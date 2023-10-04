МОК о юношеской Олимпиаде-2024: «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх»
В МОК ответили на вопрос об участии россиян в юношеской Олимпиаде-2024.
Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея.
«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», – заявили в пресс-службе МОК.
Хватит унижаться, хватит. Сидим дома, принимаем новую реальность.
На территории парка Патриот что ли?
Нет, не хотят.
из реальности
а вы высказали свое мнение на этот счет
1:1
а я - на ваше мнение мнение
1:1
))
2:2
мне пофиг