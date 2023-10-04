«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм видеоповторы Футбол

Юрген Клопп заявил, что матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» нужно переиграть.

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Вчера была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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160 комментариев

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Саид Исаев
Жду не дождусь переигровки матча Челси - Барселона
+330
-28
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TheBest Legends
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗

в четвертьфинале ДОМАШНЕГО ЧМ игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.

РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗
+151
-20
+131
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Рустам Мазитов
Ответ CriminalJoint62
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факты на стол
+105
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suka1989
Ответ Саид Исаев
Жду не дождусь переигровки матча Челси - Барселона
В настоящее время у Челси нет шансов
+97
-12
+85
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Le Tallec
Переигровка станет опасным прецедентом. Надо оставить как есть. Будут ошибки и в пользу Ливера.
+101
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весёлый роджер
Ответ TheBest Legends
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗ в четвертьфинале ДОМАШНЕГО ЧМ игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗
В ноябре 2021 была переигровка в Сплите. Кудряшов победный оформил. Го-о-ол!
+55
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arspurs9
Я понимаю недовольство Ливерпуля, правда. Но откуда такое невероятное страдание? Ливерпуль - первая команда в мире, которая пострадала от судейской ошибки? Такие ошибки не случаются по всему миру систематически? Да даже в пользу самого Ливерпуля.
Никогда никому ни очки не возвращали, не переигровок не устраивали.
Как ошибались, так и ошибаются.
Это уже фирменное нытье и поехавшая крыша. И против Тоттенхэма неоднократно грубо ошибались, из-за чего терялись очки. Да даже против Сити ошибались (смешно, что как то и в пользу Ливерпуля).

