Луис Диас – приоритет «Барселоны» на позицию левого вингера. Клуб надеется подписать хавбека «Ливерпуля» этим летом
«Барселона» хочет подписать Луиса Диаса предстоящим летом.
По информации Mundo Deportivo, колумбиец является приоритетом каталонцев на позицию левого вингера. Отмечается, что Диас открыт к возможному переходу в «Барселону», а отец вингера «Ливерпуля» сообщил, что Луис мечтает выступать за «блауграну».
Отмечается, что переходу Диаса могут помешать финансовые трудности «Барселоны», однако клуб стремится к мощному усилению предстоящим летом и планирует летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу «1 к 1», поскольку ожидает завершения текущего сезона с прибылью.
Контракт Луиса Диаса с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что мерсисайдцы оценивают игрока в 75 млн фунтов.
В центре угасающая звезда тик-тока. Альтернативы я не вижу, исходя из происходящего. Роке искренне и по-человечески жаль, вырвали его из футбола и вот так мечту пинают. Раз уж невтерпеж лв закрыть - тот же Нико дешевле будет. Ему адаптация не нужна, молодой, перспективный, на одной волне с половиной команды, одни плюсы. Но им снова нужен трансфер ради трансфера? Снова кота в мешке взяли на позицию опорника, можно и бабосики раскидать? Денег ни*** нет, ну подойдите вы с мозгами в делу, ради всего святого. Игрокам зарплаты платить надо, плюс аренды снова будут; надо еще всех вписать в ФФП. Лапорта со своими рычагами уже как на тракторе гоняет, про тормоза видимо забыл
Смешно, конечно