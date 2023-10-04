Жители Парижа жалуются на нашествие постельных клопов, сообщает CNN.

Национальный институт исследований и борьбы с клопами (INELP) сообщил, что на сегодняшний день уровень заражения клопами в стране выше, чем в предыдущие годы, но все еще поддается контролю.

На это неделе французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить общественность».

Власти признают проблему и отмечают, что клопов стало больше из-за туристов, приезжающих из других городов.

По словам заместитель мэра города Эммануэля Грегуара, ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек, «и клопы при этом не останавливаются на окраинах города».

При этом чиновники не беспокоятся, что ситуация с клопами может негативно повлиять на проведение Олимпиады в следующем году.