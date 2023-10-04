КХЛ. СКА в гостях у минского «Динамо», «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА против «Барыса»
СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также сегодня ЦСКА примет «Барыс», а в матче лидеров Западной конференции сыграют московское «Динамо» и «Локомотив».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Локомотиву, Победы!