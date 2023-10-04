Спортсменам бюджетных спортшкол Петербурга запретили выезд на сборы за рубеж без согласования городского спорткомитета («Р-Спорт»)

Теги сборная России Р-Спорт Фигурное катание

Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж без согласования спорткомитета.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Три источника, близких к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, рассказали о распоряжении, которое запрещает спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортшкол выезжать за пределы РФ на учебно-тренировочные сборы. Запрет распространяется на выезд за границу в период отпусков.

Уточняется, что в случае согласования с комитетом выезды могут быть разрешены.

Несколько директоров спортшкол рассказали, что раньше был список дружественных стран, в которые можно ехать. В него, например, входила Турция, но теперь рекомендовано туда не ездить. 

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90 комментариев

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TeRex
30 лет любители коммунизма повторяли мантру "верните всё в зад (именно раздельно)". Ну вот кушайте, не обляпайтесь. Жаль только, что прелестями совка придётся "наслаждаться" не только им, но и нормальным людям.
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russalka
Пенсионеры возраста 60+ привели молодёжь туда, откуда сами пришли. Что ж, спасибо большое. Это называется: "надо, чтоб вы тоже прочувствовали".
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Dayti
Крепостные
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Анатолий Антонов
Реально тюрьма. Открытого типа. Типа
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Katerina Sunny
Это чтобы не сбежали?
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Сергей
Полстраны сидит, полстраны стережёт(с)
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Ярик01
- на учебно-тренировочные сборы
- на выезд за границу в период отпусков

Но в отпуске нет учебно-тренировочных сборов?
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mars
Конституция, как обычно, работает
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Kareglazaya
Ответ Дениса
Для начало Ягудина в Германию не пускайте
А он что, всё ещё тренируется в бюджетной спортшколе?)) Он как бы взрослый дяденька уже...
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Oleg65
На иллюстрации в "источнике" хитро улыбающаяся Е.Туктамышева, которая всем своим видом даёт понять питерским чиновникам, куда они могут пойти со своими запретами
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To56
Паспорта в сейф сдали? Выдача на руки только по решению месткома, прием населения два раза в месяц с 8 до 12, необходимо приложить подробный план поездки, к каждой группе будет приставлен сопровождающий.
Шел 2023 год...
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Eduard Rastryopin
Ответ russalka
Пенсионеры возраста 60+ привели молодёжь туда, откуда сами пришли. Что ж, спасибо большое. Это называется: "надо, чтоб вы тоже прочувствовали".
Ну Владимир Владимирович ведь ноет постоянно о том какую страну про*****и,вот и решил со своими друзьями нас****ь ее обратно.
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Katerina Sunny
Ответ Лакс
Комментарий скрыт
О каких бюджетных средствах идёт речь, когда спортсмен или тренер едет в отпуск?
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Александр Сачков
Если имеется некое распоряжение, у него должны быть реквизиты (дата, номер). Где можно посмотреть сам текст, если он есть?
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Каролина!
Ответ Григорий Иванченко
а что раньше кто-то возил детей из спортшкол за границу на сборы?)
возили. это не какая-то секретная информация.
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RusVector
У нас свободная страна! Привет, северокорейские братья!
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Вечно в бане
Ответ Ярик01
- на учебно-тренировочные сборы - на выезд за границу в период отпусков Но в отпуске нет учебно-тренировочных сборов?
А вдруг они в отпуск поедут, да как начнут там учиться-тренироваться? Непорядок.

Последние году показали, что у нас определенные люди, чем только «в отпуске» не занимаются. Кто-то на шпили смотрит, а кто-то на коньках катается.
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tlg
Надо еще всем чиновникам выезд в зарубеж запретить без народного голосования.
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Railway/
Ответ TeRex
30 лет любители коммунизма повторяли мантру "верните всё в зад (именно раздельно)". Ну вот кушайте, не обляпайтесь. Жаль только, что прелестями совка придётся "наслаждаться" не только им, но и нормальным людям.
Боже, причем тут коммунизм?! Вы хоть думайте иногда. "Железный занавес" это политической инструмент. И не важно, при коммунизме или капитализме. Когда люди кричат "верните все взад", то имеют в виду совсем другое.
+15
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goshforever
Детей из бюджетных спортшкол за границу на сборы тренироваться отправляют? Богато у нас страна живет.
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Maria L
ну допустим про сборы еще как-то можно понять, но докладывать и согласовывать личные поездки? совсем заняться что-ли нечем 🤦
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Katerina Sunny
Видимо, теперь рекомендовать для сборов будут ОАЭ.
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Viks
Заголовок дикий. Чуть запрета из текста непонятна.
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AlexFed
Ответ Katerina Sunny
Как можно человеку запрещать делать что-то в свободное от работы время?
В свободное от работы время - делай что хочешь, никто не запрещает, а тренировочные сборы это и есть работа, до вас реально такие элементарные вещи не доходят?
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russalka
Ответ СИ
Наконец то лёд тронулся - у нас есть Краснодарский край и Крым. Что ещё надо!
Дагестан ещё есть и крутой Каспий.
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