Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»

Теги премьер-лига Россия Урал Борис Ельцин Григорий Иванов Политика Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к «Ельцин-Центру».

– Как вы относитесь к «Ельцин-Центру»?

– Очень положительно отношусь. На открытии «Ельцин-Центра» даже был («Ельцин-Центр» работает в Екатеринбурге с 2015 года – Sports.ru). Помню очередь, президент приезжал. Это грандиозное событие для России.

Не знаю, почему сейчас некоторые наши деятели культуры начинают возмущаться, что «Ельцин-Центр» надо закрыть или еще что-то. Это был указ президента, что на месте, где родился человек, президент страны, должен быть построен центр. Построили, хлопали в ладоши, все давали денег на эту стройку. А сейчас говорят: «Вот, тут рассадник…» Это интересная история, это интересно посмотреть. Это начало России.

Он дал людям свободу. Конечно, сейчас многие в развале страны его винят. Я не считаю, что в этом виноват Борис Николаевич. Можно сказать, что плохую роль в нашей истории сыграл Михаил Сергеевич Горбачев, он не удержал страну.

Борис Николаевич худо-бедно как-то начал собирать Россию, сделал его таким же государством как Советский Союз. Сильным, крепким государством. Так что Борису Николаевичу надо отдать должное.

– Если сравнивать сейчас или время Ельцина. Тогда время было справедливее, свободнее? Не советское, а нынешнее.

– Мое мнение, что да. Было больше свободы, как мне кажется, – сказал Иванов.

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52 комментария

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Ебздрогыч
Вообще очень дилетантский подход обвинять одного Горбачева в развале страны. Изначально утопическая идея рано или поздно должна была себя изжить без глобальной трансформации и внедрения рыночных механизмов (см. Китай). Ну и геронтократия, деды у власти только приблизили конец. Очень что-то напомнает...
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Gustav Forsberg
у Ельцина была одна самая главная ошибка - с чем сейчас и имеем дело.
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FC KARHU
Не удивлён, что на сайте критика Ельцина не приветствуется и минусуется. Вспомните бредовое интервью Дудя с Баженовым, уже тогда была видна нездоровая любовь первого к Ельцину
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Дмитрий Турецкий
Ответ Ебздрогыч
Вообще очень дилетантский подход обвинять одного Горбачева в развале страны. Изначально утопическая идея рано или поздно должна была себя изжить без глобальной трансформации и внедрения рыночных механизмов (см. Китай). Ну и геронтократия, деды у власти только приблизили конец. Очень что-то напомнает...
круговорот циклов в одной стране
+11
-4
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Patriot
Главная вина Ельцина и его "семейки" это привод к власти корпорацию KGB и гопника-антихриста..
+14
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IrbIS
бандос восхваляет бандоса...
эсэсэсэр развалился и хорошо,
за 80 лет существования этого мракобесия погибло русских больше чем за предыдущие 900 лет кровавого царизма
+12
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Montenegro Serbian
Ответ Recreated
Зачем нам это здесь!??
Начинай срач и не задавай вопросов.
+9
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Juninho P.
то есть Григорий открыто говорит о том, что нынешняя власть даёт людям меньше свободы ? не боится "проверок"..?
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kvint(ksk)
Горбачев был чуть ли не единственным, кто как раз пытался сохранить СССР, хотя бы в качестве конфедерации. Но именно Ельцин был инициатором , сначала провозглашения суверенитета РСФСР в 1990. Напомните , в честь чего отмечается праздник 12 июня? А затем , именно Ельцин в Беловежской пуще подписал договор о ликвидации СССР, хотя не имел на это полномочий . Облизывание Ельцина, это дать памяти и уважения , со стороны олигархата РФ, человеку , при котором была проведена грабительская приватизация и залоговые аукционы , по откровенно мошенническим схемам. Плюс все помнят, кого Ельцин назначил своим «наследником». Кем был бы Гриша Иванов , если «бы не лихие 90е» ? Таксистом , охранником , учителем физры в школе? А его хозяева ? Мелкими коммерсами или даже арестантами . К Горбачеву, равно как и к Гайдару, можно относиться по разному . Они совершили огромное кол-во ошибок. Но тот же Горбачев, мирно отдал власть. Горбачев закончил войну в Афгане. Никто никогда не слышал про термин «семья Горбачева», его отпрыски не стали олигархами. У тоже же Гайдара, после смерти, кроме рабочего стола и его научных трудов , ничего не осталось . Поэтому лично мое отношение к этим двум следующее - они пусть и совершили ошибки , но остались порядочными людьми, в какой-то степени идеалистами . А последующие - были ворами, лицемерами, а под старость стали еще и убийцами .
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Montenegro Serbian
Уууууух, понеслась. Предвкушаю грандиозный замес в комментах.
Позже зайду почитать срач на 300-400 комментариев. Самая благодатная тема)
+8
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Е.Б.Н: "Боже, храни Америку")
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Recreated
Ответ Montenegro Serbian
Начинай срач и не задавай вопросов.
Ладно!
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riverman1980
Ответ Ебздрогыч
Вообще очень дилетантский подход обвинять одного Горбачева в развале страны. Изначально утопическая идея рано или поздно должна была себя изжить без глобальной трансформации и внедрения рыночных механизмов (см. Китай). Ну и геронтократия, деды у власти только приблизили конец. Очень что-то напомнает...
Конечно, не один Горбачев виноват в развале Союза, но возглавлял этот процесс. Более того, он и РСФСР хотел развалить, готовя законопроект о праве автономных республик на выход из состава РСФСР.
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Georgii Neverov
Презирают Ельцина и всю его шайку бандитскую...
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brace
Худо- бедно как -то начал собирать Россию...

