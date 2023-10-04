ФИФА допустила сборные России U17 на ЧМ. Под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах
Совет ФИФА допустил сборные России до 17 лет на международные соревнования.
«После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом.
Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах.
Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.
Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта», – сказано в заявлении ФИФА.
Напомним, что после решения УЕФА ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с россиянами.
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U17, но без гимна и флага
Бойкоты против сборных России U17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Вопрос к знатокам: а в чем принципиальное различие между названиями, отсутствием гимна и прочим? Что это дает и кому?
Которого без давления "главных союзников" Украины не предвидится