СКА проиграл 2 матча подряд после 4 побед
СКА проиграл 2 матча подряд.
Случилось это после серии из 4 побед.
Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4). При этом команда из Санкт-Петербурга вела 2:0 к 19-й минуте.
СКА проиграл 2 матча подряд.
Случилось это после серии из 4 побед.
Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4). При этом команда из Санкт-Петербурга вела 2:0 к 19-й минуте.
Летели 2-0....
Сравняли счёт
В третьем периоде вырвали победу!!!)))
Полная арена - 15 тысяч - людей, которые болеют за команду.
И при этом))) когда на кубе показывали РР дружно начинали гудеть....было видно, что ему не нравится и некомфортно
А игроки ска похоже сливают чувака.... в конце играли 5 на 3
Всех минских болельщиков с победой!!!!
а Ротенберг не придумал причин, интервью не давал)))
СКА-это Россия в миниатюре, всё всё понимают и ничего не могут с этим поделать.Реалии современности