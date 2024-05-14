Жена Карпина о хейтерах: «Удивляют «мужички», пишущие мне гадости про мужа. Там налицо половая дисфункция. Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?
Дарья Карпина рассказала, как справляется с хейтом.
Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина ответила на вопрос подписчика в инстаграме.
– Как справляетесь с хейтерами?
– А зачем справляться? Меня не особо интересует мнение людей, которые меня не знают. Ну, или знают, но завидуют и поэтому изрыгают. В любом случае хейтеры – доказательство того, что я крутая, а они хотят так, но не могут.
Они тратят свою энергию на хейт вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, которая их не удовлетворяет. Это их проблема, не моя.
Из хейтеров удивляют только «мужички», которые мне, женщине, пишут какие-то гадости про моего же мужа. С ним-то они наверняка фоткаются на улице. Но там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю – жалею их жен.
Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа, имея возможность повонять в спортивных пабликах? – написала Дарья Карпина в сторис.
Если редактор прочитает - можно ли прокомментировать что он здесь посчитал важным/интересным/событийным?))) Так просто, чтобы логику понять хоть как-то)
Логика железная, а просто факт что Карпин не всем нравится и Трололо без разницы кому писать не пришло в голову?
Любой психолог скажет вам, что с этими проблемами связано очень многое. Это же следствие комплексов, а они как от размера, так и от дисфункции. Они порождают агрессию у мужчин, причем частенько по отношению к женскому полу в целом.
Если вы ознакомитесь с историями маньяков (тру крайм нынче в тренде), то большинство из них имели много комплексов сексуального характера, которые становились причиной их агрессии и ненависти.
А как именно они хотят? Жениться на Карпине 0_о
перестанут кликать - перестанут в главное тащить.
Как вообще связано одно с другим?
Тут скорее супруга проговорилась про то, что у Валерона на пол шестого.
У кого чего болит...
эректильная дисфункция - это аллюзия на мужскую немощность, не надо дословно воспринимать.
лично я думаю, что физически у таких всё нормально. там проблемы психологического характера из-за нереализованности.
По такому же, по которому на главной появляются персонажи вроде Мостового и Винер. Через час эта «новость» наберет комментов больше, чем ветка матча Сити-Тоттенхэм.
— Роза, не трогай! Это на Новый год!
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Одна поля ягода видимо