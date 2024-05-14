Луис Диас – приоритет «Барселоны» на позицию левого вингера. Клуб надеется подписать хавбека «Ливерпуля» этим летом

«Барселона» хочет подписать Луиса Диаса предстоящим летом.

По информации Mundo Deportivo, колумбиец является приоритетом каталонцев на позицию левого вингера. Отмечается, что Диас открыт к возможному переходу в «Барселону», а отец вингера « » сообщил, что Луис мечтает выступать за «блауграну».

Отмечается, что переходу Диаса могут помешать финансовые трудности «Барселоны», однако клуб стремится к мощному усилению предстоящим летом и планирует летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу «1 к 1», поскольку ожидает завершения текущего сезона с прибылью.

Контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что мерсисайдцы оценивают игрока в 75 млн фунтов.