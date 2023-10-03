Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Локомотив» против «Ростова»
«Зенит» примет «Балтику» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Также во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом».
В среду ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо», «Краснодар» будет противостоять «Пари НН».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
5-й тур
- Дата проведения
- 3 октября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.15, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 17.15, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 14.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 4 октября, 15.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.45, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.15, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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Котятки, извольте уж сыграть как подобает🙃
Тем более, что с прошлого матча против калининградцев есть должок😁
Давай, Зенит!
P.S. К черту Фан-Айди!