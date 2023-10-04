«Лукойл» заинтересован в назначении Станислава Черчесова тренером «Спартака».

РБК со ссылкой на источники в «Спартаке» и собеседника, знакомого с ситуацией, пишет, что интерес к и Валерию Карпину не исходит от гендиректора или спортивного директора .

«Этот вариант прорабатывается «Лукойлом». В компании считают, что Черчесов более предпочтительная кандидатура, чем Карпин. В пользу Черчесова говорит его корпоративность, что очень ценят в нефтяной компании. Под этим словом скрывается в том числе желание разрешать конфликты внутри клуба, а не в публичной сфере. Также в пользу тренера говорят и победы в национальных чемпионатах с «Легией» и «Ференварошем», а также хорошие отношения с рядом руководителей «Спартака» и « », – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Этот же источник отметил, что сейчас «Спартак» не ведет переговоры ни с кем из потенциальных кандидатов на пост тренера, но контакт между «Лукойлом» и Черчесовым был, и тренер готов предоставить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».

Карпин и Черчесов в разное время тренировали московский клуб. Черчесов в 2007-м взял с командой серебряные медали. Карпин также становился с командой вторым в 2009-м и 2012-м

Сейчас Валерий Карпин тренирует « » и сборную России. Черчесов летом был уволен из «Ференцвароша» после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов.

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