«Спартак» не спешит увольнять Гильермо Абаскаля по нескольким причинам.

Как пишет РБК, в « » возникают вопросы к некоторым решениям Абаскаля, которого характеризуют как зацикленного на работе тренера, а также к его упрямству при выборе тактики и состава.

«Одним из показательных моментов являются выбор стартовых составов на матч или замены в игре против «Крыльев Советов». Так, например, не было понятно, почему Виктора Мозеса решили оставить на поле при не лучшей игре, а Квинси Промеса, который не был худшим в составе, вдруг решили поменять в начале второго тайма. И таких примеров много по ходу сезона», – рассказал один из источников.

При этом расставаться с Абаскалем «Спартак» не спешит, и на это есть несколько причин.

Первая – стратегическая: при смене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать. Источники говорят, что в случае ухода тренера существует вероятность начала перестройки спортивного блока в клубе.

Вторая причина – финансовая: « » не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Договор Абаскаля со «Спартаком», по которому он получает почти 1,5 млн евро за сезон рассчитан до 2025 года.

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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