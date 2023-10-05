«Спартак» снова разгромлен, СКА опять уступил, «Ньюкасл» вынес «ПСЖ», Медведев проиграл финал, ЧМ по футболу в 6 странах и другие новости

1. «Динамо» крупно обыграло «Спартак» (3:0) в московском дерби в 5-м туре Фонбет Кубка России. Также в Пути РПЛ ЦСКА проиграл «Факелу» (1:1, по пенальти – 2:4), «Краснодар» нанес крупное поражение «Пари НН» (3:0) и другие результаты.

2. «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» (4:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Ман Сити» победил «РБ Лейпциг» (3:1), «Барселона» справилась с «Порту» (1:0), дортмундская «Боруссия» и «Милан» голов не забили (0:0), «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» (3:2) и другие результаты.

3. СКА уступил минскому «Динамо», ЦСКА обыграл «Барыс», московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» и другие результаты игрового дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. ФИФА допустила мужские и женские сборные России до 17 лет на чемпионат мира при условии прохождения отбора. Но только под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах.

5. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине. Самсонова, Швентек вышли в 1/4 финала, Мирра Андреева выбыла.

6. ЧМ-2030 по футболу пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко, в Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира. Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.

7. «Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин, контакты были, но переговоров пока нет. В клубе не понимают упрямство Абаскаля при выборе состава, но не спешат его увольнять, среди причин – нежелание платить компенсацию.

8. Спортсменам бюджетных спортивных школ Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета.

9. Вингер «Барсы» Ламин Ямаль ушел в туалет и не вернулся на поле во время матча Лиги чемпионов. Каталонцы 10 минут играли в меньшинстве, а потом сделали замену. У 16-летнего парня прихватило живот.

10. Было опубликовано заявление МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх». Позже в Международном олимпийском комитете заявили, что не запрещали россиянам выступать.

11. «Трактор» отправил в отставку тренера Анвара Гатиятулина после поражения 0:4 от «Салавата». Вратарь Серебряков перешел в СКА, «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию (около 100 млн рублей), Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду.

12. МЛС. «Интер Майами» Месси пропустил 4 гола от «Чикаго Файр», Лео не играл, Шакири сделал дубль.

13. Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады.

14. Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк дебютировал в Медиалиге. Он вышел на замену вместо босса «Зенита» Александра Медведева за «Чисто Питер».

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