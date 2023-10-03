Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Локомотив» против «Ростова»

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«Зенит» примет «Балтику» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Также во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом».

В среду ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо», «Краснодар» будет противостоять «Пари НН».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

5-й тур

Урал – Рубин
Дата проведения
3 октября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

Зенит – Балтика
Дата проведения
3 октября, 17.15, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
3 октября, 17.15, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Ахмат
Дата проведения
4 октября, 12.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Факел – ЦСКА
Дата проведения
4 октября, 14.30, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Сочи – Оренбург
Дата проведения
4 октября, 15.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Динамо – Спартак
Дата проведения
4 октября, 16.45, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар – Пари НН
Дата проведения
4 октября, 17.15, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

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11 комментариев

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Groznyi2024
А лучшему клубу России удачи. Надеюсь, Лазарев выйдет на поле и Клауду пальцев рук не зватит, чтобы показать счет на табло
+6
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+2
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mean machine/
Зениту - без травм!
+4
-2
+2
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Groznyi2024
Абаскаль будет рвать #### с Динамо, чтобы доказать что он тренер, а по факту Спартак уже выиграл группу)
+4
-3
+1
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Дмитрий Калибабчук
Штош, впервые практически за год удаётся попасть на Газпром Арену.
Котятки, извольте уж сыграть как подобает🙃
Тем более, что с прошлого матча против калининградцев есть должок😁
Давай, Зенит!

P.S. К черту Фан-Айди!
+5
-4
+1
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Плеймейкер87
Победы Зениту!
+4
-3
+1
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Дмитрий9779
За Зенит!!!
+1
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+1
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cmorblr
КС - Ахмат играют в 13:30 по местному времени 🤣🤣🤣
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0
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