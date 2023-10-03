УЕФА хочет свою Суперлигу, новый состав сборной России, первый гол Мудрика за «Челси», Роналду снова забил, политический скандал в азиатской ЛЧ, Мичков и «Сочи» прибили СКА и другие новости

1. Многоходовочка от УЕФА: там задумали новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов.

2. Головин, Кузяев, Миранчуки, Джикия, Сафонов, три игрока «Крыльев» – в составе сборной России на октябрьский сбор. Этот состав близок к основному, несмотря на то, что в нем всего один игрок «Зенита». 12 октября национальная команда сыграет на «ВТБ Арене» с Камеруном, этот матч будет учтен в рейтинге ФИФА.

3. 24 матча потребовалось Михаилу Мудрику, чтобы забить за «Челси», – его гол помог «синим» обыграть в гостях «Фулхэм» (2:0). Каррагера состав команды Почеттино не впечатляет, по слухам, Боули уже зимой может подписать Осимхена.

4. Криштиану Роналду забил «Истиклолу» в азиатской Лиге чемпионов, продлив результативную серию. Его «Аль-Наср» одержал уверенную победу на своем поле.

5. Другой саудовский клуб – «Аль-Иттихад» Карима Бензема – тоже должен был играть вчера, но так и не вышел на поле в Тегеране из-за бюста Касема Сулеймани – иранского генерала, убитого силами ВВС США в 2020 году.

6. Три очка Матвея Мичкова принесли «Сочи» победу над СКА – первую с 2017 года. Роман Ротенберг в очередной раз объяснил поражение регулярными перелетами. ЦСКА забросил 9 шайб «Витязю», «Локомотив» после победы над «Спартаком» возглавил таблицу Запада. Все результаты – здесь.

7. Марк Кондратюк заменит Алексея Ягудина в шоу Ильи Авербуха «Кармен». Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити перенесет операцию в Германии.

8. По данным Ивана Карпова, «Спартак» готов продлить контракт с Джикией с сохранением зарплаты 2 млн евро, если он согласится быть игроком ротации и «не останется токсичным».

9. ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов 6-8 октября.

10. В РФС хотят видеть в Кубке России битву взглядов тренеров и игроков, как в единоборствах.

11. Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян.

12. Глава судей РФС Мажич назначен инспектором матча «Шахтера» с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

13. НХЛ. Выставочные матчи. Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», «Питтсбург» всухую уступил «Оттаве» в Галифаксе.

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