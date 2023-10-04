Лига чемпионов. «Атлетико» примет «Фейеноорд», «ПСЖ» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лейпцига», «Барса» – «Порту»
«Атлетико» примет «Фейеноорд» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Также в среду «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» встретится дома с «Миланом», «Барселона» будет противостоять «Порту».
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Босейль»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Драгау»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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