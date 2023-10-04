МОК: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх-2024»

Теги МОК Юношеские олимпийские игры ТАСС Биатлон

В МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея.

Ранее «Советский спорт» опубликовал заявление МОК, в котором говорилось, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может выступать в Канвондо.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо.

Никакого дальнейшего решения принято не было», – цитирует ТАСС сообщение МОК

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4 комментария

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Katerina Sunny
А зачем им квалифицироваться, если их всё равно не допустят?
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Беглый*
На данном этапе приказа от хозяев допускать россиян не было, поэтому мы продолжаем чтить олимпийскую хартию и очень чувственно относиться к проблемам дискриминации, чтобы спортсмены не страдали только из-за паспорта, - сделали понятное для всех умозаключение в международном олимпийском комитете
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Любитель_ФК
Какую чушь несет этот МОК . Как нейтральные спортсмены могут квалифицироваться на олимпиаду , если они в принципе не допущены ни до одних соревнований. Круг замкнулся и мозги чиновников МОК тоже замкнулись. Логика какая-то должна быть. Они никого не допускают до соревнований, а потом в качестве оправдания, говорят , что россияне не могут выступить на олимпиаде , потому что не квалифицировались. Слов нет, а уши "вянут" от таких объяснений.
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