Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Локомотив» против «Ростова»

«Зенит» примет «Балтику» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Также во вторник « » сыграет дома с « ».

В среду встретится в гостях с « », « » сразится в дерби с «Динамо», «Краснодар» будет противостоять «Пари НН».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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