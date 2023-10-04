«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет
«Лукойл» заинтересован в назначении Станислава Черчесова тренером «Спартака».
РБК со ссылкой на источники в «Спартаке» и собеседника, знакомого с ситуацией, пишет, что интерес к Станиславу Черчесову и Валерию Карпину не исходит от гендиректора Олега Малышева или спортивного директора Пола Эшуорта.
«Этот вариант прорабатывается «Лукойлом». В компании считают, что Черчесов более предпочтительная кандидатура, чем Карпин. В пользу Черчесова говорит его корпоративность, что очень ценят в нефтяной компании. Под этим словом скрывается в том числе желание разрешать конфликты внутри клуба, а не в публичной сфере. Также в пользу тренера говорят и победы в национальных чемпионатах с «Легией» и «Ференварошем», а также хорошие отношения с рядом руководителей «Спартака» и «Лукойла», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Этот же источник отметил, что сейчас «Спартак» не ведет переговоры ни с кем из потенциальных кандидатов на пост тренера, но контакт между «Лукойлом» и Черчесовым был, и тренер готов предоставить свой взгляд на спортивный проект «Спартака».
Карпин и Черчесов в разное время тренировали московский клуб. Черчесов в 2007-м взял с командой серебряные медали. Карпин также становился с командой вторым в 2009-м и 2012-м
Сейчас Валерий Карпин тренирует «Ростов» и сборную России. Черчесов летом был уволен из «Ференцвароша» после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов.
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