МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Чикаго Файр»
«Интер Майами» сыграет с «Чикаго Файр» в регулярном чемпионате МЛС.
Лионель Месси пропустил три предыдущих матча из-за повреждения – последний раз форвард «Интер Майами» выходил на поле 21 сентября.
Клуб из Майами занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. «Чикаго Файр» идет 11-м, имея 37 баллов после 31 матча.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 октября, 03.30, «Солдир Филд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Самое смешное это как фанаты недоразумения из аль насры, после голов в этом дворе, орут о величии кринжа.
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Угадай у кого есть гол в плейофф 😏
Больно да?
Обидно?)