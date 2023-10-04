Провал «МЮ» с привозом Онана и красной Каземиро, ВАР-переговоры с матча «Ливерпуля», поражение «Арсенала», победы «Реала» и «Зенита», Медведев обыграл Зверева, 3-матчевый бан Начо и другие новости
1. Лига чемпионов дала угля во вторник! «Реал» вырвал победу у «Наполи» с 1+1 от невероятного Джуда Беллингема. «МЮ» уступил «Галатасараю» с ошибкой Андре Онана, которая привела к удалению Каземиро, «Арсенал» проиграл «Лансу» на выезде, а «Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном». Другие результаты – тут.
«МЮ» после двух поражений идет 4-м в группе с нулем очков.
2. Опубликована потрясающая запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», где судьи проводили проверку, думая, что арбитр в поле засчитал гол Луиса Диаса.
3. В Фонбет Кубке России гол Ду Кейроса принес «Зениту» победу над «Балтикой», «Локомотив» обыграл «Ростов», а «Урал» был сильнее «Рубина».
«Зенит» и «Локо» гарантировали себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, а казанский клуб потерял шансы выйти из группы.
4. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Северстали», «Торпедо» уступило «Авангарду», «Автомобилист» победил «Амур»ю
5. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в полуфинале турнира в Пекине, Янник Синнер выбил Карлоса Алькараса.
6. Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» Порту, которого унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико.
7. РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров.
8. Криштиану Роналду во 2-й раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5 голов и 3 ассиста в 4 играх за «Аль-Наср» в сентябре.
9. Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400. В него входят самые богатые люди США.
10. Экс-комиссар полиции Испании обвинил «Реал» в подкупе судей, Флорентино Перес намерен подать в суд.
11. УЕФА опроверг сообщения о создании нового формата еврокубков из трех дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги. претендентов.
12. «Барса» не будет подписывать игроков старше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать их в случае необходимости.
13. «Торпедо» уволило Пепа Клотета. Клуб идет 10-м в Первой лиге.
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Как его вообще купили, никогда не понимал того, что его считают топ вратарём.
Как пел лазарев: "это все онана-на-на-на-на-на"
Просто слаб ментально,может в данный период жизни
Он нервничает,но это все от ненадежности самой команды ему эту передается
Мб распустить
Всеукареки про де хеа смехотворны,его время ушло
Даже свободным никому не нужен