Пекин (ATP). Медведев и Синнер разыграют титул

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале в Пекине.

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China Open

Пекин, Китай

28 сентября – 4 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Финал