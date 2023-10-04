МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Чикаго Файр»

Теги МЛС Чикаго Файр Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграет с «Чикаго Файр» в регулярном чемпионате МЛС.

Лионель Месси пропустил три предыдущих матча из-за повреждения – последний раз форвард «Интер Майами» выходил на поле 21 сентября.

Клуб из Майами занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. «Чикаго Файр» идет 11-м, имея 37 баллов после 31 матча.

МЛС

Регулярный чемпионат

Чикаго Файр – Интер Майами
Дата проведения
5 октября, 03.30, «Солдир Филд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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30 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Месси > Кришти
+13
-10
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Zed_patriot
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Месси > Кришти
вопрос так уже давно не стоит
+10
-8
+2
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Hella black
Ромаха,ты первым будешь смотреть матч с участием Месси ☝🏼и первым,кто напишет свой бред - собачий
+3
-2
+1
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Станислав Л
Ответ Kuba bratan
Почему не Интер Маями Бускетса или Альбы например? Месси даже не играет
Потому что это король футбола Лео Месси, достигший всех вершин
+4
-3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Месси > Кришти
Негрейра > Эвребе
+2
-1
+1
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Philatelist79
Надеюсь, что Лео выйдет и забьёт. А команда победит
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Enchanter WIZZARD
За Чикаго! За Джердана Шакири)))
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VERBLYUD
Шакири - 2 раза брал ЛЧ, обладатель Требла, играет в сборной... Не сбитый летчик из чемпа СА, но тоже неплохо))
+2
-2
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Oleg
Ответ Enchanter WIZZARD
Колхоз редкостный
Ну так то МЛС 15 лига по данным Опта, а аравия 27.
Самое смешное это как фанаты недоразумения из аль насры, после голов в этом дворе, орут о величии кринжа.
Это угарно наблюдать, похоже на отчаянье после 18.12.2022.
+1
-1
0
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Enchanter WIZZARD
Ответ Oleg
Ну так то МЛС 15 лига по данным Опта, а аравия 27. Самое смешное это как фанаты недоразумения из аль насры, после голов в этом дворе, орут о величии кринжа. Это угарно наблюдать, похоже на отчаянье после 18.12.2022.
Интер Майями а лиге СА боролся бы за выживание. А Аль Наср в МЛС был бы чемпионом
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Hella black
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Месси > Кришти
Кроме додика Романа,это и так всем понятно 😎
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Zed_patriot
вопрос так уже давно не стоит
Дзюба > Роналду
Угадай у кого есть гол в плейофф 😏
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Enchanter WIZZARD
Ответ cektor
надеюсь величайший сыграет !
В пятницу сыграет в матче Аль Наср - Абха
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Oleg
Ответ Гномович!
Майами сына ФИФА
https://twitter.com/wontumii/status/1708909106512154745?t=ggTt8wlsIk0nTKhWTV-P3w&s=19
Больно да?
Обидно?)
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