Косторная об академии Плющенко: «Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен»

Алена Косторная рассказала, как вылечила травму спины во время тренировок в академии Плющенко.

«У меня было везде много травм, но это единственное место, где мне сказали: «Нет, ты не будешь соревноваться до тех пор, пока не вылечишься». И это было очень крутое решение, потому что мы действительно лечили спину, и она не болит до сих пор.

Со мной половина тренерского штаба поехала к врачу. Первый раз было такое. Обычно, когда что-то болит, мы с мамой шли по врачам сами. Естественно, это были платные клиники, потому что нужно было быстрее. А тут Евгений Викторович (Плющенко) и Яна Александровна ( ) договорились, и мы поехали.

Врач объяснил и тренерам, и мне, и маме, разжевывал и показывал, какую ЛФК будем делать, как будем лечить, – прямо в том же месте, где мы обследование делали. Тут же отвели на свое обследование, чтобы диски МРТ из рук в руки по двадцатому кругу не передавать.

Я долго проходила реабилитацию, и ее действительно отслеживали.

Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен», — сказала .