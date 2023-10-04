Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии – это единственная заявка. Турция отказалась от турнира ради совместной заявки на Евро-2032 с Италией

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Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что Федерация футбола Турции отказалась от желания принять Евро-2028 и отозвала заявку. Теперь есть лишь один кандидат – совместная заявка Великобритании и Ирландии.

После отказа от желания принять Евро-2028 Турция будет претендовать на проведение Евро-2032 совместно с Италией. На этот турнир больше также никто не претендует.

Официально решение о месте проведения обоих турниров будет вынесено 10 октября в Ньоне на заседании исполнительного комитета УЕФА, от которого необходимо получить одобрение.

«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет должным образом рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – сказано в заявлении.

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73 комментария

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Отец Абду
Ответ Filipp Gorski
Круто Английская атмосфера и крутые стадионы 🏟️ Будет бомбезно
А сама сборная останется без титула, как на Евро 20:)
+59
-9
+50
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Aleksey Yashin
Т.е путёвки автоматом получат Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия? Сразу 5 команд?
+54
-5
+49
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АлексейВ
Можно начинать фильм снимать, о том как сборная России на Уэмбли вдевятером обыгрывает Англию 3-2, вратарь отбивает 2 левых пеналя на последних минутах, а третий гол нападающий России забивает сломанной ногой.
+41
-4
+37
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muddy.hedgehog
Ответ АлексейВ
Можно начинать фильм снимать, о том как сборная России на Уэмбли вдевятером обыгрывает Англию 3-2, вратарь отбивает 2 левых пеналя на последних минутах, а третий гол нападающий России забивает сломанной ногой.
Чужой сломанной ногой
+34
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+34
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Заяцволк
Ответ Серебристый
Отлично, сборная России собирается поехать
Не просто поехать, а выиграть турнир на глазах у этих бритов ! Естественно с разгромом в полуфинале англичан со счётом 7:1, идеально
+38
-5
+33
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Filipp Gorski
Круто
Английская атмосфера и крутые стадионы 🏟️
Будет бомбезно
+46
-14
+32
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Shima96
Ответ Отец Абду
А сама сборная останется без титула, как на Евро 20:)
еще круче)
+27
-2
+25
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кuraakula belov
Странно, турки лет 20 уже пытаются евро заполучить, уже все стадионы десять лет назад построили, чего сейчас то отступать и зачем им Италия бонусом?
+23
-2
+21
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Garikus89
Ответ кuraakula belov
Странно, турки лет 20 уже пытаются евро заполучить, уже все стадионы десять лет назад построили, чего сейчас то отступать и зачем им Италия бонусом?
Потому что даже при наличии стадионов проведение такого турнира - это охренеть сколько денег. И совместное проведение с другой страной явно сделает это более дешевым удовольствием. А Турции сейчас не до таких расходов)
+17
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Александр Елисеев
Ответ кuraakula belov
Странно, турки лет 20 уже пытаются евро заполучить, уже все стадионы десять лет назад построили, чего сейчас то отступать и зачем им Италия бонусом?
А почему нет? С Италией Турция получит 100%, чем если конкурировать с Великобританией)
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Алексей Ильин
Ответ Zed_patriot
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Тьфу на вас
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Владислав Бондарчук
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
А какие будут?
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Дмитрий Тясин
Че и ЧМ настолько раздулся от количества команд, что уже за право провести женские че и ЧМ больше желающих побороться.
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ETH supremacy
Ответ кuraakula belov
Странно, турки лет 20 уже пытаются евро заполучить, уже все стадионы десять лет назад построили, чего сейчас то отступать и зачем им Италия бонусом?
Судя по проведению финала лч им нельзя доверять такие турниры
+2
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Дмитрий Турецкий
Ответ Отец Абду
А сама сборная останется без титула, как на Евро 20:)
я бы сказал-как обычно)
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ФРЭНСИС
Ответ Отец Абду
А сама сборная останется без титула, как на Евро 20:)
И на Евро-96)
+2
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Alex Rhea
Ответ Aleksey Yashin
Т.е путёвки автоматом получат Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия? Сразу 5 команд?
Мб и хорошо, отбор жёстче станет
Я бы ещё победителю евро автоматом путёвку выписал + победителю Лиги Наций, ну и плюс уайлд-кард каким-нибудь казахстанцам.
То есть 16 путёвок останется, разбить на 10 групп, 10 прямых мест, 6 в стыках разыграть.
+6
-4
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ta-tosha
отбор начнется через 2 года с хвостиком.
то есть - 99% России там не будет
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андрэ
Ответ АлексейВ
Можно начинать фильм снимать, о том как сборная России на Уэмбли вдевятером обыгрывает Англию 3-2, вратарь отбивает 2 левых пеналя на последних минутах, а третий гол нападающий России забивает сломанной ногой.
В потом просыпается всем составом в гостинице Бобруйска, куда приехала на турнир "За деда и двор, бью в упор... пенальти"
+2
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Alex8007
Круто) Россия мимо евро-2028)
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ALMANAC
Елагин в восторге. Всем по стакану пинта!
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Ivas715
Ответ кuraakula belov
Странно, турки лет 20 уже пытаются евро заполучить, уже все стадионы десять лет назад построили, чего сейчас то отступать и зачем им Италия бонусом?
у Турции экономические проблемы только усугубляются. Им сверху еще крупного турнира не хватало. Но при всем при этом они даже тут пытаются на двух стульях усидеть) Типа, мы и турнир хотим, но чуть позже давайте)
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teddy10
Ответ Барберис
Островам пора выставить настоящую сборную Великобритании. С учетом обстоятельств этот путь единственный для добычи титулов. Лучшие британские футболисты не англичане, их мало. Бест ирландец, Сунесс, Страчан, Далглиш шотландцы, Касгарино ирландец, Раш, Бэйл, Чарльз валлийцы. Лучший тренер шотландец.....
Так, пробовали уже на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Гиггз был капитаном. В итоге все равно проиграли по пенальти в 1/4 финала корейцам
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Sergeev55
В состав Великобритании входит не одна страна. Уточните, Евро будет в Англии и Ирландии???
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Абдулов Алексей
Ответ Ivas715
у Турции экономические проблемы только усугубляются. Им сверху еще крупного турнира не хватало. Но при всем при этом они даже тут пытаются на двух стульях усидеть) Типа, мы и турнир хотим, но чуть позже давайте)
Всё правильно делают. На турнир надо 12 стадионов (сужу по Евро2020).
С совместной заявкой от Турции потребуется 6 стадионов (из которых половина в Стамбуле) и по-сути 4 города. Расходов минимум.
Италия, с их вечным нежеланием строить стадионы за счёт муниципалитета так же в плюсе. Могут даже спокойно отыграть на руинах тех же Сан-Сиро, римского Олимпико и в Неаполе, потратив копейки на их косметический ремонт.
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