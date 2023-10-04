Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». У СКА 30 часов в самолетах за месяц»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг считает, что частые перелеты влияют на СКА.

Тренер заявил об этом, комментируя поражение от минского «Динамо» (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Хороший первый период, потом ребята где-то выпали у нас с учетом перелетов. Наша девятая игра на выезде за месяц.

Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». Это непросто. 30 часов мы провели в самолетах за этот месяц», – сказал тренер СКА.

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114 комментариев

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Вадим Абдуллин
Хорошо, что в этом сезоне все кроме СКА играют дома
+140
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Pitts
Моторы - шумные.
Кресла - жёсткие.
Туалеты - узкие.
Трапы - высокие.
Баулы - тяжёлые.
Слои атмосферы - плотные.
Смартфоны - выключенные.
Окрестности аэропортов - незнакомые.
Ноги - самолётные.
+124
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+124
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Евгений - 79
В следующем сезоне надо все матчи ска сделать домашними. Без самолетных ног.
+72
0
+72
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Voffka89
Роман, есть поезд. Попробуйте на нем.
+52
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Evgeny Trifonov
Прими таблетки, у тебя два состава. Амур и Адмирал вообще из самолёта не вылезают но от них никакого нытья нет.
+43
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*MVP*
неужели этот клоун думает, что только СКА летает на выезда?
+37
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Dmitriy Racheev
Это шасси, рома. Шасси ска
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Evincive
Ответ Voffka89
Роман, есть поезд. Попробуйте на нем.
Тогда будут поездные ноги.
+27
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Евгений Исаев
Ответ Pitts
Моторы - шумные. Кресла - жёсткие. Туалеты - узкие. Трапы - высокие. Баулы - тяжёлые. Слои атмосферы - плотные. Смартфоны - выключенные. Окрестности аэропортов - незнакомые. Ноги - самолётные.
Машины - красные.
"Жигули" - из Питера.
Перелеты - частые.
Тренер - куча г...на.
Да ещё и яца в кулаке, а не в штанах
+26
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Vpered Zenit
Представляю очередное поражение дома,вы представляете что такое автомобильные ноги,это когда ноги затекли,от дома до ледового.
Вы слышали когда нибудь от Ротенберга,что бы он сказал,я начал много ошибаться в тренировках,и мне надо подойти к зеркалу,и спросить что я делаю не так.
+19
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Руслан Мухамадиев
Феерический долбак.
+17
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Кот24
Ответ Barry_Cadny
Эксперты, объясните, что со СКА в этом сезоне? Не слежу пристально за КХЛ. Казалось, что всё заточено под СКА и под этого клоуна-ayтиcтa. Как же они умудряются постоянно всё проигрывать?
так клоун не хочет просто в сторонке стоять, он же во все лезет. Весь состав с прошлого сезона перелопатил, уверен, на тренеровках тоже мешается, если игрок с ним не согласен, то игрок в пролете. А команда без тренера, так просто не заиграет. А с таким то "тренером" и с лучшими игроками лиги будет играть как сейчас
+15
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Vpered Zenit
Это получается если бы Ротенберг был тренера Амура,то команда была последняя в таблице,потому что это самолетные ноги🤦‍♂️
+11
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Ice Vorya
Ведь только СКА летает, все остальные сидят весь сезон дома и ждут пока йозе удостоит их посещения
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Caniball
Дальше в Москву к Цска лететь. Там тоже будут эти ноги и там тоже авоську вынимать?!
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Fleury Flower 29
О боже, как же он достал
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Barry_Cadny
Эксперты, объясните, что со СКА в этом сезоне? Не слежу пристально за КХЛ. Казалось, что всё заточено под СКА и под этого клоуна-ayтиcтa. Как же они умудряются постоянно всё проигрывать?
+10
0
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marshal .masha
Интересно, а как летают и играют Амур или Адмирал? Адмирал в прошлом году и в плей-офф выбил Салават и доставил проблемы Ак Барсу. Сам Ак Барс перед плей-офф играли на Востоке, а потом уже в плей-офф два раза слетали к Адмиралу ( три перелета туда обратно в течении меньше месяца), но дошли же до седьмой игры финала
+7
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Romax
Ребята выпали не с учётом самолётов, а с учётом что ты далёкий от хоккея человек их тренируешь по системе биться-бороться и яйца в кулак
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Zloy Zlyden
Самолетные ноги - это шасси
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Alexander91
Хоть бы 1 журналист задал вопрос: «а лично вы,все делаете правильно?» вот были бы просмотры,а с другой стороны,Ромка обидится и отнимет аккредитацию
+5
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Евгений Исаев
Вчера молодежка Локо оттарабанила СКА-Карелию со счётом 9:0 (10:0 в прошлом году). Парни приехали на автобусе ~ 15 часов в пути. НИКТО не ныл!!! Слышишь, Ротенберг? НИКТО!!! Вышли и разорвали твою системную тряпку - молодежку СКА. А ты тут про перелёты. Стыдись!!!
+5
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zho3716
Так надо было пешком
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mirzahmed_off
Ответ Voffka89
Роман, есть поезд. Попробуйте на нем.
А дальше что? Поездные ноги?
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Антуан
Ответ Евгений - 79
В следующем сезоне надо все матчи ска сделать домашними. Без самолетных ног.
Вот ты смеешься а если Ротен не возьмет кубок, то вполне могут реформировать лигу поделив её на Запад и Восток не только в плейоф, но и в регулярном чемпе. Придумают что-нибудь - сокращение расходов, заботой о сборной и т.д.
+4
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