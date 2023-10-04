МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Юношеские олимпийские игры Биатлон

В МОК ответили на вопрос об участии россиян в юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея.

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», – заявили в пресс-службе МОК.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ч.т.д., как говорится.
Хватит унижаться, хватит. Сидим дома, принимаем новую реальность.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Anna
Класс, детей не допускаем, зато военные участвуют в международке. С - справедливость
А где военные сейчас участвуют в международных спортивных соревнованиях?
На территории парка Патриот что ли?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Железная Леди
"Сижу дома , пью чай" это мы уже переживали.
Нет, давайте будем ползать в пыли Баха, целовать ему ботинки и умолять "простить и принять". А потом любоваться на демонстративные демарши особо "дружестаенных" спортсменов и их болельщиков, напр., когда они целыми трибунами будут свистеть/вставать/уходить, когда Акатьева/Петросян и т.д. стоят в стартовой позиции на прокате. Этого хотим?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Зулфира Мухаметшина
Хотят унизить ещё и детей под нейтральный?????
Чтение - это очень сложная наука.
Нет, не хотят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Класс, детей не допускаем, зато военные участвуют в международке. С - справедливость
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
Ответ Savardus
Я, как и спортсмены, должен решать сам, что мге делать, а чего не делать,, а не "Принимать реальность" потому что так сказал кто-то
тот, кто сказал, тоже констатировал факт
из реальности
а вы высказали свое мнение на этот счет
1:1
а я - на ваше мнение мнение
1:1
))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Железная Леди
Бывает. всякие люди есть. Тутберидзе уходила с прокатов Трусовой после ее ухода к ЕП. и ничего. Большинство не такое, ведь мы уже провели несколько зимних и летних ОИ , начиная с 2015г под олимпийским флагом. Запугивать не надо и целовать ботинки тоже не надо.
Кто о чем, а яна все про мужа, трусову и тутберидзе...😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Нет, давайте будем ползать в пыли Баха, целовать ему ботинки и умолять "простить и принять". А потом любоваться на демонстративные демарши особо "дружестаенных" спортсменов и их болельщиков, напр., когда они целыми трибунами будут свистеть/вставать/уходить, когда Акатьева/Петросян и т.д. стоят в стартовой позиции на прокате. Этого хотим?
вы это когда-то видели или это ваши грезы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
Ответ Savardus
Настолько на мое мнение 1:1, что остановиться не можете) с другой стороны я Вас понимаю, поддакивать и идти на компромисы всегда Объективно, без иронии, проще, чем думать своей головой и иметь свою позицию.
а вы типа остановились)
2:2
мне пофиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертухай98
Ответ Anna
Класс, детей не допускаем, зато военные участвуют в международке. С - справедливость
С флагом и гимном. И военные НАТО честь нашим отдают.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
это вы ее назначили? не пугайте людей.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий