Погребняк дебютировал в Медиалиге. Вышел на замену вместо босса «Зенита» Медведева за «Чисто Питер»

Павел Погребняк дебютировал в Winline Медиалиге.

Экс-форвард «Зенита» и сборной России вышел на поле в составе «Чисто Питер» в стыковом матче за выход в четвертьфинал против Fight Nights.

Он заменил спустя пару минут после начала матча Александра Медведева, который вывел команду с капитанской повязкой.

Ранее Погребняк уже был в заявке «БроукБойз» на сезон Медиалиги, но на поле не выходил.

Фото: скриншот трансляции матча Winline Медиалиги