ФИФА допустила сборные России U17 на ЧМ. Под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах

Совет ФИФА допустил сборные России до 17 лет на международные соревнования.

«После решения Исполнительного комитета от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом.

Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах.

Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.

Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта», – сказано в заявлении ФИФА.

Напомним, что после решения УЕФА ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с россиянами.

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