ФИФА допустила сборные России U17 на ЧМ. Под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах

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Совет ФИФА допустил сборные России до 17 лет на международные соревнования.

«После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом.

Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах.

Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах.

Совет ФИФА также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта», – сказано в заявлении ФИФА.

Напомним, что после решения УЕФА ряд европейских сборных объявил о бойкоте матчей с россиянами.

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69 комментариев

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Ya Tolik
Теперь интересно послушать федерации, которые бойкотировали УЕФА с решением о допуске.
+67
-10
+57
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Отец Абду
Изи выиграли Евро и прошли на ЧМ, кусайте локти свои:)
+60
-7
+53
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MustOilHelsinki
Хорошая новость, хоть на юношей посмотрим. Удачи им в отборочном цикле к ЧМ!
+51
-6
+45
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Рома Политов
Ответ Оригинальный Ник
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А вас и не зовут за неё играть
+43
-3
+40
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newjersey
Ответ Alex_msk
Интересно, на какой пункт правил они ссылаются, запрещая использовать государственную симврлику? И цвета? Может надо ещё на нейтральном языке разговаривать? Окончания фамилий поменять на нейтральные?
Да ладно нудеть, всему свое время, скоро такими темпами и остальное разрешат и взрослых допустят
+17
-5
+12
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inkogniatti
Ждём бойкота с десяток стран и проход молодых до высоких стадий 😃
+15
-4
+11
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NecoArc
Ответ inkogniatti
Ждём бойкота с десяток стран и проход молодых до высоких стадий 😃
Сборная СССР так на Евро-1960 в полу-финал прошла, Испания отказалась играть по политическим причинам.
+11
0
+11
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Dexler
Хоть какие-то хорошие новости для нашего футбола
+15
-5
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Alex_msk
Интересно, на какой пункт правил они ссылаются, запрещая использовать государственную симврлику? И цвета? Может надо ещё на нейтральном языке разговаривать? Окончания фамилий поменять на нейтральные?
+23
-15
+8
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Alex_msk
Ответ Alex_msk
Интересно, на какой пункт правил они ссылаются, запрещая использовать государственную симврлику? И цвета? Может надо ещё на нейтральном языке разговаривать? Окончания фамилий поменять на нейтральные?
Интересно, было +3, в секунду стало -1. Как же так?)
+8
-1
+7
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Garikus89
Удачи парням.

Вопрос к знатокам: а в чем принципиальное различие между названиями, отсутствием гимна и прочим? Что это дает и кому?
+9
-5
+4
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Ден Ден
Ну вот, теперь матчи U17 имеют больше смысла, чем матчи основной сборной)
+5
-1
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ks1923
Ответ Garikus89
Удачи парням. Вопрос к знатокам: а в чем принципиальное различие между названиями, отсутствием гимна и прочим? Что это дает и кому?
Это как на футболе водку пить из бутылки из под минеральной воды - и приличия соблюдены, и пациент доволен.
+4
0
+4
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Nikich1990
удачи пацанам, если все же удастся сыграть
+5
-1
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Вадим flanec
Ответ Garikus89
Удачи парням. Вопрос к знатокам: а в чем принципиальное различие между названиями, отсутствием гимна и прочим? Что это дает и кому?
Ну так давай все сборные будут выступать без флагов, без госсимволики на футболках, без исполнения гимнов в их честь, без названий стран в конце концов. Не, ну а что, съехались безымянные подростки, мячик попинали, какая-то команда выиграла турнир, а кто она, откуда, да бог её знает.
+10
-7
+3
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newjersey
Ответ Peter Parker
Кстати, а нейтральные цвета это какие? Чисто белая форма? Это даже довольно красиво
Черно-желто-белая
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-2
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Алексей Ильин
Ответ Uriy walmart
Никто никогда не смотрел юношей, это зрелище для скаутов
Оправдания пошли XD
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ster3
Ответ Ya Tolik
Теперь интересно послушать федерации, которые бойкотировали УЕФА с решением о допуске.
а что для них изменилось то?
+3
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newjersey
Ответ Вадим flanec
Ну так давай все сборные будут выступать без флагов, без госсимволики на футболках, без исполнения гимнов в их честь, без названий стран в конце концов. Не, ну а что, съехались безымянные подростки, мячик попинали, какая-то команда выиграла турнир, а кто она, откуда, да бог её знает.
Не юродствуй, все все знают и понимают, просто уловка фифа чтобы и вашим и нашим. Ради бога
+1
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JackDaniels
Интересно с кем будут разводить? Со всеми отказавшимися или только с Украиной.
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Elf Dying
Ответ Виктор Ш.
Интересно а что эти клопы из уефа и фифа посчитают окончанием конфликта?
Очевидно, что мирный договор.
Которого без давления "главных союзников" Украины не предвидится
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Дмитрий Рупосов
позорище!!!
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bukvoed33
Надо играть в футбол. Если гол забивает Смирнов, или Сидоров все поймут, кто кого представляет
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justbored
"Российский футбольный союз" это они хорошо зашифровали. Никаких ассоциаций с Россией.
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Петроград
Ответ AndreyBSC
Классная новость для молодых футболистов. Только не хватает комментария о том, что будут делать уефа и фифа в отношении тех сборных, которые откажутся играть с Россией. Надеюсь молодежь понимает, что для них это чуть ли не единственная возможность засветиться в Европе и перейти в топовый чемпионат. Не со всеми Нобель будет работать и кататься, договариваться о контрактах.
Это же u17. Они даже чисто формально никуда перейти не могут.
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