Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Фейеноорд», «ПСЖ» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лейпцига», «Барса» – «Порту»

«Атлетико» примет «Фейеноорд» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также в среду « » сыграет в гостях с « », « » – с « », дортмундская «Боруссия» встретится дома с «Миланом», «Барселона» будет противостоять «Порту».

чемпионов

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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