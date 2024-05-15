Тихонов о 1-й лиге: «Нет ВАР, из-за чего страдают все команды. Можно просто посадить человека за компьютер, чтобы отслеживать и пересматривать спорные моменты» 

Андрей Тихонов высказался об отсутствии ВАР в Мелбет Первой лиге.

– Можно ли сказать, что судейские ошибки помешали «Енисею» набрать больше очков, нежели команда имеет сейчас?

– Я хочу сказать, что для нас это очень важно. В Первой лиге нет системы ВАР, из-за чего страдают все команды. Причем необязательно устанавливать какие-то серьезные дорогостоящие системы – можно просто посадить человека за компьютер, чтобы отслеживать и пересматривать спорные моменты.

В судейская ошибка может напрямую повлиять на судьбу футболиста, тренера и даже целой команды. Потому что всегда все смотрят на результат. В РПЛ в этом смысле есть ВАР и есть хоть какая-то защищенность.

– В Первой лиге больше проблем с судейством, чем в РПЛ?

– Проблемы есть везде. Сейчас стоит чуть-чуть помочь Первой лиге, чтобы арбитрам было легче работать и принимать решения. Иногда их ошибки сильно влияют на исход матчей. Многие команды сражаются за топовые места или за сохранение места в лиге, а решения арбитров могут им помешать. Я считаю, что судьям нужно помогать.

– Допускаете, что если бы оставалось чуть больше туров, то смогли бы зацепиться за топ-4?

– Да, особенно если бы мы выиграли у «Волгаря». Понятно, что результат той игры – наша вина, так как мы упустили много моментов. Но нас лишили двух пенальти! Я не понимаю, каким образом арбитр принимал решение. Если бы не совокупность этих факторов, то мы бы были ближе к переходным матчам. Но это футбол, интрига держится до конца, – сказал главный тренер « ».

После 32 матчей красноярский клуб занимает в Первой лиге 6-е место.