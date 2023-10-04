«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»
Юрген Клопп заявил, что матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» нужно переиграть.
Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».
PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.
Вчера была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.
«Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.
Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – сказал тренер «Ливерпуля».
«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы
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в четвертьфинале ДОМАШНЕГО ЧМ игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля. Он словил две жёлтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола (судья достал карточку и что-то писал туда, но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине - красная карточка, но этот игрок продолжил играть. Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии, обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства.
РАСПРОСТРАНЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ❗
МАКСИМАЛЬНО РЕПОСТ❗
Никогда никому ни очки не возвращали, не переигровок не устраивали.
Как ошибались, так и ошибаются.
Это уже фирменное нытье и поехавшая крыша. И против Тоттенхэма неоднократно грубо ошибались, из-за чего терялись очки. Да даже против Сити ошибались (смешно, что как то и в пользу Ливерпуля).
На данный момент это выглядит просто как новый повод к очередной небольшой реформе ВАР и его регламента, что бы судьи, к примеру, четко оба проговаривали свои решения и тд.
И ничего, после этого прецедентов не помню что-то
Чем больше дыма будет, тем больше шансов что в АПЛ хоть что то начнут делать с судейством
Ибо буквально каждый тур скандалы с дебильными решениям, уже не смешно становится
Чистый гол отменили? Или может футболиста по приколу удалили ?
Или вы про игру рукой которая почти всегда интерпретируется как пенальти ?
Все правильно делает Клопп. В то что переигровка будет думаю сам Юрген не верит, но чем больше шума тем больше шансов что придут в себя рефери и начнут шевелиться. Я не спорю что ошибки бывают в обе стороны, но чем их меньше станет тем больше будет приятно смотреть футбол. А когда игрока удаляют на 30 минуте как было с Маком, а потом просто говорят извините это что вообще ?
Можно не заметить микро офсайд, и забить на него при счете 5:0, но не метровый при 1:0 c красной, а потом еще удалить так же хер пойми за что второго игрока и потом опять сказать извините ошиблись кек
Главное после ошибки в сторону Тотема все болелы Тотема будут так же ныть
Ведь знают, что когда такая хрень произойдет с ними - будут покорно молчать. "вот всегда так было и нечего начинать" - логика соевых терпил
🤡
в том мачте рефери судил плохо в обе стороны, НО Барса забила свой гол по правилам играя в 10-ом, кто же виноват Челси, что они всю игру симулировали и клянчили пенальти, один Малуда чего только стоил) но СМИ с лопаты накормили целевую аудиторию