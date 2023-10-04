«Краснодар» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Краснодар» примет «Пари НН» в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 4 октября, 17.15, «стадион Краснодар»
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