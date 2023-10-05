«Спартак» снова разгромлен, СКА опять уступил, «Ньюкасл» вынес «ПСЖ», Медведев проиграл финал, ЧМ по футболу в 6 странах и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Динамо» крупно обыграло «Спартак» (3:0) в московском дерби в 5-м туре Фонбет Кубка России. Также в Пути РПЛ ЦСКА проиграл «Факелу» (1:1, по пенальти – 2:4), «Краснодар» нанес крупное поражение «Пари НН» (3:0) и другие результаты.

2. «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» (4:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Ман Сити» победил «РБ Лейпциг» (3:1), «Барселона» справилась с «Порту» (1:0), дортмундская «Боруссия» и «Милан» голов не забили (0:0), «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» (3:2) и другие результаты.

3. СКА уступил минскому «Динамо», ЦСКА обыграл «Барыс», московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» и другие результаты игрового дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. ФИФА допустила мужские и женские сборные России до 17 лет на чемпионат мира при условии прохождения отбора. Но только под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах.

5. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине. Самсонова, Швентек вышли в 1/4 финала, Мирра Андреева выбыла.

6. ЧМ-2030 по футболу пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко, в Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира. Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.

7. «Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин, контакты были, но переговоров пока нет. В клубе не понимают упрямство Абаскаля при выборе состава, но не спешат его увольнять, среди причин – нежелание платить компенсацию.

8. Спортсменам бюджетных спортивных школ Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета.

9. Вингер «Барсы» Ламин Ямаль ушел в туалет и не вернулся на поле во время матча Лиги чемпионов. Каталонцы 10 минут играли в меньшинстве, а потом сделали замену. У 16-летнего парня прихватило живот.

10. Было опубликовано заявление МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх». Позже в Международном олимпийском комитете заявили, что не запрещали россиянам выступать.

11. «Трактор» отправил в отставку тренера Анвара Гатиятулина после поражения 0:4 от «Салавата». Вратарь Серебряков перешел в СКА, «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию (около 100 млн рублей), Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду.

12. МЛС. «Интер Майами» Месси пропустил 4 гола от «Чикаго Файр», Лео не играл, Шакири сделал дубль.

13. Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады.

14. Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк дебютировал в Медиалиге. Он вышел на замену вместо босса «Зенита» Александра Медведева за «Чисто Питер».

Цитаты дня:

Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»

Косторная об академии Плющенко: «Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен»

Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». У СКА 30 часов в самолетах за месяц»

Усман Нурмагомедов вспомнил, как в школе ударил ногой электрощит: «Отца вызвали, он потом меня жестко избил»

Рубиалес о поцелуе: «Эрмосо знает, что говорит неправду. Она хватала меня везде, где только могла»

«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»

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14 комментариев

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Vatikan
Вы спортивный сайт или как?
Про ямаля написали, а про брови мбаппе мне что-ли писать??
+30
-2
+28
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Vatikan
Ответ mastersolist
Игорь, ты проспал?
Живот прихватило
+18
-1
+17
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mastersolist
Игорь, ты проспал?
+8
-1
+7
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Алексей Подволоцкий
Про запрет выезда спортсменов за рубеж. Ммм, «красненьким» отдает…
+4
-2
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Beast
"Спартак" снова разгромлен. Стабильность - признак мастерства
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Verhovn
Сороки дëрнули парижских выскочек.. да ещё и с крупным счётом. Это бьютифул! 🙃
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БолельщикСоСтажем
Ответ Анатолий Magicbrain
Был вчера на игре кубковой на динамо, обычно вживую футбол смотреть интереснее и приятнее, но на это даже вживую смотреть было тяжко. Кому нужен такой кубок непонятно. Это даже при трех мячах забитых. Про процент брака вообще не говорю. Больше трех передач подряд проходили за всю игру считанные разы. В первом тайме вообще заснуть можно было, во втором еще хоть какое-то движение пошло
И атмосфера уныния на трибунах … хорошо хоть какие-то спартачи активны были
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Анатолий Magicbrain
Был вчера на игре кубковой на динамо, обычно вживую футбол смотреть интереснее и приятнее, но на это даже вживую смотреть было тяжко. Кому нужен такой кубок непонятно. Это даже при трех мячах забитых. Про процент брака вообще не говорю. Больше трех передач подряд проходили за всю игру считанные разы. В первом тайме вообще заснуть можно было, во втором еще хоть какое-то движение пошло
+1
-1
0
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Verhovn
А вот поражение Спартака меня не удивило. Во-первых, потому что он уже недосягаем по очкам в своей группе и оставшиеся игры лишь формальность, ну и потом было понятно кому нужнее, а это Динамо. Но, видно было, что проигрывать в дерби не хотелось спартачам... Динамо выглядело намного предпочтительнее.. Там вроде статистику давали: у Спартака один удар в створ))
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