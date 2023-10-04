«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей. Клуб расторг контракт с Серебряковым перед обменом и выплатил ему зарплату. Чистая прибыль – около 60 млн («Матч ТВ»)
«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей за Никиту Серебрякова.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что перед обменом со СКА клуб из Владивостока расторг контракт с Никитой Серебряковым, выплатив ему зарплату. По данным телеканала, чистая прибыль команды составила около 60 млн рублей.
Ранее стало известно, что СКА подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года.
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Интересно хватит в тебе мужика извиниться или плюсики разум совсем затмили.
4 года по 50 млн = 200 млн. это может раскладываться по годам так:
5 + 65 + 65 + 65.
тут гораздо интереснее, насколько законно менять игрока без контракта. тут тоже явно какая-то мутная схема.
Там нет догадок и предположений про 5+65...5