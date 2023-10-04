Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии – это единственная заявка. Турция отказалась от турнира ради совместной заявки на Евро-2032 с Италией
Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что Федерация футбола Турции отказалась от желания принять Евро-2028 и отозвала заявку. Теперь есть лишь один кандидат – совместная заявка Великобритании и Ирландии.
После отказа от желания принять Евро-2028 Турция будет претендовать на проведение Евро-2032 совместно с Италией. На этот турнир больше также никто не претендует.
Официально решение о месте проведения обоих турниров будет вынесено 10 октября в Ньоне на заседании исполнительного комитета УЕФА, от которого необходимо получить одобрение.
«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет должным образом рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – сказано в заявлении.
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Будет бомбезно
Я бы ещё победителю евро автоматом путёвку выписал + победителю Лиги Наций, ну и плюс уайлд-кард каким-нибудь казахстанцам.
То есть 16 путёвок останется, разбить на 10 групп, 10 прямых мест, 6 в стыках разыграть.
то есть - 99% России там не будет
С совместной заявкой от Турции потребуется 6 стадионов (из которых половина в Стамбуле) и по-сути 4 города. Расходов минимум.
Италия, с их вечным нежеланием строить стадионы за счёт муниципалитета так же в плюсе. Могут даже спокойно отыграть на руинах тех же Сан-Сиро, римского Олимпико и в Неаполе, потратив копейки на их косметический ремонт.