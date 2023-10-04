СКА проиграл 2 матча подряд после 4 побед

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл 2 матча подряд.

Случилось это после серии из 4 побед.

Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4). При этом команда из Санкт-Петербурга вела 2:0 к 19-й минуте.

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47 комментариев

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Декларация
Ооох...это было круто!!!!
Летели 2-0....
Сравняли счёт
В третьем периоде вырвали победу!!!)))
Полная арена - 15 тысяч - людей, которые болеют за команду.
И при этом))) когда на кубе показывали РР дружно начинали гудеть....было видно, что ему не нравится и некомфортно
А игроки ска похоже сливают чувака.... в конце играли 5 на 3
Всех минских болельщиков с победой!!!!
+29
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+29
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Skiff orda
О, да!
+25
-1
+24
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akakiysob10
Ответ boobleack !
сегодня 2их ГТ уже уволили. ген менеджеру СКА тоже стоит задуматься об этом
Вопрос в другом, как уволить самого себя?
+23
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+23
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boobleack !
сегодня 2их ГТ уже уволили. ген менеджеру СКА тоже стоит задуматься об этом
+17
0
+17
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Senator_rz
Как болельщик из Петербурга желаю проиграть еще раз 8 подряд, что бы руководство клуба изгнало сыночка дружка президента с должности которой он не соответствует.
+15
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+15
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jindos
Минск-Арена Йозе встретила "дружелюбно", как и было обещано) Такого БУУУУУ даже Назаров не слышал))
+10
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Кот24
послушал Квартального, блин, как приятно слушать Тренера, а не клоуна.
а Ротенберг не придумал причин, интервью не давал)))
+10
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zvezdin_yar
Как приятно)
+9
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J-12
ждём от ЦСКА вынос мажорика с крупным счётом
+9
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Игорь Горшков
В чем проблема? Мне все нравится, СКА нравится, Роман нравится, продолжайте проигрывать, это мне в них обоих и нравится.
+9
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Кот24
Ответ Senator_rz
Как болельщик из Петербурга желаю проиграть еще раз 8 подряд, что бы руководство клуба изгнало сыночка дружка президента с должности которой он не соответствует.
если это поможет, пусть хоть весь сезон завалят. Только пусть уберут этого клоуна
+9
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S Works Tarmac SL7
Ротенберг-посмешище на века.Войдёт в историю, как самый бездарный, простите, «тренер» КХЛ.И никто не смеет и не может его остановить.
СКА-это Россия в миниатюре, всё всё понимают и ничего не могут с этим поделать.Реалии современности
+9
-1
+8
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Fma wozo
ске позорище хоккея, Цска же творит чудо хоккей в трех последних матчах!
+8
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Человек_Легенда
Будет третье в пятницу, система не дает сбой
+6
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собираю ком-пы
ромку нагнули, ну что за праздник))
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HRYNDEL
После 13 матчей 12 очков это 0,92 очка за матч и предпоследнее место в группе, Роман продолжайте нам нравиться ваши идеи и конспекты должны жить!!!
+6
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mushur
Эта система сломалась, несите следующую. #Ротенбергуходи#
+5
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HRYNDEL
Ответ Stas Politik
У СКА оборона - просто днище. Таких игроков нельзя подпускать к основному составу КХЛ в принципе
А такому тренеру значит можно команду КХЛ тренировать штоль?
+5
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Jeff Lebowski
Я как москвич - за минчан, конечно.
+5
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marshal .masha
Мало хоккеистов, надо ещё подписать
+4
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Амфитрион
Лед не по регламенту, Минск - далеко, график несправедливый, вбрасывала вообще собака. Но игра хорошая, просто на две рабочие шайбы - 4 случайные. Ждем выходов Романа в решающие моменты.
+4
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Jean-Paul
Нужно ещё кого нибудь забрать
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akakiysob10
Не хочешь какать, не мучай жопу. Ну не тренер ты Йося, не тренер…
+4
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Rudenzik
Йозе можно понять, лёд плохой, эти перелёты постоянные и ещё как назло дальний перелёт в Москву к отдохнувшему ЦСКА
+3
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Fma wozo
отлично 😁
+3
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