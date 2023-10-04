Косторная об академии Плющенко: «Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен»

Теги Евгений Плющенко сборная России травмы женское катание Яна Рудковская Алена Косторная Академия Плющенко Сергей Розанов Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, как вылечила травму спины во время тренировок в академии Плющенко.

«У меня было везде много травм, но это единственное место, где мне сказали: «Нет, ты не будешь соревноваться до тех пор, пока не вылечишься». И это было очень крутое решение, потому что мы действительно лечили спину, и она не болит до сих пор.

Со мной половина тренерского штаба поехала к врачу. Первый раз было такое. Обычно, когда что-то болит, мы с мамой шли по врачам сами. Естественно, это были платные клиники, потому что нужно было быстрее. А тут Евгений Викторович (Плющенко) и Яна Александровна (Рудковская) договорились, и мы поехали. 

Врач объяснил и тренерам, и мне, и маме, разжевывал и показывал, какую ЛФК будем делать, как будем лечить, – прямо в том же месте, где мы обследование делали. Тут же отвели на свое обследование, чтобы диски МРТ из рук в руки по двадцатому кругу не передавать.

Я долго проходила реабилитацию, и ее действительно отслеживали.

Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен», — сказала Косторная.

112 комментариев

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Рябиновые бусы
а-ха, помним-помним как Яна Батьковна вещала вслед сбежавшей из этого рая Алене-"ДОЛЖООООК!"
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Vendetta4111323
Ален, все и так поняли, на кого ты сейчас работаешь.

Ок, штаб ТШТ - Мордор, но водорезова разве не впряглась в твою травму ноги? Разве не велела прооперировать, и залечить?
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Nensy22
Аааа, а неустойка по контракту))) было же обсуждение бурное.
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+33
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Жизненная
"Алена несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к фигуристке нет. Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские соглашения у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля — оставить все Алене без каких-либо удержаний. Но есть контракт с самим клубом — тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в "Ангелах Плющенко". В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать", — рассказала СЭ Рудковская Я.
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ЮИ
Чтобы не было двусмысленностей: вылеченная спина - это замечательно! Есть вопрос: куда делись контракты западного образца? Ну и Яна и благотворительность - это что-то из области научной фантастики. Вот "договорились" с бесплатной клиникой - это звучит реалистичнее.
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Kareglazaya
А еще в Академии больше улыбаешься)))
+26
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Беглый*
Помним, Косторка, как ты взяла серебро на ростелекоме, а потом почему-то пропала. Недолечилась? Или долечилась и снова травмировалась? А когда возвращалась в ТШТ точно взамен ничего не просили? И про долги речь не шла? Рудковские всё время пытаются почистить свою репутацию за счёт спортсменов, но забывают, что есть такая загогулина, которая называется людская память и её просто так не сотрёшь.
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Vendetta4111323
Ответ Jessi
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Супер человеческое, Саханович, Тараканова, Шульская, Свириденко, и все те, кто с помпой переходил, а получил пшик и роль водоросли, соврать не дадут
+25
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Lapo Elkann
А то что Яна Александровна сказала, «Сейчас общаюсь с Косторной и ее мамой. Есть вещи, которые неприятны обеим сторонам»
И то что ее не отпускали из за контрактов , тоже помним.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anisu
Интересно, а чего бежала от этих милых и добрых людей?))) Видимо, так было хорошо, что аж страшно)
Помнятся слезы счастья в КиКе с Плющом и Розановым, как раз за пару часов до побега назад, в родной мордор.
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-3
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Владислава Крюкова
А зачем же Алёна тогда уходила из АП, если там все так прекрасно?)
+21
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Мар-ина
Косторная наконец-то поняла, что главное в жизни это деньги, с деньгами всё происходит как по волшебству. Взамен ничего не потребуют, только душу. 😂
+21
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Anna
Точно ничего не требовали? "Есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит" - Рудковская
+20
-3
+17
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Адриана
Какие милые люди, чего ж сбежала? От добра добро не ищут....Алёнка, как всегда, путается в показаниях.
+19
-3
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Оксана Иванова
Вот сказочница, прям они сами ходили. Тем, кто в сборной доступна любая медицина и возможности реабилитации. У меня родственник работает в комитете и говорит, что спортсмены на полном медицинском обеспечении.
Надо было эту вруху оставить там , где ей было так хорошо
+22
-7
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Vendetta4111323
Ответ tanya_1111
Странные люди конечно, спортсмен лично все рассказывает, но нет комментаторы на спортсе оказывается всё куда лучше знают.
Спортсмен лично все рассказывает сначала в одном вью, потом в другом, и сам себе противоречит, у людей вопросы возникают
+20
-6
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Anisu
Интересно, а чего бежала от этих милых и добрых людей?))) Видимо, так было хорошо, что аж страшно)
+20
-6
+14
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Беглый*
Ответ Jessi
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Того же диетолога, как у Вареньки Кисель?)
+20
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Ирина Иванова
Благодарность - это хорошо, а наоборот - плохо, да и публичное обсуждение условий "серьёзного контракта западного образца" свежо в памяти. В общем, ничего нового, кто платит, тому и дифирамбы.
+15
-1
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Владислава Крюкова
Ответ Jessi
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Ага. Зачем же Алёна уходила от человеческого отношения в мордор? Не знала куда идёт?)
+15
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Прекрасная фурия
Боже, какая глупость. )))
Ну т е.срыв и перенос времени тренировок Косторной в ночь по желанию Трусовой-это норм по-вашему? Косторная сама рассказывала, что пришла на тренировку-ее не пустили, Трусова каток заняла. В итоге ей поставили льда в разы меньше, и только на то время, которое не занимала Трусова, чаще всего-ночью. И все-от нежной заботы о ее здоровье 😂
+17
-4
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Самая цитируемая и вообще недура
Т.е.она реально не понимает, что показной "заботой" о ее здоровье Плющ банально расчищал дорогу Трусовой, которая была сильно не в восторге от её присутствия?! Обалдеть.
+25
-13
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Anna
Ответ Жизненная
"Алена несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к фигуристке нет. Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские соглашения у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля — оставить все Алене без каких-либо удержаний. Но есть контракт с самим клубом — тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в "Ангелах Плющенко". В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать", — рассказала СЭ Рудковская Я.
Алена то , наверное, и не знает, сколько там родители выплатили, потому что тогда реально была несовершеннолетняя, либо знает, и пытается людей дурить. А так, понятно, что "любой каприз за ваши деньги"
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ДИОНИС
"А ещё Академия Плющенко - это просто Рай для фигуристов!"- добавила Косторная, прослезившись от радости.
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Жизненная
Ответ Владислава Крюкова
А зачем же Алёна тогда уходила из АП, если там все так прекрасно?)
Когда у таких спецов в АП 3-2 в каскаде запрыгала, без всяких шансов на успешное спортивное "завтра", пришлось бежать, роняя тапки, попутно отбиваясь от контрактов западного образца Яны....
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