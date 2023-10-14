Тренер России U21 о 3:1 с «Палмейрас» U20: «Молодцы, что руки не опустили после незабитого пенальти, дождались своих шансов и забили»

Иван Шабаров оценил победу России U21 над «Палмейрас» U20 (3:1).

«Результат хоть и второстепенен, но всегда приятней выигрывать, чем проигрывать. У игроков будут положительные эмоции до завтрашнего дня. Сегодня хорошо набегались. И всегда нагрузки такого рода легче переносятся, когда ты выигрываешь, а не проигрываешь.

Что касается содержания игры, понравилось начало: хороший был настрой. Видно, что игроки психологически хорошо подготовились к этому матчу.

К сожалению, пропустили там, где ожидали. В принципе, знали, что соперник хорошо бросает ауты. Готовились, но здесь наша защита не сработала должным образом.

Молодцы, что руки не опустили после незабитого пенальти и дотерпели. Потому что было видно, что второй тайм, с точки зрения контроля мяча, инициатива у соперника. Мы дождались своих шансов — забили, это положительный момент в игре», — сказал главный тренер молодежной сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию