МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх»

В МОК ответили на вопрос об участии россиян в юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея.

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», – заявили в пресс-службе .