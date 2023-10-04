Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». У СКА 30 часов в самолетах за месяц»

Роман Ротенберг считает, что частые перелеты влияют на СКА.

Тренер заявил об этом, комментируя поражение от минского « » (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Хороший первый период, потом ребята где-то выпали у нас с учетом перелетов. Наша девятая игра на выезде за месяц.

Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». Это непросто. 30 часов мы провели в самолетах за этот месяц», – сказал тренер .