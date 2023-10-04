Спортсменам бюджетных спортшкол Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета («Р-Спорт»)
Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж без согласования спорткомитета.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Три источника, близких к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, рассказали о распоряжении, которое запрещает спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортшкол выезжать за пределы РФ на учебно-тренировочные сборы. Запрет распространяется на выезд за границу в период отпусков.
Уточняется, что в случае согласования с комитетом выезды могут быть разрешены.
Несколько директоров спортшкол рассказали, что раньше был список дружественных стран, в которые можно ехать. В него, например, входила Турция, но теперь рекомендовано туда не ездить.
- на выезд за границу в период отпусков
Но в отпуске нет учебно-тренировочных сборов?
Шел 2023 год...
Последние году показали, что у нас определенные люди, чем только «в отпуске» не занимаются. Кто-то на шпили смотрит, а кто-то на коньках катается.