На данный момент это выглядит просто как новый повод к очередной небольшой реформе ВАР и его регламента, что бы судьи, к примеру, четко оба проговаривали свои решения и тд.
+61
-26
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Izokot
Ответ CriminalJoint62
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У тебя купил?
+27
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Billy_Shears
Придётся встать в очередь, в очень большую очередь..
+25
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Makhasamatman Buch
Ответ Le Tallec
Переигровка станет опасным прецедентом. Надо оставить как есть. Будут ошибки и в пользу Ливера.
Помню в Тироль с Локомотивом матч в лиге чемпионов переиграли
И ничего, после этого прецедентов не помню что-то
+23
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mr Gadisov
Смешно как болелы обвиняют Клоппа в нытье, а потом сами ноют после ошибок в их сторону
Чем больше дыма будет, тем больше шансов что в АПЛ хоть что то начнут делать с судейством
Ибо буквально каждый тур скандалы с дебильными решениям, уже не смешно становится
+16
-1
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undead88
Даешь переигровку полуфинала ЛЧ 2005 с Челси
+20
-8
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Илья Бушманов
Пусть второй матч в лиге начнут с форой Ливерпуля в 1 мяч
+14
-3
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Jason Bourne
Ответ artman
Интересно, а финал ЛЧ Клопп не хочет переиграть? реально, достало это нытье. Я понимаю разочарование из-за голы, но сколько можно уже. Живите дальше
А что с финалом ЛЧ? С каким решением вы не согласны? Ливерпуль в одну калитку раскатал Тоттенхэм.
+15
-4
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sema mixajlov
Ответ TheBest Legends
На порывах эмоций, мы не заметили одного момента❗ в четвертьфинале ДОМАШНЕГО ЧМ игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗ МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗
в Хорватии футбольные правила на уровне законов прописаны?)
+13
-2
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mr Gadisov
Ответ artman
Интересно, а финал ЛЧ Клопп не хочет переиграть? реально, достало это нытье. Я понимаю разочарование из-за голы, но сколько можно уже. Живите дальше
А что в финале ЛЧ не так ?
Чистый гол отменили? Или может футболиста по приколу удалили ?
Или вы про игру рукой которая почти всегда интерпретируется как пенальти ?
Все правильно делает Клопп. В то что переигровка будет думаю сам Юрген не верит, но чем больше шума тем больше шансов что придут в себя рефери и начнут шевелиться. Я не спорю что ошибки бывают в обе стороны, но чем их меньше станет тем больше будет приятно смотреть футбол. А когда игрока удаляют на 30 минуте как было с Маком, а потом просто говорят извините это что вообще ?
Можно не заметить микро офсайд, и забить на него при счете 5:0, но не метровый при 1:0 c красной, а потом еще удалить так же хер пойми за что второго игрока и потом опять сказать извините ошиблись кек
Главное после ошибки в сторону Тотема все болелы Тотема будут так же ныть
+13
-4
+9
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Niko [Ars]
Ответ Саид Исаев
Жду не дождусь переигровки матча Челси - Барселона
надеюсь, сыграют в тех же составах!
+9
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Stewart D.
Ответ arspurs9
Я понимаю недовольство Ливерпуля, правда. Но откуда такое невероятное страдание? Ливерпуль - первая команда в мире, которая пострадала от судейской ошибки? Такие ошибки не случаются по всему миру систематически? Да даже в пользу самого Ливерпуля. Никогда никому ни очки не возвращали, не переигровок не устраивали. Как ошибались, так и ошибаются. Это уже фирменное нытье и поехавшая крыша. И против Тоттенхэма неоднократно грубо ошибались, из-за чего терялись очки. Да даже против Сити ошибались (смешно, что как то и в пользу Ливерпуля). На данный момент это выглядит просто как новый повод к очередной небольшой реформе ВАР и его регламента, что бы судьи, к примеру, четко оба проговаривали свои решения и тд.
ливерпуль первый восстал против мафии в АПЛ, пытаются хоть как то упростить жизнь для всех клубов, а не только себе. А остальные как омежки отмалчиваются и делают упор на нытье ливерпуля.
Ведь знают, что когда такая хрень произойдет с ними - будут покорно молчать. "вот всегда так было и нечего начинать" - логика соевых терпил
+10
-3
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artman
Ответ arspurs9
Я понимаю недовольство Ливерпуля, правда. Но откуда такое невероятное страдание? Ливерпуль - первая команда в мире, которая пострадала от судейской ошибки? Такие ошибки не случаются по всему миру систематически? Да даже в пользу самого Ливерпуля. Никогда никому ни очки не возвращали, не переигровок не устраивали. Как ошибались, так и ошибаются. Это уже фирменное нытье и поехавшая крыша. И против Тоттенхэма неоднократно грубо ошибались, из-за чего терялись очки. Да даже против Сити ошибались (смешно, что как то и в пользу Ливерпуля). На данный момент это выглядит просто как новый повод к очередной небольшой реформе ВАР и его регламента, что бы судьи, к примеру, четко оба проговаривали свои решения и тд.
Интересно, а финал ЛЧ Клопп не хочет переиграть? реально, достало это нытье. Я понимаю разочарование из-за голы, но сколько можно уже. Живите дальше
+25
-19
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Proper Chels
Предлагаю переиграть финал ЛЧ с Тоттенхэмом, когда судья на первых минутах дал левейшую точку в истории финалов ЛЧ.

🤡
+30
-24
+6
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arspurs9
Ответ artman
Интересно, а финал ЛЧ Клопп не хочет переиграть? реально, достало это нытье. Я понимаю разочарование из-за голы, но сколько можно уже. Живите дальше
Тоже любопытно было бы узнать
+18
-13
+5
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TheCreator
Ответ Саид Исаев
Жду не дождусь переигровки матча Челси - Барселона
раньше нервировали эти комментарии, сейчас смотрю и улыбаюсь, насколько же люди являются стадом)
в том мачте рефери судил плохо в обе стороны, НО Барса забила свой гол по правилам играя в 10-ом, кто же виноват Челси, что они всю игру симулировали и клянчили пенальти, один Малуда чего только стоил) но СМИ с лопаты накормили целевую аудиторию
+24
-19
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Vadiay
Не стоит проводить переигровку, судей отстранить минимум на полгода от любой деятельности, связанной в футболом.
+5
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Экспертное мнение
Ответ Саид Исаев
Жду не дождусь переигровки матча Челси - Барселона
С нетерпением ждем)) Вряд ли Эссьен повторит тот гол на шару, который залетает раз в 100 лет, плюс без левого удаления Абидаля, Барса закроет все вопросы раньше)
+8
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Kircha v Yambulatovo
Ответ CriminalJoint62
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Мансися, это ты?
+6
-2
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