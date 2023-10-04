«Краснодар» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Пари НН онлайны Футбол

«Краснодар» примет «Пари НН» в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Краснодар – Пари НН
Дата проведения
4 октября, 17.15, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

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