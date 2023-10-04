«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей. Клуб расторг контракт с Серебряковым перед обменом и выплатил ему зарплату. Чистая прибыль – около 60 млн («Матч ТВ»)

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ деньги Хоккей

«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей за Никиту Серебрякова.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что перед обменом со СКА клуб из Владивостока расторг контракт с Никитой Серебряковым, выплатив ему зарплату. По данным телеканала, чистая прибыль команды составила около 60 млн рублей.

Ранее стало известно, что СКА подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года. 

Серебряков перешел в СКА. «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию, Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr Gonzo
А все поняли зачем эта фишка с расторжением и выплатой заработной платы? Помимо грабительского обмена, Серебряков и под потолок разумеется не влезает, потому что за него отдали по сути воздух. По условиям контракта со ска он получит как минимум за первый сезон копейки, чтобы ска продолжал нагибать потолок. До чего же мерзкий клубишко.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
боже, какой колхоз. так и представил, как Айлендерс расторгают контракт с Сорокиным, выплачивая ему весь остаток по контракту, и трейдят его в Детройт на мешок шайб и деньги. а в Детройте он подписывается на 1 млн.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sled
Получается, великий Медведев проспал всю предсезонку и смог подписать нужного вратаря только после кучи поражений(((
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
искренне хочется пожелать Никите успехов и прогресса, но будет не легко, кучерявый не терпеливый к голкиперам, от этого там такая чехарда. вратарь фигура тонкая и если над тобой всегда висит пристальное внимание , риски присесть гложат, а в спину дышат ещё минимум трое, и ты знаешь что права на ошибку нет, ибо второго шанса не дадут, потому что на этот второй шанс очередь, не так как везде, один вратарь и ты его получишь, а трое а то четверо и хрен знает когда у кучеоявого появится настроение тебе этот шанс предоставить, надо иметь железные нервы. но я думаю тут, как и у всех кто там побывал, решающею роль сыграли деньги, причем Адмирал в этом принял участие насыпав ещё и на год вперед от того что насыпал им ска...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
странно что еще Адмирал не взял зп Серебрякова под свой потолок. потому что не понимаю куда СКА еще 50 млн. запихнул. вообще это идея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Dr Gonzo
А все поняли зачем эта фишка с расторжением и выплатой заработной платы? Помимо грабительского обмена, Серебряков и под потолок разумеется не влезает, потому что за него отдали по сути воздух. По условиям контракта со ска он получит как минимум за первый сезон копейки, чтобы ска продолжал нагибать потолок. До чего же мерзкий клубишко.
Следующая новость.Серебряков заработает 50 млн за сезон в СКА
Интересно хватит в тебе мужика извиниться или плюсики разум совсем затмили.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ Дмитрий9779
Следующая новость.Серебряков заработает 50 млн за сезон в СКА Интересно хватит в тебе мужика извиниться или плюсики разум совсем затмили.
а мы же не знаем структуру контракта.
4 года по 50 млн = 200 млн. это может раскладываться по годам так:
5 + 65 + 65 + 65.

тут гораздо интереснее, насколько законно менять игрока без контракта. тут тоже явно какая-то мутная схема.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Венер Кучербаев
а мы же не знаем структуру контракта. 4 года по 50 млн = 200 млн. это может раскладываться по годам так: 5 + 65 + 65 + 65. тут гораздо интереснее, насколько законно менять игрока без контракта. тут тоже явно какая-то мутная схема.
В новости четко написано,что он получит 50 млн за сезон.
Там нет догадок и предположений про 5+65...5
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ Sever12
искренне хочется пожелать Никите успехов и прогресса, но будет не легко, кучерявый не терпеливый к голкиперам, от этого там такая чехарда. вратарь фигура тонкая и если над тобой всегда висит пристальное внимание , риски присесть гложат, а в спину дышат ещё минимум трое, и ты знаешь что права на ошибку нет, ибо второго шанса не дадут, потому что на этот второй шанс очередь, не так как везде, один вратарь и ты его получишь, а трое а то четверо и хрен знает когда у кучеоявого появится настроение тебе этот шанс предоставить, надо иметь железные нервы. но я думаю тут, как и у всех кто там побывал, решающею роль сыграли деньги, причем Адмирал в этом принял участие насыпав ещё и на год вперед от того что насыпал им ска...
вот как раз по деньгам Серебряков ничего и не выиграл. у него текущий контракт с Адмиралом был на сумму 47 млн. по сути, он просто сменил локацию. ещё попал в кабалу к Ротенбергу. велик риск через полгода любоваться красотами не Проспекта Красоты и Бухты Золотой Рог, а трубами Тольяттинского азотного комбината.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий