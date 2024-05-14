Луис Диас – приоритет «Барселоны» на позицию левого вингера. Клуб надеется подписать хавбека «Ливерпуля» этим летом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Диас Футбол

«Барселона» хочет подписать Луиса Диаса предстоящим летом.

По информации Mundo Deportivo, колумбиец является приоритетом каталонцев на позицию левого вингера. Отмечается, что Диас открыт к возможному переходу в «Барселону», а отец вингера «Ливерпуля» сообщил, что Луис мечтает выступать за «блауграну».

Отмечается, что переходу Диаса могут помешать финансовые трудности «Барселоны», однако клуб стремится к мощному усилению предстоящим летом и планирует летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу «1 к 1», поскольку ожидает завершения текущего сезона с прибылью.

Контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что мерсисайдцы оценивают игрока в 75 млн фунтов.

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27 комментариев
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Ответ Юрий Поляков
А рафинья чем плох ???
Тем, что он правый вингер
+24
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+23
Серьёзно? Диас!? Как будто у команды проблем нет. Дель Пьеро бы достали–дёшево и сердито
+16
-2
+14
Второй Рафинья нестабильный зачем?
+6
-1
+5
А рафинья чем плох ???
+7
-2
+5
Ответ Football Forever
Откуда у Барсы деньги на него?
Оттуда же, откуда достают деньги на других футболистов каждый год
+4
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+3
Господи, и снова ничему не учатся. Ну зачем?
В центре угасающая звезда тик-тока. Альтернативы я не вижу, исходя из происходящего. Роке искренне и по-человечески жаль, вырвали его из футбола и вот так мечту пинают. Раз уж невтерпеж лв закрыть - тот же Нико дешевле будет. Ему адаптация не нужна, молодой, перспективный, на одной волне с половиной команды, одни плюсы. Но им снова нужен трансфер ради трансфера? Снова кота в мешке взяли на позицию опорника, можно и бабосики раскидать? Денег ни*** нет, ну подойдите вы с мозгами в делу, ради всего святого. Игрокам зарплаты платить надо, плюс аренды снова будут; надо еще всех вписать в ФФП. Лапорта со своими рычагами уже как на тракторе гоняет, про тормоза видимо забыл
+4
-2
+2
Ответ Михаил Шутов
Серьёзно? Диас!? Как будто у команды проблем нет. Дель Пьеро бы достали–дёшево и сердито
Дель Пьеро, похоже, уже на контракте с CBS Sports ;)
+3
-1
+2
А мы радовались на новость про Н. Уильямса...
+2
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+1
Ответ Kikilboka
Оттуда же, откуда достают деньги на других футболистов каждый год
Рычаги?
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А чего не Мбаппе, свободный агент. Лучше всего левого инсайда играет
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Надо брать шон райт филипс
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Всё таки обмен на Фати с доплатой Ливерпуля)
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Диас - приоритет на левый фланг Барсы?! 😏
Смешно, конечно
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Ответ Pucheslav
Ага, еще Мбаппе переходит в Барсу
Да не нужен Мбаппе Барселоне, как показало время гнаться за звездами когда у тебя нет команды это путь в никуда:) Мбаппе в любую команду внесет дисбаланс и будет тянуть одеяло на себя, мне кажется его трансфер в какой-либо клуб сильно переоценен с точки зрения результатов команды:)
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Ответ deadjoker
А чего не Мбаппе, свободный агент. Лучше всего левого инсайда играет
кстати, да
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