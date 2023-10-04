МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Чикаго Файр»

«Интер Майами» сыграет с «Чикаго Файр» в регулярном чемпионате МЛС.

пропустил три предыдущих матча из-за повреждения – последний раз форвард « » выходил на поле 21 сентября.

Клуб из Майами занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. « » идет 11-м, имея 37 баллов после 31 матча.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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