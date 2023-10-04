«Динамо» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:45
«Динамо» примет «Спартак» в дерби в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 4 октября, 16.45, «ВТБ Арена»
Статистика Фонбет Кубка России
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