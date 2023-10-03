Пекин (ATP). Медведев и Синнер разыграют титул
Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале в Пекине.
Сетка турнира здесь.
China Open
Пекин, Китай
28 сентября – 4 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 4 октября, 14.30
Раньше обращал внимание на результаты почаще.
Поэтому нужна пояснительная бригада по следующему вопросу.
Почему финал в среду? -)
Как давно это и насколько распространено?
Решили проводить мастерс за полторы недели, а не за две или одну как все остальные.
Из-за этого поехали к чертям 500-ники и 250 турниры прошлой недели.
Почему Мастерс за полторы недели - хз. Китайцы 🤷♂️
АТР постепенно модернизирует календарь и планирует к 2026 году большую часть турниров данной категории (кроме Монте-Карло и Парижа) сделать полуторанедельными.
https://www.atptour.com/en/news/one-vision-june-2022-launch
- Mutua Madrid Open (from 2023)
- Internazionali BNL d’Italia (Rome, from 2023)
- Rolex Shanghai Masters (from 2023)
- National Bank Open presented by Rogers (Canada, from 2025)
- Western & Southern Open (Cincinnati, from 2025)