Позорная речь Ельцина в конгрессе США показала им, что слабее страны нет сегодня.
Так лизнуть - это умудриться надо
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DoDidDone
Горбачев и Ельцин - 2 сапога, пара
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ взгляд со стороны
Не удержал страну? В тотальном лагере? При отсутствие свобод и прав? Этим плох Горбачёв? А теперь Г Павлов говорит, что свобод стало меньше?! Ты уж определись что ты хочешь и за что топишь! Когнитивный диссонанс прям....
Классика жанра:

"Чем моложе блоггер, тем хуже ему жилось в СССР" (с)
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Groznyi2024
Страну развалила страна
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Мишаня Кашников
Советский Союз развалился, потому что на сходке парти лоханулись генеральные паханы
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Сергей Петахов
Забавно читать про Ельцина в день тридцатилетия расстрела Парламента, после чего страна стала суперпрезидентской республикой.
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justbored
Ну опять кухонные дебаты. Минус водочка с огурчиком.
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Алексей Ильин
+15 ДудьКредитов Иванову XD
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Вера Алексеевна
Ох уж эти святые 90-е...
Свободу он какую дал? И кому?
Наверное, процентов 70% свободных "демократов" погибло в той погоне за демократией, попутно сломав жизни огромной части мирных жителей.
Блин, даже не смешно всеръёз это обсуждать.
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Savarona25
Как только в СССР появилось больше свободы и ослаб контроль - он сразу же рухнул под грузом накопившихся внутренних проблем. Горбачев первый дал свободу, Ельцин был один из главных инициаторов развала СССР на отдельные страны. Без Горбачева не было бы никакого Ельцина. Ельцин был сначала демократ и выступал за свободу, а потом в итоге оставил тяжкое наследие, перечеркнувшее все его положительные усилия. Краткая история 80-90 х.
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Dinamik1
Декларацию о разделе СССР подписывал ельцин а не горбачев хотя тот был такой же.Удивляюсь я таким людям.Говорит что дал свободу.Свободу бандитам казнакрадам и продажным чиновникам.
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