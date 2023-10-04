«Динамо» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:45

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва онлайны Футбол

«Динамо» примет «Спартак» в дерби в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Динамо – Спартак
Дата проведения
4 октября, 16.45, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

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13 комментариев

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IgorBudda
Вперед, Спартак!
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justbored
Ответ Machine Head
За московское Динамо ! Кстати, в историческом дерби первый матч в чемпионате страны Динамо - Спартак прошел 11 июля 1936. Тогда выиграло Динамо со счетом 1:0. Когда Спартак вылетел в первую лигу, по словам легендарного динамовца Александра Маховикова, именно динамовцы больше всех ждали возвращения Спартака для возобновления дерби.
)) Эти невинные времена неслыханного благородства.
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Machine Head
За московское Динамо ! Кстати, в историческом дерби первый матч в чемпионате страны Динамо - Спартак прошел 11 июля 1936. Тогда выиграло Динамо со счетом 1:0. Когда Спартак вылетел в первую лигу, по словам легендарного динамовца Александра Маховикова, именно динамовцы больше всех ждали возвращения Спартака для возобновления дерби.
+3
-2
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Dinamik1
Устал уже желать победы Динамо.Пожелаю не выпускать Смолова и Макарова лучше пусть молодняк играет.
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Вячеслав Припузов
Ответ Красная стрела
Сделали б ещё раньше тогда. А то выходит ни с работы успеть, ни на работе посмотреть.
У кого то стране 22-45...
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Красная стрела
Сделали б ещё раньше тогда. А то выходит ни с работы успеть, ни на работе посмотреть.
+1
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Вячеслав Припузов
Только победа, ни шагу назад! Верим в Спартак до конца при любых тренерах!
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justbored
Ну соскучиться не успели, скажем прямо. Third time’s a charm, hopefully.
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Andrey Yaroslavtsev
Динамо, пора обыгрывать!
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Очки Дани Алвеса
Ответ Вячеслав Припузов
У кого то стране 22-45...
Ну да, это же местные команды играют в их городе, у кого 22:45.
Реклама этого дерби из каждого утюга, а посмотреть вживую смогут процентов 40 из всех желающих, рабочий день минимум до 17:00.
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Machine Head
Ответ justbored
)) Эти невинные времена неслыханного благородства.
Дааа. Сейчас , только , ненависть.
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