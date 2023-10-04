КХЛ. СКА в гостях у минского «Динамо», «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА против «Барыса»

СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня примет « », а в матче лидеров Западной конференции сыграют московское « » и « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