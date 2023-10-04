В «Спартаке» не понимают упрямство Абаскаля при выборе состава, но не спешат его увольнять. Среди причин – нежелание платить компенсацию
«Спартак» не спешит увольнять Гильермо Абаскаля по нескольким причинам.
Как пишет РБК, в «Спартаке» возникают вопросы к некоторым решениям Абаскаля, которого характеризуют как зацикленного на работе тренера, а также к его упрямству при выборе тактики и состава.
«Одним из показательных моментов являются выбор стартовых составов на матч или замены в игре против «Крыльев Советов». Так, например, не было понятно, почему Виктора Мозеса решили оставить на поле при не лучшей игре, а Квинси Промеса, который не был худшим в составе, вдруг решили поменять в начале второго тайма. И таких примеров много по ходу сезона», – рассказал один из источников.
При этом расставаться с Абаскалем «Спартак» не спешит, и на это есть несколько причин.
Первая – стратегическая: при смене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать. Источники говорят, что в случае ухода тренера существует вероятность начала перестройки спортивного блока в клубе.
Вторая причина – финансовая: «Лукойл» не хочет платить компенсацию за расторжение контракта. Договор Абаскаля со «Спартаком», по которому он получает почти 1,5 млн евро за сезон рассчитан до 2025 года.
Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить
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Команда уничтожила свою группу в кубке и идет в 5 очках от второго места за 20 матчей до конца сезона, опережая Цска и отставая на 1 очко от Зенита.
Вполне рабочая ситуация.
Вот Литвинов из сборной якобы с травмой приехал, опять же селихов якобы с травмой
И выходят клоуны максименка и денисов, которые вдвоём сделали нужный результат
Почему в Спартаке они до сих пор? Почему реброву придумали должность "по связи с руководством"? Почему мерзавца Баженова после ухода федуна устроили на зарплату в Спартаке? И почему у этих и других тел в прошлом всех шишкановские Сатурн и Химки?
Леди шашлындос
1. Федотов в прошлом сезоне взял кубок и серебро, а Абаскаль провалил весну
2. Под Федотова никто не закупался летом на 25 млн
3. Федотов меняет состав не от хорошей жизни, а тот же Абаскаль не меняет состав, хотя люди выходят в кубке и разрывают, а потом им не дают шанса в РПЛ
4. Болельщики ЦСКА не настолько истеричные как Спартак
5. Ожидания от ЦСКА меньше, никто не кричит, что стал чемпионом после 3-х туров и вообще, сейчас мы Зенит вынесем, этих вынесем, да мы бы ЛЕ взяли и т.п.
Ну например вот 5 пунктов, можно ещё накидать
Это же бред.