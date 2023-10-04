МОК: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх-2024»

В МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея.

Ранее «Советский спорт» опубликовал заявление МОК, в котором говорилось, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может выступать в Канвондо.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо.

Никакого дальнейшего решения принято не было», – цитирует ТАСС сообщение .