Рубиалес о поцелуе: «Эрмосо знает, что говорит неправду. Она хватала меня везде, где только могла»

Луис Рубиалес обвинил Дженни Эрмосо во лжи на фоне скандала с поцелуем.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0).

Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост. Прокуратура обвинила Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении.

15 сентября на протяжении 45 минут давал показания по этому делу. Интернет-газета El Español получила доступ к заявлениям, которые он сделал в тот день, и опубликовала их.

«Она прекрасно знает, что говорит неправду.

На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть. Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: «Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?» И она разрешила», – сказал Рубиалес.

В ходе допроса у экс-главы RFEF спросили, зачем он схватил Эрмосо за голову, если она дала согласие на поцелуй.

«Ну, из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая. И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность», – сказал Рубиалес.

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