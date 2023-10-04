Погребняк дебютировал в Медиалиге. Вышел на замену вместо босса «Зенита» Медведева за «Чисто Питер»
Павел Погребняк дебютировал в Winline Медиалиге.
Экс-форвард «Зенита» и сборной России вышел на поле в составе «Чисто Питер» в стыковом матче за выход в четвертьфинал против Fight Nights.
Он заменил спустя пару минут после начала матча Александра Медведева, который вывел команду с капитанской повязкой.
Ранее Погребняк уже был в заявке «БроукБойз» на сезон Медиалиги, но на поле не выходил.
Фото: скриншот трансляции матча Winline Медиалиги
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