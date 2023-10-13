Тренер России U21 о 2:2 со «СКА Бразилия»: «Мы ожидали, что будет тяжело, потому что акклиматизация проходит непросто»

Иван Шабаров оценил ничью России U21 со «СКА Бразилия» (2:2) в товарищеском матче.

«Неплохая боевая игра. Мы ожидали, что будет тяжело, потому что акклиматизация проходит непросто. Начало провели неплохо, потом чувствовалось, что немного подсели. Пошло много брака в простых ситуациях, мало продвижений вперед, в основном игроки просили мяч в ноги. Соответственно соперник нас начал поджимать.

Во втором тайме, когда сделали замены, игра перевернулась и преимущество было у нас, но в начале второго тайма мы сыграли не очень уверенно.

Немного скованно играли в атаке. Только когда счет стал не в нашу пользу, осмелели, стали рисковать, а когда быстро забили, стали перестраховываться. Качественная игра в атаке оставляла желать лучшего.

Мы хотим увидеть, как подготовлены российские игроки по сравнению с уровнем бразильцев, которые у нас так ценятся в российском футболе. Действительно ли наша молодежь слабее или, может, это не так. Хотим проверить себя на самом высоком уровне, тем более клубные команды всегда более сыграны.

Соперники подобраны достойные. На ком, если не на них свой уровень мастерства проверять? Плюс опыт для игроков, себя посмотреть и у других поучиться. Думаю, многие на всю жизнь эту поездку запомнят», — сказал старший тренер молодежной сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию