«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»

Юрген Клопп заявил, что матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» нужно переиграть.

Матч 7-го тура закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Вчера была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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