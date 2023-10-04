КХЛ. СКА в гостях у минского «Динамо», «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА против «Барыса»

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СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня ЦСКА примет «Барыс», а в матче лидеров Западной конференции сыграют московское «Динамо» и «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Нефтехимик
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Трактор – Салават Юлаев
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Витязь – Куньлунь
Дата проведения
4 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
4 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Спартак – Сибирь
Дата проведения
4 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Локомотив
Дата проведения
4 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Барыс
Дата проведения
4 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

4 комментария

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Алексей Еремеев
против СКА и точка😁
+3
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+3
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Machine Head
Все матчи интересные и достойны внимания. Но особо отмечу выезд СКА против белорусских канадцев (7 человек в составе), Динамо -Локомотив, Спартак -Сибирь и цСКА -Барыс. За московское Динамо , конечно , пожелаю победы , хотя против такого Локомотива будет не легко.
+2
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+2
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йозе марино
За СЮ , пора побеждать!!! 💚💚💚
+1
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+1
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Lokofanat
Противник серьезный!
Локомотиву, Победы!
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0
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