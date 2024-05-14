«Жирона» должна до 3 июня доказать УЕФА организационную независимость от «Ман Сити», чтобы играть в ЛЧ. City Group может сократить свою долю в клубе или передать все акции в доверительное управление
УЕФА разъяснил «Жироне» условия для участия в Лиге чемпионов-2024/25.
Каталонский клуб гарантировал себе место в первой четверке Ла Лиги по итогам этого сезона – после 35 туров «Жирона» занимает 3-е место в турнирной таблице.
Ранее стало известно, что для получения разрешения на участие в ЛЧ «Жироне» необходимо доказать организационную независимость от «Манчестер Сити». 47% акций клуба принадлежит City Football Group – холдингу, владеющему «Сити».
Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.
По данным As, УЕФА направил «Жироне» и «Манчестер Сити» документ, предлагающий различные решения проблемы. Один из способов заключается в продаже City Football Group части акций «Жироны» и сокращении таким образом доли холдинга в клубе до 30 и менее процентов – отмечается, что подобную систему ранее использовали «Милан» и «Тулуза», акциями которых владеет компания RedBird Capital. Другой вариант подразумевает передачу всех акций «Жироны» в доверительное управление, контролируемое комиссией, назначенной УЕФА – при этом City Football Group сможет самостоятельно выбрать управляющего.
Сообщается, что «Жирона» должна представить УЕФА доказательства организационной независимости от «Манчестер Сити» до 3 июня, чтобы иметь возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, английский и испанский клубы не смогут осуществлять между собой трансферы и аренды до сентября 2025 года. Каталонцам также необходимо внести изменения в состав совета директоров, чтобы исключить присутствие лиц, принимающих решения в обоих клубах.
"место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге."
прициндентов не было и не будет , иначе зачем все это
Понизить в классе "Эксельсиор"(Роттердам),а Альмерию из Андалусии изгнать в "Терсеру" испанского чемпионата.
Да,и извиниться перед City Football Group.
за последние 5 лет потратили на трансферы сумасшедшие 50 лямов, в то же время продали на 55
явно без шейхов не сошлась бы бухгалтерия
у владельцев Милана доля в FSG и соответственно Ливерпуле но явно не мажоритарная и далекая от этого