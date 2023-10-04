Усман Нурмагомедов рассказал о самом серьезном проступке в детстве: «Отца вызвали в школу, он потом меня жестко избил»

Усман Нурмагомедов рассказал, как отец наказывал его за проступки в детстве.

«Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайский бокс и уже умел бить такой удар – топориком.

В общем, в школе у нас был электрический щиток. И он прямо над головой висел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, он потом жестко избил за это, наказание дома было», – сказал чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов.

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