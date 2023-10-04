Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что Федерация футбола Турции отказалась от желания принять Евро-2028 и отозвала заявку. Теперь есть лишь один кандидат – совместная заявка Великобритании и Ирландии.

После отказа от желания принять Евро-2028 Турция будет претендовать на проведение Евро-2032 совместно с Италией. На этот турнир больше также никто не претендует.

Официально решение о месте проведения обоих турниров будет вынесено 10 октября в Ньоне на заседании исполнительного комитета УЕФА, от которого необходимо получить одобрение.

«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет должным образом рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – сказано в заявлении.

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