Рубиалес о поцелуе: «Эрмосо знает, что говорит неправду. Она хватала меня везде, где только могла»

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Футбол

Луис Рубиалес обвинил Дженни Эрмосо во лжи на фоне скандала с поцелуем.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0).

Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост. Прокуратура обвинила Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении.

15 сентября Луис на протяжении 45 минут давал показания по этому делу. Интернет-газета El Español получила доступ к заявлениям, которые он сделал в тот день, и опубликовала их.

«Она прекрасно знает, что говорит неправду.

На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть. Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: «Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?» И она разрешила», – сказал Рубиалес.

В ходе допроса у экс-главы RFEF спросили, зачем он схватил Эрмосо за голову, если она дала согласие на поцелуй.

«Ну, из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая. И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность», – сказал Рубиалес.

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22 комментария

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Ебздрогыч
Поскольку лучшая защита это нападение, третьеклассник Витя, опоздав на урок на 20 минут, зашел в класс с фразой "да вы что, охренели тут все?!"
+55
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Ебздрогыч
И целуй меня везде - чемпионка мира я уже!
+28
-2
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ten Hag
Ответ Дмитрий Якушевич
Из разряда: она сама виновата, что в короткой юбке ходит. Мерзкий персонаж, полностью заслуживает то, что с ним происходит. Абсолютно искреннего извинения так и не последовало. Всем абсолютно очевидно, что она дала согласие на поцелуй в щеку, а не в губы. Он бы еще ее в другие «губы» поцеловал ты и сказал, что она разрешила чмокнуть. А можно было просто один раз искренне извиниться и все, его бы никто не порицал бы. Но вместо извинений, он лишь постоянно выдумывает отмазки своей вседозволенности
А травля его - не мерзость?
По записям прекрасно видно, что целовал он Эрмосо без всякого принуждения, все обнимались, праздновали, раскачивали Рубиалеса. Все радовались и никто не был угнетен. Но это увидели лгбтшники, и их ой как задело. Да и за ними стоят третьи силы, наверняка

Да и за что извиняться? За искренние взаимные эмоции от победы на чемпионате мира? Или за то, что Эрмосо принудили играть роль жертвы?
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ronnych
Главное не извиняться и стоять на своём. Потому что феменистки сожрут в любом случае, а нормальные люди поддерживать извиняющуюся тряпку не будут.
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nbw8wsx7cp
Этот слабоумный решил включить гея и быть не довольным тем, что женщины трогали его за колени и «везде»? 😂😂
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Евгений Шазиев
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Есть старая русская пословица: эрмосо не захочет, рубиалес не наскочит.
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JackDaniels
To be continued…
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Ебздрогыч
«Ну, из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая. И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

Это эротическая сага будет даже поинтереснее минета Дани Алвесу в туалете клуба и "в частности, анально" от Майорги!
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Бабло Муани
Испанский стыд
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FranTotti
Только позавчера видел ролик из ММА. Имен не знаю. Что-то вроде показательного выступления. Женщина и мужчина. Мужчина стоит в стойке напротив женщины. Она круговой бьет круговой мах мимо его щеки. Как только попытка удается, он подходит на 10-15 сантиметров ближе. Далее они стоят уже вплотную. И она снова проделывает тот же трюк (уже демонстрируя вертикальный шпагат). А потом, казалось бы, уже некуда подходить, и мужик уже хочет уйти...но она его подзывает еще ближе. Уже практически живот к животу. Замахивается...и вдруг вместо маха...встает на носочки и целует его в губы. Причем было ясно-понятно, что мужик был не в теме. Он чуть ли не из толпы был.
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Руслан Платонов
Империя наносит ответный удар
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Xell
У женщин стало больше прав чем у мужчин. Это надо исправить.
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Xell
Ответ ten Hag
А травля его - не мерзость? По записям прекрасно видно, что целовал он Эрмосо без всякого принуждения, все обнимались, праздновали, раскачивали Рубиалеса. Все радовались и никто не был угнетен. Но это увидели лгбтшники, и их ой как задело. Да и за ними стоят третьи силы, наверняка Да и за что извиняться? За искренние взаимные эмоции от победы на чемпионате мира? Или за то, что Эрмосо принудили играть роль жертвы?
Ну поцеловал женщину и что такого, не мужика же. И женщине приятно, особенно одинокой.
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