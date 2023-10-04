Погребняк дебютировал в Медиалиге. Вышел на замену вместо босса «Зенита» Медведева за «Чисто Питер»

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Winline Медиалига Fight Nights Чисто Питер Медиафутбол

Павел Погребняк дебютировал в Winline Медиалиге.

Экс-форвард «Зенита» и сборной России вышел на поле в составе «Чисто Питер» в стыковом матче за выход в четвертьфинал против Fight Nights.

Он заменил спустя пару минут после начала матча Александра Медведева, который вывел команду с капитанской повязкой.

Ранее Погребняк уже был в заявке «БроукБойз» на сезон Медиалиги, но на поле не выходил.

Фото: скриншот трансляции матча Winline Медиалиги

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2 комментария

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