В «Спартаке» не понимают упрямство Абаскаля при выборе состава, но не спешат его увольнять. Среди причин – нежелание платить компенсацию

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Лукойл Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не спешит увольнять Гильермо Абаскаля по нескольким причинам.

Как пишет РБК, в «Спартаке» возникают вопросы к некоторым решениям Абаскаля, которого характеризуют как зацикленного на работе тренера, а также к его упрямству при выборе тактики и состава.

«Одним из показательных моментов являются выбор стартовых составов на матч или замены в игре против «Крыльев Советов». Так, например, не было понятно, почему Виктора Мозеса решили оставить на поле при не лучшей игре, а Квинси Промеса, который не был худшим в составе, вдруг решили поменять в начале второго тайма. И таких примеров много по ходу сезона», – рассказал один из источников.

При этом расставаться с Абаскалем «Спартак» не спешит, и на это есть несколько причин.

Первая – стратегическая: при смене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать. Источники говорят, что в случае ухода тренера существует вероятность начала перестройки спортивного блока в клубе.

Вторая причина – финансовая: «Лукойл» не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Договор Абаскаля со «Спартаком», по которому он получает почти 1,5 млн евро за сезон рассчитан до 2025 года.

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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89 комментариев

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Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
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Усатый КозлоБык ©
Ответ kreator.vvv
получается не команда сливает тренера, а наоборот он сливает команду, чтобы свалить с компенсацией... Джикия не зря сказал, что расскажет много интересного, но не сейчас...
Как он 3 хинкали разом есть?
+87
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DaleCo
Руководство "Спартака": Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое.
+56
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kreator.vvv
получается не команда сливает тренера, а наоборот он сливает команду, чтобы свалить с компенсацией... Джикия не зря сказал, что расскажет много интересного, но не сейчас...
+41
-15
+26
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Ебздрогыч
Все по-нашему: давайте тренера продлим с повышением посреди сезона, чтобы его потом было дорого выгонять
+22
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Оригинальный Ник
Ответ Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
Нормальный тренер, проваливший вторую половину прошлого сезона и проваливающий начало этого сезона. С отсутствием внятной игры, постоянной тасовкой стремительно состава и непонятными заменами
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Dynamite
Ответ rigobersong
Странно, почему на Абаскаля столько грязи льется, а условный Федотов с такими же результатами спокойно работает:)
Федотов взял кубок и серебро, обойдя того самого Абаскаля, при гораздо более скудных ресурсах, а в этом сезоне в центре обороны ЦСКА вынуждены играть Здьелар и Мухин. Но все равно у болельщиков ЦСКА, насколько я знаю, к Федотову тоже множество вопросов, но так исторически сложилось, что они меньше подвержены истерии, чем фанаты красно-белых
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arspurs9
Ответ Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
Адекватные его пока не гробят. Да, вопросы бывают, но они есть у всех к своим тренерам на разных отрезках сезона, просто рабочие моменты.
Команда уничтожила свою группу в кубке и идет в 5 очках от второго места за 20 матчей до конца сезона, опережая Цска и отставая на 1 очко от Зенита.
Вполне рабочая ситуация.
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Savarona25
Когда компенсация является одной из главных причин неувольнения, то совершенно очевидно, что спортивного плана развития просто нет. Надеюсь Абаскаль и клуб знают что делать дальше.
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КБ Сергей
Ответ Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
Может, он и нормальный тренер, но его тренерские решения совсем не нормальные. А главное, он не собирается ничего менять принципиально. И всё бы ничего, но на выстроенную игру, даже намёка нет. Полное ощущение, что тренер объявляет состав, а игроки выходят и играют как умеют, т.е. каждый за себя.
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lemming
Ответ Savarona25
Когда компенсация является одной из главных причин неувольнения, то совершенно очевидно, что спортивного плана развития просто нет. Надеюсь Абаскаль и клуб знают что делать дальше.
Ну, положим, у Абаскаля то план есть, и он его придерживается ;)
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alexlipinskiy1984@yandex.ru
Так на что, еще 2 года чтоли его терпеть??
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Сергей Денисов
конечно не понятна его ротации состава, но пусть поработает. и бесит выграли лучший, проиграли худший,
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Антон Белименко
Ответ rigobersong
Странно, почему на Абаскаля столько грязи льется, а условный Федотов с такими же результатами спокойно работает:)
У Федотова нет двух составов и трансферная кампания ЦСКА явно не на 25 млн евро
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Вячеслав Краснов
Ответ Wiley Fox
А кто за игроками стоит? Кому их контракты принадлежат? Вот Литвинов из сборной якобы с травмой приехал, опять же селихов якобы с травмой И выходят клоуны максименка и денисов, которые вдвоём сделали нужный результат Почему в Спартаке они до сих пор? Почему реброву придумали должность "по связи с руководством"? Почему мерзавца Баженова после ухода федуна устроили на зарплату в Спартаке? И почему у этих и других тел в прошлом всех шишкановские Сатурн и Химки?
А почему Баженов - мерзавец?
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Damir Carlos
Ответ Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
Просто суть претензий руководства вполне логична и совпадает с мнением большинства: непонятная основа, глупые замены, да и в целом имея крепкую основу и скамейку, команда просто не имеет чёткого рисунка игры. Почти все поражения - тренерские. Играем как попало. Тут впору ставить пример чемпионства Зенита в прошлом году: был класс команды, были звёздные игроки, тренер, стиль игры и замены, которые усиливали игру. Последних трех компонентов сейчас в Спартаке просто нет, отсюда и вопросы к тренерскому штабу
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Никита Самарин
Тренера до зимы трогать смысла особого нету, так что пусть работает.
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Костя Забровский
Ответ Kimbo Slice
Спартачи, у вас нормальный тренер, вы просто совершаете одну и ту же ошибку, ведетесь на гнёт журналюг и псевдо экспертов и начинаете, гнобить тренера команды, одумайтесь
у нас всегда так, выиграли-чемпионы, полиграли-позор, поувольнять всех.
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Verhovn
Ответ saynaraboy
Порой читаешь комментарии и хочешь чтобы люди смотрели на футбол глобально, а не через призму своих эмоций и хейта в случае когда они болеют за команду противника. А Спартаку нужно время, чехарда с тренерами когда сезон только начался вряд ли на пользу пойдет, нужно дать поиграть сезон, а уже потом делать выводы. Сейчас только 5 тур, ни за какую Лигу Чемпионов никто не борется, это идеальные условия чтобы наладить игру
5 тур? Вообще-то уже 10 отыграли)
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rigobersong
Странно, почему на Абаскаля столько грязи льется, а условный Федотов с такими же результатами спокойно работает:)
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Aaron_Kosmin
Ответ Оригинальный Ник
Нормальный тренер, проваливший вторую половину прошлого сезона и проваливающий начало этого сезона. С отсутствием внятной игры, постоянной тасовкой стремительно состава и непонятными заменами
он сделал вас чемпионами после трех туров! а вам всё мало!
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Wiley Fox
А кто за игроками стоит? Кому их контракты принадлежат?

