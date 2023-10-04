Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». У СКА 30 часов в самолетах за месяц»
Роман Ротенберг считает, что частые перелеты влияют на СКА.
Тренер заявил об этом, комментируя поражение от минского «Динамо» (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Хороший первый период, потом ребята где-то выпали у нас с учетом перелетов. Наша девятая игра на выезде за месяц.
Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». Это непросто. 30 часов мы провели в самолетах за этот месяц», – сказал тренер СКА.
Кресла - жёсткие.
Туалеты - узкие.
Трапы - высокие.
Баулы - тяжёлые.
Слои атмосферы - плотные.
Смартфоны - выключенные.
Окрестности аэропортов - незнакомые.
Ноги - самолётные.
"Жигули" - из Питера.
Перелеты - частые.
Тренер - куча г...на.
Да ещё и яца в кулаке, а не в штанах
Вы слышали когда нибудь от Ротенберга,что бы он сказал,я начал много ошибаться в тренировках,и мне надо подойти к зеркалу,и спросить что я делаю не так.