Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к «Ельцин-Центру».

– Как вы относитесь к «Ельцин-Центру»?

– Очень положительно отношусь. На открытии «Ельцин-Центра» даже был («Ельцин-Центр» работает в Екатеринбурге с 2015 года – Sports.ru). Помню очередь, президент приезжал. Это грандиозное событие для России.

Не знаю, почему сейчас некоторые наши деятели культуры начинают возмущаться, что «Ельцин-Центр» надо закрыть или еще что-то. Это был указ президента, что на месте, где родился человек, президент страны, должен быть построен центр. Построили, хлопали в ладоши, все давали денег на эту стройку. А сейчас говорят: «Вот, тут рассадник…» Это интересная история, это интересно посмотреть. Это начало России.

Он дал людям свободу. Конечно, сейчас многие в развале страны его винят. Я не считаю, что в этом виноват Борис Николаевич. Можно сказать, что плохую роль в нашей истории сыграл Михаил Сергеевич Горбачев, он не удержал страну.

Борис Николаевич худо-бедно как-то начал собирать Россию, сделал его таким же государством как Советский Союз. Сильным, крепким государством. Так что Борису Николаевичу надо отдать должное.

– Если сравнивать сейчас или время Ельцина. Тогда время было справедливее, свободнее? Не советское, а нынешнее.

– Мое мнение, что да. Было больше свободы, как мне кажется, – сказал .

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