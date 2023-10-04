Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады
Жители Парижа жалуются на нашествие постельных клопов, сообщает CNN.
Национальный институт исследований и борьбы с клопами (INELP) сообщил, что на сегодняшний день уровень заражения клопами в стране выше, чем в предыдущие годы, но все еще поддается контролю.
На это неделе французское правительство пообещало принять меры, чтобы «успокоить общественность».
Власти признают проблему и отмечают, что клопов стало больше из-за туристов, приезжающих из других городов.
По словам заместитель мэра города Эммануэля Грегуара, ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек, «и клопы при этом не останавливаются на окраинах города».
При этом чиновники не беспокоятся, что ситуация с клопами может негативно повлиять на проведение Олимпиады в следующем году.
«и клопы при этом не останавливаются на окраинах города».
Видимо подразумевается, что клопы должны жрать только бедных на окраине, а при виде богатеньких из центра сразу ретироваться. Прямо как когда то коронавирус, когда наличие сотни миллионов евро на счету и правильного пакета инвестиционных паспортов превращало нежелательного разносчика инфекции в уважаемого человека которому везде рады. Но клопы какие то несознательные.
То есть меры не чтобы решить проблему, а просто всех успокоить? Кайф!
2. Маяковский - русский.
3. Значит русские заслали клопов, чтобы дискредитировать парижскую Олимпиаду.
Дело раскрыто, пропагандистские каналы такое схавают; отдаю идею за пирожок XD
Изначально было как-то так:"Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в письме премьер-министру Франции Элизабет Борн заявил, что «государству необходимо срочно разработать план действий против клопов, поскольку уже в следующем году Париж принимает Олимпиаду»."
Потом стали "успокаивать", как в этой новости.
И еще, шедевр: "Глава минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за постельных клопов, которых все чаще обнаруживают не только в домах, но и в общественном транспорте, в больницах, кинотеатрах и библиотеках. По словам министра, нашествия кровососов в стране нет, и появление клопов не связано с мигрантами.
Орельян Руссо попросил не создавать панику и отметил, что появление клопов связано с активными перемещениями граждан, которые могут привезти их на себе из-за границы,"