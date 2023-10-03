Пекин (ATP). Медведев и Синнер разыграют титул

Теги результаты ATP China Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале в Пекине.

Сетка турнира здесь.

China Open

Пекин, Китай

28 сентября – 4 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Янник Синнер (Италия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
4 октября, 14.30
Онлайн матча

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двестик Двестик
За теннисом последние годы слежу поверхностно.
Раньше обращал внимание на результаты почаще.
Поэтому нужна пояснительная бригада по следующему вопросу.

Почему финал в среду? -)
Как давно это и насколько распространено?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BlackJesus
Ответ Двестик Двестик
За теннисом последние годы слежу поверхностно. Раньше обращал внимание на результаты почаще. Поэтому нужна пояснительная бригада по следующему вопросу. Почему финал в среду? -) Как давно это и насколько распространено?
Китай после ковида впервые вернулся в тур с долбанутым календарем

Решили проводить мастерс за полторы недели, а не за две или одну как все остальные.

Из-за этого поехали к чертям 500-ники и 250 турниры прошлой недели.

Почему Мастерс за полторы недели - хз. Китайцы 🤷‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AsthmaSundby
Ответ Двестик Двестик
За теннисом последние годы слежу поверхностно. Раньше обращал внимание на результаты почаще. Поэтому нужна пояснительная бригада по следующему вопросу. Почему финал в среду? -) Как давно это и насколько распространено?
В Китае вся эта неделя праздничная, никто не работает. Поэтому решили закончить пятисотник прямо перед началом двухнедельного мастерса, а не за 3 дня до него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimDimich36
Удачи Даниилу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ BlackJesus
Китай после ковида впервые вернулся в тур с долбанутым календарем Решили проводить мастерс за полторы недели, а не за две или одну как все остальные. Из-за этого поехали к чертям 500-ники и 250 турниры прошлой недели. Почему Мастерс за полторы недели - хз. Китайцы 🤷‍♂️
Рим и Мадрид с этого сезона тоже впервые "удлинились", Китай тут не виноват.
АТР постепенно модернизирует календарь и планирует к 2026 году большую часть турниров данной категории (кроме Монте-Карло и Парижа) сделать полуторанедельными.

https://www.atptour.com/en/news/one-vision-june-2022-launch

- Mutua Madrid Open (from 2023)
- Internazionali BNL d’Italia (Rome, from 2023)
- Rolex Shanghai Masters (from 2023)
- National Bank Open presented by Rogers (Canada, from 2025)
- Western & Southern Open (Cincinnati, from 2025)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AFP1
Ответ BlackJesus
Китай после ковида впервые вернулся в тур с долбанутым календарем Решили проводить мастерс за полторы недели, а не за две или одну как все остальные. Из-за этого поехали к чертям 500-ники и 250 турниры прошлой недели. Почему Мастерс за полторы недели - хз. Китайцы 🤷‍♂️
Как раз то что мастерс полторы недели это логично до ужаса у, него впервые, формат как в Майами и ИУ.. 96 человек в сетке! А вот сдвиг турниров до него на 3 дня, вперёд это китайский такой эксперимент.. Причём сдвинул и Астану...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий