Усман Нурмагомедов рассказал о самом серьезном проступке в детстве: «Отца вызвали в школу, он потом меня жестко избил»

Теги происшествия легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов рассказал, как отец наказывал его за проступки в детстве.

«Один раз в школе было. К тому моменту я уже четыре года как ходил на тайский бокс и уже умел бить такой удар – топориком.

В общем, в школе у нас был электрический щиток. И он прямо над головой висел. И я электрощиток ударил и ногой внутрь дверцу вогнал. Директор отца вызвал, он потом жестко избил за это, наказание дома было», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов – о детстве: «Я любил улицу. Нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться»

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7 комментариев

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Qwarrz Qaqa
Кроме рукоприкладства в Дагестане по ходу нет ничего. Даже света ))). Лучше бы бросил заниматься х..ей и пошел учиться на электрика,толку было бы больше для страны.
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Сергей Бакин
Отцовский ремень это лекарство от приключений)
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Taaor
Ответ Qwarrz Qaqa
Кроме рукоприкладства в Дагестане по ходу нет ничего. Даже света ))). Лучше бы бросил заниматься х..ей и пошел учиться на электрика,толку было бы больше для страны.
Да, и неудивительно, что света нет. Ведь поставщиком электроэнергии являются Россети (монополисты не умеющие делать свою работу), а 90 процентов инфраструктуры в республике было построено ещё в СССР.
А зачем ему работать электриком, если он может зарабатывать в раз в 100 (учитывая российские реалии- раз в 1000) больше, занимаясь тем чем занимается
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Pronger
Еще наверное током нормально ударило))
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il buono
Неудивительно, что он любил драться на улице. Человек живёт в парадигме нормальности насилия.
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pam pam
Ответ Qwarrz Qaqa
Кроме рукоприкладства в Дагестане по ходу нет ничего. Даже света ))). Лучше бы бросил заниматься х..ей и пошел учиться на электрика,толку было бы больше для страны.
в Дагестане самые крупные ГЭС на всем Северном Кавказе, с электричеством и электриками там полный порядок
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Agent Smith
"Это Спарта!"👊
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