«Спартак» разгромлен «Крыльями», кандидаты на замену Абаскалю, отстранение судей за кражу гола у «Ливерпуля», Холидэй перешел в «Бостон» и другие новости

1. «Спартак» сокрушительно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4! Это повторение самого крупного поражения москвичей при Абаскале. У красно-белых все грустно: Промес не забивает в 7 матчах РПЛ подряд, Соболев пропустит дерби с ЦСКА из-за перебора карточек.

Естественно, после такого матча пошли слухи об увольнении Абаскаля. Пишут, что матч с ЦСКА может решить будущее тренера. А пока летят имена кандидатов ему на замену: Карпин, Черчесов, Ивич.

2. В других матчах 10-го тура Мир РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» на выезде (1:1), «Сочи» уступил «Факелу» (0:2). «Зенит» по итогам тура опустился на 4-е место, «Спартак» – на 5-е. «Локомотив» поднялся с 6-й строчки на 3-ю.

3. Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1), отстранили. Арбитры, из-за которых ошибочно отменили гол «красных», сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ. «Ливерпуль» не успокоился и выступил с заявлением о судьях: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку». ВАР должен смягчать давление на арбитров, а не усугублять».

4. «Бостон» выменял разыгрывающего Дрю Холидэя у «Портленда» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда.

5. «Авангард» обыграл «Куньлунь» в овертайме в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:3. В другом матче дня «Ак Барс» победил «Амур» – 5:1.

6. «Рома» обыграла «Фрозиноне» (2:0), «Аталанта» Миранчука и «Ювентус» голов не забили в 7-м туре Серии А. Все результаты дня – здесь.

7. «Локомотив» купит вингера «Крыльев Советов» Салтыкова за 40 млн рублей зимой. Комиссия агента и подъемные игрока – 70 млн, у ЦСКА требовали 250 млн.

8. Загитова представила показательный номер под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов» на шоу в Пекине. Щербакова и Трусова исполнили олимпийские произвольные программы.

9. «Атлетико» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Кадиса» благодаря дублю Корреа и голу Молины – 3:2. Остальные итоги Ла Лиги – тут.

10. Кубок мира по регби-2023. Австралия обыграла Португалию, ЮАР победила Тонга.

11. Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами», Лука обедал с Бекхэмом. Об этом рассказал Миятович.

12. Василевский занял 14-е место в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Капризов – 17-й, Шестеркин – 18-й.

13. «Барса» пропишет 1 млрд евро отступных в контракте 16-летнего Ямаля, о подписании объявят в понедельник. Также каталонцы хотят продать или обменять Фати в следующем году: это поможет клубу подписывать новичков.

14. НФЛ. «Нью-Ингленд» проиграл «Далласу», «Канзас-Сити» одолел «Джетс» и другие результаты.

15. Выставочные матчи НХЛ. «Оттава» обыграла «Флориду», «Даллас» уступил «Колорадо» и другие результаты.

16. Призер Олимпиады-2020 в плавании Гирев получил нейтральный статус для выступления на международных стартах.

Цитаты дня.

Зарема про 0:4: «Спартак» не захотел приобрести ни Горшкова, ни Ежова, ни Пиняева. Теперь «Крылья» катком прошлись по трансферам Малышева и Эшуорта. Браво, Осинькин!»

Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»

Мостовой об Абаскале после 0:4: «Он же много играл, правда, на PlayStation. Интересно, что сейчас скажет»

Дейв Лиз: «Я всегда верил в способность Тутберидзе склонить судей на сторону Дэвис и Смолкина»

Джикия о малом игровом времени в «Спартаке»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Жозе Моуринью: «Есть тренеры, меняющие игроков с потрясающей легкостью. Гвардиола может заплатить 100 млн, например»

Сарри о календаре: «Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается»

Абаскаль о 0:4: «Неожиданное поражение. Когда падаешь, нужно вставать и идти дальше»

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