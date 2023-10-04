Провал «МЮ» с привозом Онана и красной Каземиро, ВАР-переговоры с матча «Ливерпуля», поражение «Арсенала», победы «Реала» и «Зенита», Медведев обыграл Зверева, 3-матчевый бан Начо и другие новости

1. Лига чемпионов дала угля во вторник! «Реал» вырвал победу у «Наполи» с 1+1 от невероятного Джуда Беллингема. «МЮ» уступил «Галатасараю» с ошибкой Андре Онана, которая привела к удалению Каземиро, «Арсенал» проиграл «Лансу» на выезде, а «Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном». Другие результаты – тут.

«МЮ» после двух поражений идет 4-м в группе с нулем очков.

2. Опубликована потрясающая запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», где судьи проводили проверку, думая, что арбитр в поле засчитал гол Луиса Диаса.

3. В Фонбет Кубке России гол Ду Кейроса принес «Зениту» победу над «Балтикой», «Локомотив» обыграл «Ростов», а «Урал» был сильнее «Рубина».

«Зенит» и «Локо» гарантировали себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, а казанский клуб потерял шансы выйти из группы.

4. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Северстали», «Торпедо» уступило «Авангарду», «Автомобилист» победил «Амур»ю

5. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в полуфинале турнира в Пекине, Янник Синнер выбил Карлоса Алькараса.

6. Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» Порту, которого унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико.

7. РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров.

8. Криштиану Роналду во 2-й раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5 голов и 3 ассиста в 4 играх за «Аль-Наср» в сентябре.

9. Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400. В него входят самые богатые люди США.

10. Экс-комиссар полиции Испании обвинил «Реал» в подкупе судей, Флорентино Перес намерен подать в суд.

11. УЕФА опроверг сообщения о создании нового формата еврокубков из трех дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги. претендентов.

12. «Барса» не будет подписывать игроков старше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать их в случае необходимости.

13. «Торпедо» уволило Пепа Клотета. Клуб идет 10-м в Первой лиге.

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