Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин соцсети Дарья Карпина контент Футбол

Дарья Карпина рассказала, как справляется с хейтом.

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина ответила на вопрос подписчика в инстаграме.

– Как справляетесь с хейтерами?

– А зачем справляться? Меня не особо интересует мнение людей, которые меня не знают. Ну, или знают, но завидуют и поэтому изрыгают. В любом случае хейтеры – доказательство того, что я крутая, а они хотят так, но не могут.

Они тратят свою энергию на хейт вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, которая их не удовлетворяет. Это их проблема, не моя.

Из хейтеров удивляют только «мужички», которые мне, женщине, пишут какие-то гадости про моего же мужа. С ним-то они наверняка фоткаются на улице. Но там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю – жалею их жен.

Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа, имея возможность повонять в спортивных пабликах? – написала Дарья Карпина в сторис.

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32 комментария
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Ответ TaR
Просто тупо интересно - по какому принципу эту новость выделили главной?😂 Если редактор прочитает - можно ли прокомментировать что он здесь посчитал важным/интересным/событийным?))) Так просто, чтобы логику понять хоть как-то)
Тут же есть слово "эрекция". Спасибо, что пуш не прислали
+23
-1
+22
Просто тупо интересно - по какому принципу эту новость выделили главной?😂

Если редактор прочитает - можно ли прокомментировать что он здесь посчитал важным/интересным/событийным?))) Так просто, чтобы логику понять хоть как-то)
+24
-5
+19
Связала хейт с мужской импотенцией
Логика железная, а просто факт что Карпин не всем нравится и Трололо без разницы кому писать не пришло в голову?
+19
-10
+9
Ответ Алексей Горланов
"Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?" Как вообще связано одно с другим? Тут скорее супруга проговорилась про то, что у Валерона на пол шестого. У кого чего болит...
"Как вообще связано одно с другим?"
Любой психолог скажет вам, что с этими проблемами связано очень многое. Это же следствие комплексов, а они как от размера, так и от дисфункции. Они порождают агрессию у мужчин, причем частенько по отношению к женскому полу в целом.
Если вы ознакомитесь с историями маньяков (тру крайм нынче в тренде), то большинство из них имели много комплексов сексуального характера, которые становились причиной их агрессии и ненависти.
+7
-3
+4
Ответ Алексей Горланов
"Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?" Как вообще связано одно с другим? Тут скорее супруга проговорилась про то, что у Валерона на пол шестого. У кого чего болит...
Естественно, она это не в буквальном смысле, и естественно, что она права. Нужно быть безнадёжно слабой и жалкой личностью, чтобы писать женщине гадости про её мужа. У нас на Спортсе такие червячки в основном тусуются в комментах под материалами о красивых спортсменках и жёнах футболистов :)
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"я крутая, а они хотят так, но не могут."
А как именно они хотят? Жениться на Карпине 0_о
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Считаю, что после такого заявления все написавшие ей в личку должны продемонстрировать отсутствие проблем с эрекцией😅
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Красиво опустила)
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Да уж...не зашла тут новость... видимо много именно таких! Писать жене о муже?!?!?! На такую херню только моя юывшач способна!
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0
+1
Ответ TaR
Просто тупо интересно - по какому принципу эту новость выделили главной?😂 Если редактор прочитает - можно ли прокомментировать что он здесь посчитал важным/интересным/событийным?))) Так просто, чтобы логику понять хоть как-то)
по тому принципу, что на неё кликнет очень много людей. чтобы написать, как им это безразлично или возмутиться.
перестанут кликать - перестанут в главное тащить.
+1
0
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Большинство мужчин пишет чужим жёнам как раз от обратного)
+2
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Совсем непонятно, что делает эта новость из раздела «спорт» на нашем медицинском сайте.
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0
+1
Получается Валера тоже не справляется, если ты языком чешешь в ответ.
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"Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?"

Как вообще связано одно с другим?
Тут скорее супруга проговорилась про то, что у Валерона на пол шестого.
У кого чего болит...
+9
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Ого! Серьезная волевая женщина! Не хотел бы я с ней где-нибудь встретиться и поскандалить. Прямо так и вижу- иду я после общения, униженный, блюющий импотент!...) Чур меня!
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так надо не комментарии чужих мужиков читать, а борщ готовить!
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Ответ Стас Саркисов
Да уж...не зашла тут новость... видимо много именно таких! Писать жене о муже?!?!?! На такую херню только моя юывшач способна!
*бывшая)
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Ответ Rassvetoff
Совсем непонятно, что делает эта новость из раздела «спорт» на нашем медицинском сайте.
Эта новость здесь возможно потому, что тут многие меряются...
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Ответ balander09
Связала хейт с мужской импотенцией Логика железная, а просто факт что Карпин не всем нравится и Трололо без разницы кому писать не пришло в голову?
жене-то его зачем писать? может, ещё до родителей, до детей докопаться? уважающий себя мужчина такого не сделает.
эректильная дисфункция - это аллюзия на мужскую немощность, не надо дословно воспринимать.
лично я думаю, что физически у таких всё нормально. там проблемы психологического характера из-за нереализованности.
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Ответ Виктор Победов
Получается Валера тоже не справляется, если ты языком чешешь в ответ.
Карпин тоже языком чешет?
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Ответ TaR
Просто тупо интересно - по какому принципу эту новость выделили главной?😂 Если редактор прочитает - можно ли прокомментировать что он здесь посчитал важным/интересным/событийным?))) Так просто, чтобы логику понять хоть как-то)
“ по какому принципу эту новость выделили главной?”

По такому же, по которому на главной появляются персонажи вроде Мостового и Винер. Через час эта «новость» наберет комментов больше, чем ветка матча Сити-Тоттенхэм.
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А причем тут эрекция?
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Будет ли удовлетворенная женщина писать такую истеричную ерунду в сторис?
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Из этого поста мы узнали что ей пишут в личку.
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Совмещение в клубе и сборной до добра Валеру не довело. Устал.
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— Изя, шо я вижу? У тебя эрекция?
— Роза, не трогай! Это на Новый год!
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Пацаны, аккуратнее с комментами на этой ветке. А то мало ли, шутейку какую-нибудь напишете и тут же расплата настигнет🤓
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Муж и жена карпинская сатона
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Язык у супружницы не менее острее то мужниного
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Зареме стоит напрячься, конкурентка крутая)))
Одна поля ягода видимо
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