Вот Литвинов из сборной якобы с травмой приехал, опять же селихов якобы с травмой

И выходят клоуны максименка и денисов, которые вдвоём сделали нужный результат

Почему в Спартаке они до сих пор? Почему реброву придумали должность "по связи с руководством"? Почему мерзавца Баженова после ухода федуна устроили на зарплату в Спартаке? И почему у этих и других тел в прошлом всех шишкановские Сатурн и Химки?
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Дороф
Саламыч, ты же вроде сам тот ещё спец по хинкали? Или всё-таки шашлык?
Шашлык бро
Леди шашлындос
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Сергей Кондратьев
Ответ rigobersong
Странно, почему на Абаскаля столько грязи льется, а условный Федотов с такими же результатами спокойно работает:)
Потому что
1. Федотов в прошлом сезоне взял кубок и серебро, а Абаскаль провалил весну
2. Под Федотова никто не закупался летом на 25 млн
3. Федотов меняет состав не от хорошей жизни, а тот же Абаскаль не меняет состав, хотя люди выходят в кубке и разрывают, а потом им не дают шанса в РПЛ
4. Болельщики ЦСКА не настолько истеричные как Спартак
5. Ожидания от ЦСКА меньше, никто не кричит, что стал чемпионом после 3-х туров и вообще, сейчас мы Зенит вынесем, этих вынесем, да мы бы ЛЕ взяли и т.п.

Ну например вот 5 пунктов, можно ещё накидать
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Alex Serpen
Кто мне может объяснить для чего Спартак из раза в раз подписывает тренера на 3 года, увольняя через 1-1,5 сезона и за оставшийся срок оплачивая неустойку?
Это же бред.
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