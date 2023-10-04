Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Жители Парижа жалуются на нашествие постельных клопов, сообщает CNN.

Национальный институт исследований и борьбы с клопами (INELP) сообщил, что на сегодняшний день уровень заражения клопами в стране выше, чем в предыдущие годы, но все еще поддается контролю. 

На это неделе французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить общественность». 

Власти признают проблему и отмечают, что клопов стало больше из-за туристов, приезжающих из других городов.

По словам заместитель мэра города Эммануэля Грегуара, ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек, «и клопы при этом не останавливаются на окраинах города».

При этом чиновники не беспокоятся, что ситуация с клопами может негативно повлиять на проведение Олимпиады в следующем году. 

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Какие же клопы французские!
+53
-6
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eld_14
Очень спортивная новость
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Козлов
Мне нравится фраза

«и клопы при этом не останавливаются на окраинах города».

Видимо подразумевается, что клопы должны жрать только бедных на окраине, а при виде богатеньких из центра сразу ретироваться. Прямо как когда то коронавирус, когда наличие сотни миллионов евро на счету и правильного пакета инвестиционных паспортов превращало нежелательного разносчика инфекции в уважаемого человека которому везде рады. Но клопы какие то несознательные.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
На это неделе французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить общественность».

То есть меры не чтобы решить проблему, а просто всех успокоить? Кайф!
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
Ответ eld_14
Очень спортивная новость
ну а что может спортивные клопы
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Нужен клоп айди⚽️
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Бервинов
Ответ Ебздрогыч
Какие же клопы французские!
опять будут вонять, что их засудили
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Париж вообще очень грязный город.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alsmirnof1975@icloud.com
Маленькие агенты Кремля
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KettyPerry
Юрген Клопп приехал, возглавить ПСЖ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TeRex
Ответ Ебздрогыч
На это неделе французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить общественность». То есть меры не чтобы решить проблему, а просто всех успокоить? Кайф!
Типичные политики. У них всегда первоочередная цель не решить проблему, а заткнуть крестьян, чтоб своими жалобами не мешали.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onsigne
Гегенпрессинг захватывает Париж
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
drfrimen
Ответ Альтависта
Причём во всех смыслах.
А какие ещё могут быть смыслы, кроме основного, что в городе грязно?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ ann-ermolova
Клопы - это агенты Кремля, вне всяких сомнений, засланные кровавой гебнёй))
1. У Маяковского была пьеса "Клоп" (кстати, неплохая)
2. Маяковский - русский.
3. Значит русские заслали клопов, чтобы дискредитировать парижскую Олимпиаду.

Дело раскрыто, пропагандистские каналы такое схавают; отдаю идею за пирожок XD
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s3mp3riuv3nis
евроклоповник) клоп должен стать маскотом ои-24)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мухамадиев
Жё ма пель Клёпе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альтависта
Ответ Гамарджоба Генацвале
Париж вообще очень грязный город.
Причём во всех смыслах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
Не поедем туда. Пошли на хрен со своими клопами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
шутка про клоппов была?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikhail 1968
нашествие Юргенов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
Прочитал: Парижане жалуются на нашествие клонов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anatol&#8242;
Новость гуляет дня три, сперва по локальным, потом CNN вытащил, и дальше.
Изначально было как-то так:"Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в письме премьер-министру Франции Элизабет Борн заявил, что «государству необходимо срочно разработать план действий против клопов, поскольку уже в следующем году Париж принимает Олимпиаду»."
Потом стали "успокаивать", как в этой новости.
И еще, шедевр: "Глава минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за постельных клопов, которых все чаще обнаруживают не только в домах, но и в общественном транспорте, в больницах, кинотеатрах и библиотеках. По словам министра, нашествия кровососов в стране нет, и появление клопов не связано с мигрантами.
Орельян Руссо попросил не создавать панику и отметил, что появление клопов связано с активными перемещениями граждан, которые могут привезти их на себе из-за границы,"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Погодин
Ничего удивительного. Если на улицах мусор и крысы бегают. То клопы не должны удивлять. Добро пожаловать на Клопопиаду 2024
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Володян
Ответ Ничего Нового
И неудивительно! Ведь постельные клопы с трудом отличают своих собратьев от чужаков, а среди собратьев с еще большим трудом отличают самцов от самок. Пятьдесят процентов половых сношений гомосексуальны, двадцать процентов происходят с особями других видов и лишь тридцать процентов осуществляются с самками.
От гомосексуальных связей клопята не рождаются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
45_percent
Зачем эти новости из стран третьего мира?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий