Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Фейеноорд», «ПСЖ» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лейпцига», «Барса» – «Порту»

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«Атлетико» примет «Фейеноорд» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также в среду «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» встретится дома с «Миланом», «Барселона» будет противостоять «Порту».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Антверпен Бельгия – Шахтер Украина
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико Испания – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл Англия – ПСЖ Франция
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Селтик Шотландия – Лацио Италия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д Германия – Милан Италия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Црвена Звезда Сербия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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Порту Португалия – Барселона Испания
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Драгау»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

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4 комментария

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saynaraboy
Немецким командам особенно тяжело играть против Ман Сити, в прошлом сезоне казнили Лейпциг, развалили Баварию, в 2021 году прошли две Боруссии в плей-офф, вот таким образом Топ 4 Германии был полностью обыгран, не забываем про Шальке еще ребята)
+3
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+3
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GuruFutbola
Все андердоги кроме Баварии вчера отыграли, пришло время топ клубам показать себя)
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+3
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Игорь Климов
Барселона победы и удачи!
+2
-1
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Андрей
4 игры будут просто огонь. плохо что все в одно время. Уефа хреново транслирует топовые матчи. А ведь можно больше телезрителей собрать.
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