СКА проиграл 2 матча подряд после 4 побед

СКА проиграл 2 матча подряд.

Случилось это после серии из 4 побед.

Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4). При этом команда из Санкт-Петербурга вела 2:0 к 19-й минуте.