Защитник России U21 Лукин о 3:1 с «Палмейрас» U20: «Когда между пацанами общались, говорили: нужно обязательно показать, в чем мы лучше, чем бразильцы»

Матвей Лукин оценил победу сборной России U21 над «Палмейрас» U20 (3:1).

«Мы очень рады. Были единым целом, бились, боролись. Моментами очень хорошо переходили из обороны в атаку. Я считаю, победили заслуженно.

Мы знали, что «Палмейрас» — топ‑клуб и по своему возрасту идут у себя на первом месте. Плодотворно готовились, разбирали команду. И между пацанами, когда общались, говорили: нужно обязательно показать себя, показать, в чем мы лучше, чем бразильцы.

Это отличный опыт для нас: соперники показывали качественный футбол. Надеюсь, что этот опыт мы сможем применить в будущем», — сказал защитник молодежной сборной России.

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