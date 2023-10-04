«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Лукойл Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Олег Малышев Футбол

«Лукойл» заинтересован в назначении Станислава Черчесова тренером «Спартака».

РБК со ссылкой на источники в «Спартаке» и собеседника, знакомого с ситуацией, пишет, что интерес к Станиславу Черчесову и Валерию Карпину не исходит от гендиректора Олега Малышева или спортивного директора Пола Эшуорта.

«Этот вариант прорабатывается «Лукойлом». В компании считают, что Черчесов более предпочтительная кандидатура, чем Карпин. В пользу Черчесова говорит его корпоративность, что очень ценят в нефтяной компании. Под этим словом скрывается в том числе желание разрешать конфликты внутри клуба, а не в публичной сфере. Также в пользу тренера говорят и победы в национальных чемпионатах с «Легией» и «Ференварошем», а также хорошие отношения с рядом руководителей «Спартака» и «Лукойла», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Этот же источник отметил, что сейчас «Спартак» не ведет переговоры ни с кем из потенциальных кандидатов на пост тренера, но контакт между «Лукойлом» и Черчесовым был, и тренер готов предоставить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».

Карпин и Черчесов в разное время тренировали московский клуб. Черчесов в 2007-м взял с командой серебряные медали. Карпин также становился с командой вторым в 2009-м и 2012-м

Сейчас Валерий Карпин тренирует «Ростов» и сборную России. Черчесов летом был уволен из «Ференцвароша» после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов.

В «Спартаке» не понимают упрямство Абаскаля при выборе состава, но не спешат его увольнять. Среди причин – нежелание платить компенсацию

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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103 комментария

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Сергей Лепехин
Мостовой: чему он может научить, мяч руками ловил, техники никакой
+144
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+143
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encaro_one
Лукойл считает что проигрывать команде из Фарерских островов не так позорно как полякам )
+63
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+55
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Илья Ярославцев
Не приведи Господь!
+58
-4
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Дмитриев Юрий
Ответ Roman
Ну Саламыч всё-таки посильнее Валеры, как тренер
Спартаку не нужен ни один не другой!
+30
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ТТД Бубнова
Ответ Сергей Лепехин
Мостовой: чему он может научить, мяч руками ловил, техники никакой
Начеканить даже 5 раз не может.

На ютубе ищется по запросу "Цирковой номер Станислава Черчесова"
+22
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Iroqueez82
как же вы задолбали инсайдить🤦‍♂️ дайте людям работать
+24
-4
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Зачем? Это путь, по которому Спартак идет 20 лет: "1.5 года и на выход после серии неудач."Сейчас, когда 3-е место не значит вообще ничего, надо дать Абаскалю 3 года поработать.
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Костя Забровский
Ответ Iroqueez82
как же вы задолбали инсайдить🤦‍♂️ дайте людям работать
в этом и есть трудность работы в Спартаке, желтая пресса
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Evincive
Черчесов это издевательство над памятью Владимира Григорьевича Федотова.
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ivan_belov
Началось в колхозе утро, очередной сезон на смарку. Дайте Абаскалю хоть до зимы время, какой сейчас смысл?! Или руководство Лукойла Федун покусал?
+11
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Ветер
Были мысли, что после прихода Лукойла, Федуна будут вспоминать добрым словом. Похоже к этому всé и идéт.
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Виталий
Ответ Roman
Ну Саламыч всё-таки посильнее Валеры, как тренер
Саламыч уже руководил и что,был результат?
+12
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андрэ
Ответ Сергей Лепехин
Мостовой: чему он может научить, мяч руками ловил, техники никакой
за это можно очнуться в душевой
+9
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Агитатор
Слушайте, ну, если придёт Черчесов - это будет 100% вероятность конфликтов. Он без этого не может просто жить, тренировать. Промес в дубль, Ромка Зобнин - главный игрок. Он его же обожает, потому что оба тупые. Соболева тоже начнет мариновать на лавке, выпуская какого-нибудь дублера типа Мелешина в нападении. Будут солдаты папы Карло, серия 2.0
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Iroqueez82
Ответ Костя Забровский
в этом и есть трудность работы в Спартаке, желтая пресса
прессу же кто-то оплачивает. видимо, из заинтересованных в перенаправлении финансовых потоков.
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Alex_V69
Ответ Ветер
Были мысли, что после прихода Лукойла, Федуна будут вспоминать добрым словом. Похоже к этому всé и идéт.
Федун и есть Лукойл. Ничего не изменилось.
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mad butcher
Что-то не припомню, чтобы команды Черчесова играли в искрометный, умный и техничный футбол

Все больше: "Бей мяч вперед и гол придет"

Про второе место. Стыдно вспоминать. Кто Торбинского не взял на матч с Сатурном из-за опоздания на тренировку?
Чуть ли не лучшего тогда игрока?
В итоге сыграли вничью и золото упустили.

Глупейшее тренерское решение самодура усатого.

Про феерические матч с ЦСКА и Динамо К. даже говорить не хочется. (1-5, 1-4, 1-4)

Если этот человек будет в Спартаке - грусть тоска.
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Всё знаю
Не завидую фанатам спартака.
когда усатого сватали к нам, я даже молиться начал.
Хотя не верю в Бога.
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Artur Smith
Ответ Recreated
А я думал в Лукойле адекватные!
Карпин лучше? Будет бросаться на журналистов на пресс-конференциях и говорить, что играют так, потому что такой уровень. Черчесов, как тренер, гораздо сильнее. Как человек - не знаю, оба не очень
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Drob003
Может пора уже Сашку Мостового. Чего ждать то? А вдруг?
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Bombur35
Тен Хага в Спартак, Абаскаля в МЮ
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Валерий Салтыков
Ответ Александр Медушев
Черчесов - это безусловно космос по сравнению с Карпиным. Но зачем это Саламычу? Не сомневаюсь, у него немало куда более интересных вариантов
ты бредиш что-ли,усы это чабан только шашлык жарить умеет, Валера это пижон,понтов много толку нет.
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Артур Межаков
"Тупой ещё тупее..."Сегодня всё изменится...
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dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Черчесов знатный нефтяник Если не справится его можно и на буровую бригадиром или на заправку начальником лукойловскую или заправщиком Врианов в Лукойле масса....
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Wiley Fox
Ответ Severfan
пусть берут неуклюже тренеришек похуже а чемпионат потихоньку идёт
Даже Петросян постыдился бы так "шутить"
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